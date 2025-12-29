YouTube「陳志明醫師」查無此人！專家核查 AI 生成模型造假，兩大關鍵破綻防醫療詐騙

AI 生成技術成熟，虛假資訊變得更難分辨！在 YouTube 平台上，多段以「陳志明醫師」為名的醫療資訊影片廣泛流傳，內容聲稱能透過特定飲食或營養補充根治糖尿病，部分影片流量甚至高達 15 萬次。然而，經過事實查核機構與媒體調查，證實該名「醫師」身份純屬虛構，多間相關醫院均表示「查無此人」。

資安專家：多模態 AI 模型驅動合成，兩大關鍵破綻看破！

台灣資安院專家協助判讀後指出，這些影片並非真人拍攝，而是由「多模態、音訊驅動的人物動畫生成模型」產生。這類技術只需輸入一張照片與一段錄音，就能自動合成具備表情、情感變化及基本手勢的影片。

雖然畫面看似逼真，但專家指出影片中存在「生成式模型」的典型瑕疵：

配件細節失真： 例如片中醫師佩戴的聽診器聽筒，與現實中的真實工具在結構上有明顯差異。

人物長相矛盾： 同一頻道、同一名稱的「陳志明醫師」，在不同影片中竟然出現兩張截然不同的面孔。

語音合成破綻：數字讀音露馬腳

除了畫面，影片的聲音亦被推測是由文字轉語音系統生成。雖然目前的 AI 聲音已能融入情緒，但在處理特定術語與日常習慣時仍會露出馬腳：

非慣用念法： 影片中提到血糖數值「180mg/dl」時，念法與醫學界及一般大眾的習慣不符。

數字處理生硬： 當提到數字「10」時，AI 竟然念成「一零」而非「十」，反映出機器人合成的痕跡。

如何識別 AI 影片？

面對日益進步的 AI 詐騙，讀者可以從以下細節辨識真偽：

交叉比對人臉： 檢查頻道內其他影片，看同一人物的長相是否一致。 留意語音語調： 仔細聽數字、專業術語的讀音是否符合在地習慣。 查證事實：搜尋影片中提及的人物、事件，查看有沒有具權威性的來源支持。

