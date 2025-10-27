Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

日圓貶值入手奢侈品最佳時候！價差高達73折 5大必買品牌DIOR/LV/Celine/Loewe/BV

新首相高市早苗剛上任，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好使，不少人索性到日本入手奢侈品牌精品，匯率價差加上10%免稅額，差價分分鐘慳了一張機票錢！今次Yahoo購物專員以日本官網及香港官網的價錢作比較，整理了日本必買五大品牌，以「5.1算」來計優惠高達73折，計劃去日本掃貨的旅客不妨參考下！

新首相高市早苗剛上任成為首位女首相，日圓持續貶值，今周兌港元匯率跌穿「5.1算」，對於賺港元的港人來說，去日本旅遊吃喝玩樂消費更好洗。

日本必買奢侈品牌1. DIOR

日本DIOR價格幾乎可說是全球最低價之一，無論是人氣包款Lady、Saddle馬鞍包，還是新款通通都比香港平15%左右，超級抵買！以今季新出的小碼Diorstar水桶袋為例，日本定價退稅後為400,500日圓（約港幣$20,425.5），比香港的$23,000，平足$2,500左右，折扣率高達88折。

小碼 Diorstar 水桶袋

日本價錢：含稅價445,000日圓（約港幣$22,695），免稅後400,500日圓（約港幣$20,425.5）

香港價錢：$23,000

DIOR香港官網：按這裡

DIOR日本官網：按這裡

小碼 Diorstar 水桶袋（相片來源：DIOR官網）

迷你 Lady D-Joy 手袋（相片來源：DIOR官網）

日本必買奢侈品牌2. Loewe

西班牙高奢品牌Loewe，自從「時尚金童」Jonathan Anderson於2013年入主成為創意總監後，先後推出Puzzle拼圖包、Hammock吊床包等款式，將原本暮氣沉沉的老牌翻生。Jonathan Anderson宣布即將卸任，仍未入手的女生，不妨趁日圓低迷入手Jonathan為Loewe推出的第一個包款Puzzle拼圖包，新推出的「小型經典小牛皮和麂皮Puzzle包」香港定價$32,850，日本退稅後$27,315，優惠高達83折！

Loewe小型經典小牛皮和麂皮Puzzle包款

日本價錢：含稅價595,100日圓（約港幣$30,350），免稅後535,590日圓（約港幣$27,315）

香港價錢：$32,850

Loewe香港官網：按這裡

Loewe日本官網：按這裡

Loewe小型經典小牛皮和麂皮Puzzle包款（相片來源：Loewe官網）

Hammock吊床包（相片來源：Loewe官網）

日本必買奢侈品牌3. Bottega Veneta

Bottega Veneta 以精湛工藝和頂級皮革聞名，設計低調一直維持著無Logo設計，標誌性的編織皮革技法，辨識度高，呈現出獨特的美感和質感，尤其適合不愛隨波逐流的人士入手。Yahoo購物專員睇過Cassette包款，日本退稅後為$14,642（香港定價$16,900）；Intrecciato Tote Bag日本退稅後為$22,973（香港定價$26,500），同樣抵買。

Cassette包款

日本價錢：含稅價319,000日圓（約港幣$16,269），免稅後287,100日圓（約港幣$14,642）

香港價錢：$16,900

Intrecciato Tote Bag

日本價錢：含稅價500,500日圓（約港幣$25,526），免稅後450,450日圓（約港幣$22,973）

香港價錢：$26,500

Bottega Veneta香港官網：按這裡

Bottega Veneta日本官網：按這裡

Cassette包款（相片來源：Bottega Veneta官網）

Intrecciato Tote Bag（相片來源：Bottega Veneta官網）

日本必買奢侈品牌4. LV

「人間芭比」BLACKPINK Lisa參加各種活動的花絮照和私服穿搭中，多次搭配LV包款，令LV與Labubu一樣繼續成為一眾潮流人士追捧的產品。在日購買LV，退稅後價差大落在75至9折左右，以經典Monogram帆布TOTE Bag款「Neverfull MM」為例，日本含稅價277,200日圓（約港幣$14,137），免稅後249,480日圓（約港幣$12,723.5），香港官網價錢為$16,800，足足平成4千蚊有多，折扣率高達75折。

LV Neverfull MM（型號 M46975）

日本價錢：含稅價277,200日圓（約港幣$14,137），免稅後249,480日圓（約港幣$12,723.5）

香港價錢：$16,800

LV香港官網：按這裡

LV日本官網：按這裡

LV Neverfull MM（相片來源：LV官網）

日本必買奢侈品牌5. Celine

Celine 是當代極簡風格的代表品牌之一，其包款散發着法式優雅和現代感，沒有浮誇標誌，以洗鍊俐落的線條與高品質皮革聞名，吸引許多簡約風格消費者。當中最經典包款CLASSIQUE TRIOMPHE，在日本退稅後約$28,000左右，香港則普遍3萬元以上；而預算較少的小資族，亦可從其飾品系列入手，一對Triomphe耳環香港定價$3,550，日本退稅後只需$2,575，平近$1,000，優惠高達73折！

CLASSIQUE TRIOMPHE亮澤牛皮革手袋

日本價錢：含稅價605,000日圓（約港幣$30,855），免稅後544,500日圓（約港幣$27,769.5）

香港價錢：$32,000

Celine香港官網：按這裡

Celine日本官網：按這裡

CLASSIQUE TRIOMPHETriomphe耳環（相片來源：Celine官網）

Triomphe耳環（相片來源：Celine官網）

