Yindii 於 2025 年已累計拯救逾 50 萬份餐點
區域性惜食平台將未售出食物轉化為價錢超值的餐點，累積減碳超過 1,375 公噸，並為泰國、新加坡及香港合作夥伴回流逾 250 萬美元收入
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月23日 - 面對東南亞地區日益嚴重的食物浪費問題與不斷上升的生活成本，亞洲第一的惜食平台 Yindii 於 2025 年交出一份亮眼的成績單。Yindii 於 2020 年由 Louis-Alban Batard-Dupré 及 Mahima Rajangam Natarajan 共同創立，致力連結餐廳、麵包店、雜貨店及酒店，讓消費者以五至八折優惠領取當日未售出的「驚喜袋（Surprise Bags）」。透過將原本可能被丟棄的優質食物轉化為可負擔的餐點，Yindii 提供了一個同時惠及消費者、商戶及環境簡單而可規模化的解決方案。
單在 2025 年，Yindii 橫跨多個市場的社群已成功拯救超過 50 萬份餐點，相當於每分鐘拯救一份餐點，並減少超過 1,375 公噸二氧化碳排放。減碳成果相當於一輛一般汽油車行駛約 690 萬英里（約 1,110 萬公里），或繞行地球約 277 次；亦相當於約 575 趟巴黎至紐約單程客運航班所產生的排放量。
談及推動 Yindii 成長的核心理念，聯合創辦人兼首席市場官 Mahima Rajangam Natarajan 表示：「每成功拯救一份餐點，都是讓高品質食物變得更可負擔、更普及的一步。我們正在證明，可持續發展與可負擔性是可以並行的，並同時促進社會公平。最令我們振奮的，是看到家庭、學生及上班族在發掘社區新美食的同時，清楚知道自己正在為地球帶來實質改變。對合作夥伴而言，過去的日終損失，如今已轉化為新的忠誠度、收入來源，以及團隊的自豪感。現時已有數以千計的餐飲品牌，將剩食轉化為具意義的新收入渠道，累計超過 250 萬美元（約港幣 1,945 萬元）回流至商戶，而非被送進垃圾桶。」
從各個市場層面來看，成效同樣顯著。在香港，Yindii 用戶於 2025 年拯救了超過 25 萬份餐點。包括聖安娜（Saint Honore Cake Shop）、Circle K 及 Pret A Manger 在內的旗艦合作夥伴，成功將剩食轉化為實際價值；其中聖安娜單一品牌已拯救逾 75,000 份餐點，相當於 187 公噸二氧化碳排放量。其他合作夥伴如 香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）、Little Mermaid、NOC Coffee Co 及 Pacific Coffee，亦在平台上清走 85% 至 95% 的剩食。Yindii 平台亦深受女性用戶歡迎，女性約佔整體用戶的三分之二。在穩定且持續增長的用戶需求帶動下，自去年以來，Yindii 在香港的規模已增長超過三倍，並實現盈利，進一步鞏固合作夥伴對其商業模式的信心。
在新加坡，Yindii 用戶於 2025 年拯救了超過 30 萬份餐點。自 2024 年推出以來，平台協助合作夥伴實現 約 75% 的全國平均拯救率。包括 Paul、Baker & Cook 及 SaladStop 在內的知名品牌，以及酒店自助餐與社區雜貨店，均透過「驚喜袋」以可負擔價格出售優質食品，同時有效減少浪費。整體而言，新加坡合作夥伴已回收超過 150 萬新加坡元的潛在食物損失，突顯 Yindii 在協助消費者減輕生活開支的同時，亦為餐飲業提供一個保護利潤的新途徑。
展望 2026 年，Mahima 補充道：「我們將在現有基礎上繼續擴展，把 Yindii 帶到更多城市，包括已進入初期營運階段的南韓，同時深化現有市場的合作關係。我們的目標，是讓更多人選擇拯救好食物，而非眼看它被浪費；亦讓商戶將剩食視為機會，而非損失。這不僅僅是交易平台，而是一個讓陌生人成為『食物英雄』的社群，讓原本代表浪費的食物，轉化為喜悅與連結。我們已在泰國、香港及新加坡看見這股精神生根發芽，並期待在未來幾年培育更多在地的食物英雄社群。」
年內，Yindii 的影響力亦獲得餐桌以外的肯定。公司於 10 月入圍「香港精神大獎（Spirit of Hong Kong Awards）」，表揚其以創新方式應對食物浪費的努力。於新加坡 ONE Impact Week 期間，Yindii 主辦 「Yindii Eco-Brand Awards 2025」，表彰 25 個領先品牌及媒體夥伴。新加坡國會環境委員會主席、主禮嘉賓 Poh Li San 指出，新加坡每年浪費約 80 萬公噸食物，並強調減少浪費不僅關乎環境，更攸關國家糧食安全。
自2020年成立以來，Yindii 已累積超過 70 萬名「食物英雄」，成功拯救逾 90 萬份餐點，並避免超過 2,250 公噸二氧化碳排放。欲了解更多資訊，請瀏覽www.yindii.co，或關注Yindii的Instagram、Facebook及 LinkedIn。
關於 Yindii
Yindii 為亞洲第一的惜食應用程式，連結消費者與餐廳、麵包店、雜貨店及酒店的剩食餐點，以優惠價格促進食物拯救。Yindii 現時於 新加坡、香港、泰國營運，並已於南韓展開初期營運，致力賦能社群拯救食物、節省開支、對抗氣候變化——一餐一份力量。
