Yindii 於 2025 年已累計拯救逾 50 萬份餐點

區域性惜食平台將未售出食物轉化為價錢超值的餐點，累積減碳超過 1,375 公噸，並為泰國、新加坡及香港合作夥伴回流逾 250 萬美元收入

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月23日 - 面對東南亞地區日益嚴重的食物浪費問題與不斷上升的生活成本，亞洲第一的惜食平台 Yindii 於 2025 年交出一份亮眼的成績單。Yindii 於 2020 年由 Louis-Alban Batard-Dupré 及 Mahima Rajangam Natarajan 共同創立，致力連結餐廳、麵包店、雜貨店及酒店，讓消費者以五至八折優惠領取當日未售出的「驚喜袋（Surprise Bags）」。透過將原本可能被丟棄的優質食物轉化為可負擔的餐點，Yindii 提供了一個同時惠及消費者、商戶及環境簡單而可規模化的解決方案。





每分鐘拯救一份餐點。2025 年，Yindii 社群於區內合共拯救超過 50 萬份餐點，協助香港用戶節省逾港幣 1,000 萬元，並成功避免大量剩食被送往堆填區。





單在 2025 年，Yindii 橫跨多個市場的社群已成功拯救超過 50 萬份餐點，相當於每分鐘拯救一份餐點，並減少超過 1,375 公噸二氧化碳排放。減碳成果相當於一輛一般汽油車行駛約 690 萬英里（約 1,110 萬公里），或繞行地球約 277 次；亦相當於約 575 趟巴黎至紐約單程客運航班所產生的排放量。



談及推動 Yindii 成長的核心理念，聯合創辦人兼首席市場官 Mahima Rajangam Natarajan 表示：「每成功拯救一份餐點，都是讓高品質食物變得更可負擔、更普及的一步。我們正在證明，可持續發展與可負擔性是可以並行的，並同時促進社會公平。最令我們振奮的，是看到家庭、學生及上班族在發掘社區新美食的同時，清楚知道自己正在為地球帶來實質改變。對合作夥伴而言，過去的日終損失，如今已轉化為新的忠誠度、收入來源，以及團隊的自豪感。現時已有數以千計的餐飲品牌，將剩食轉化為具意義的新收入渠道，累計超過 250 萬美元（約港幣 1,945 萬元）回流至商戶，而非被送進垃圾桶。」



從各個市場層面來看，成效同樣顯著。在香港，Yindii 用戶於 2025 年拯救了超過 25 萬份餐點。包括聖安娜（Saint Honore Cake Shop）、Circle K 及 Pret A Manger 在內的旗艦合作夥伴，成功將剩食轉化為實際價值；其中聖安娜單一品牌已拯救逾 75,000 份餐點，相當於 187 公噸二氧化碳排放量。其他合作夥伴如 香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）、Little Mermaid、NOC Coffee Co 及 Pacific Coffee，亦在平台上清走 85% 至 95% 的剩食。Yindii 平台亦深受女性用戶歡迎，女性約佔整體用戶的三分之二。在穩定且持續增長的用戶需求帶動下，自去年以來，Yindii 在香港的規模已增長超過三倍，並實現盈利，進一步鞏固合作夥伴對其商業模式的信心。



在新加坡，Yindii 用戶於 2025 年拯救了超過 30 萬份餐點。自 2024 年推出以來，平台協助合作夥伴實現 約 75% 的全國平均拯救率。包括 Paul、Baker & Cook 及 SaladStop 在內的知名品牌，以及酒店自助餐與社區雜貨店，均透過「驚喜袋」以可負擔價格出售優質食品，同時有效減少浪費。整體而言，新加坡合作夥伴已回收超過 150 萬新加坡元的潛在食物損失，突顯 Yindii 在協助消費者減輕生活開支的同時，亦為餐飲業提供一個保護利潤的新途徑。



展望 2026 年，Mahima 補充道：「我們將在現有基礎上繼續擴展，把 Yindii 帶到更多城市，包括已進入初期營運階段的南韓，同時深化現有市場的合作關係。我們的目標，是讓更多人選擇拯救好食物，而非眼看它被浪費；亦讓商戶將剩食視為機會，而非損失。這不僅僅是交易平台，而是一個讓陌生人成為『食物英雄』的社群，讓原本代表浪費的食物，轉化為喜悅與連結。我們已在泰國、香港及新加坡看見這股精神生根發芽，並期待在未來幾年培育更多在地的食物英雄社群。」



年內，Yindii 的影響力亦獲得餐桌以外的肯定。公司於 10 月入圍「香港精神大獎（Spirit of Hong Kong Awards）」，表揚其以創新方式應對食物浪費的努力。於新加坡 ONE Impact Week 期間，Yindii 主辦 「Yindii Eco-Brand Awards 2025」，表彰 25 個領先品牌及媒體夥伴。新加坡國會環境委員會主席、主禮嘉賓 Poh Li San 指出，新加坡每年浪費約 80 萬公噸食物，並強調減少浪費不僅關乎環境，更攸關國家糧食安全。



自2020年成立以來，Yindii 已累積超過 70 萬名「食物英雄」，成功拯救逾 90 萬份餐點，並避免超過 2,250 公噸二氧化碳排放。欲了解更多資訊，請瀏覽www.yindii.co，或關注Yindii的Instagram、Facebook及 LinkedIn。

關於 Yindii

Yindii 為亞洲第一的惜食應用程式，連結消費者與餐廳、麵包店、雜貨店及酒店的剩食餐點，以優惠價格促進食物拯救。Yindii 現時於 新加坡、香港、泰國營運，並已於南韓展開初期營運，致力賦能社群拯救食物、節省開支、對抗氣候變化——一餐一份力量。





