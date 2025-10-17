YouTube使用者注意 多支AI假影片冒充明星向柯克致敬

（法新社華盛頓17日電） 美國保守派運動人士柯克9月遇刺身亡後，YouTube上出現數支號稱愛黛兒等西洋流行樂巨星為他而作並獻唱悼念歌曲的影片，但都是人工智慧（AI）生成，令人擔憂假資訊氾濫問題。

其中1支號稱是英國歌后愛黛兒（Adele）寫歌悼念柯克（Charlie Kirk）這位美國總統川普（Donald Trump）盟友的影片，片中可聽見1個歌聲搭配柯克的影像唱著：「安息吧，柯克！...天使唱頌你的名字，你的故事寫在星空裡，如不熄的火焰。」

廣告 廣告

儘管片中的音樂全都是AI生成，且歌聲與愛黛兒幾乎毫無相似之處，但仍有網友上當並在影片下方留下充滿讚賞的評論，寫道：「謝謝妳，愛黛兒。這首歌真的太美了。」

除了愛黛兒外，YouTube還出現包括紅髮艾德（Ed Sheeran）和小賈斯汀（Justin Bieber）等其他知名藝人向柯克致敬的類似AI生成影片，當中許多歌聲與原唱相去甚遠；但這些藝人們實際上從沒寫過或唱過的歌曲，仍成功吸引到大量不疑有他的網友互動，相關影片合計累積了數百萬次觀看，並有數千則留言。

AI工具正在迅速進化，如今只需簡單的文字提示，就能創造出歌曲或模仿藝人的歌聲，甚至按照指示產生一段完整的演出，而當事人往往毫不知情，也未獲徵求同意。

這些廣為流傳的影片除了掀起棘手的著作權爭議，也造成越來越多人在不知情之下吸收了AI生成的虛假內容，凸顯出社會共同現實感遭到侵蝕的問題。

美國非營利媒體智庫波因特（Poynter）主管馬哈德萬（Alex Mahadevan）告訴法新社：「我擔心最初令網路充滿吸引力的東西已經消失，也就是一群有創意的奇特人才為了樂趣而做他們熱愛的事；取而代之的是以賺錢為目的的騙子利用AI大量產製內容。」

他進一步示警說：「我們正逐漸成為被動吸收這些『內容』的消費者，而非主動有思考意識的數位公民。」

根據YouTube政策，影片創作者「若是製作的內容是經過變造，或是將真實的內容合成，包括使用AI工具」，都必須主動揭露 。

YouTube在接獲法新社指出至少有3支影片假冒明星向柯克致敬後，已立即將影片下架。