YH-1000S 完成首飛 中國新型無人貨運飛機亮相

中國的混合型自主運輸飛機 YH-1000S 最近在西南部的重慶市成功完成了首次飛行。這架飛機由中國航空航天技術研究院（CAAA）研發，旨在針對全球市場的需求進行改進。其本土市場型號 YH-1000 則於 2025 年 5 月首次飛行。兩款飛機均具備超短起降的能力，能夠在偏遠及難以到達的地點進行貨物部署。

YH-1000S 是一種大型無人運輸平台，中國希望其能在國際物流運輸以及災難和應急響應方面發揮重要作用。根據 CGTN 的報導，這架飛機還可用於海洋監測、海事監督，甚至氣候改造。YH-1000S 配備高功率混合推進系統，顯著縮短了起降所需的跑道距離，使其能夠在次要道路、緊湊的土壤跑道，甚至草地上起降。此外，該飛機的底部還可安裝浮筒和滑雪裝置，以便在水面和雪地上著陸。

根據 CGTN 的資料，這一混合推進系統還提高了飛行範圍和載重能力。該無人飛機的航程達 1,500 公里（932 英里），最大載重能力為 1,200 公斤（2,645 磅）。該飛行器可從前部加載和卸載貨物，並可從底部拋投貨物，從而實現靈活的物流操作。

YH-1000 飛機是一款多用途貨運無人機，主要設計用於中空無人物流運營。根據 ACCC 的說法，它採用了雙引擎設計，並具備來自 CH 無人機系列的成熟航空電子設備。YH-1000 項目於 2024 年 6 月啟動，並在 2025 年 1 月成功完成地面滑行測試。在 2025 年 5 月的首次飛行中，YH-1000 成功運送了約 400 公斤的貨物。

根據《全球時報》的報導，項目負責人在當時表示，這次驗證飛行證明了 YH-1000 具備商業運營的技術基礎。未來，團隊將在政策許可下繼續進行試運營，為中國西部低空經濟的蓬勃發展注入新的動力。據《人民日報在線》報導，YH-1000S 的起降距離比其前身型號更短，並且相較於其他型號，其載重能力和飛行範圍均有所增加。

