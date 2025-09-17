YouTube為創作者強化AI工具 整合影片生成功能

（法新社紐約16日電） YouTube今天強化為創作者提供的人工智慧（AI）工具，並表示在過去4年中，已向內容創作者支付超過1000億美元（約新台幣約3兆元）。

YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）在紐約市一場活動上將AI形容為一種「進化」，目的在提升創作者在影片分享平台上的創造力與敘事能力。

YouTube於2005年初創立，創辦人為前PayPal員工赫爾利（Chad Hurley）、卡林（Jawed Karim）和陳士駿（Steve Chen），自2006年由谷歌（Google）收購以來，已成為全球最受歡迎的免費線上影音服務，擁有數以十億計的用戶。 莫漢說：「全新的AI產品將塑造我們未來20年。」但他強調「這些只是工具，僅此而已」，無法取代創作者的角色。他說，這些工具「目的在培養人類的創造力」。

其中一個例子是，Google DeepMind實驗室的Veo影片生成AI將整合到YouTube，讓用戶能輕鬆為Shorts短影片創造背景，與TikTok及Instagram Reels競爭。

YouTube產品長沃里奇（Johanna Voolich）在部落格文章中表示：「由Veo驅動的新功能，讓你能套用動態效果、改造影片風格，並在場景中新增道具。」

沃里奇補充表示，AI也能讓創造者把原始影片素材轉換成影片草稿，或將對話轉換成配樂歌曲。

全新的AI工具也能讓創作者結合照片與影片，讓照片中的人物看起來就像是在動作中的主角。

Podcast也是重點發展項目，新工具將允許製作者運用AI，將最初僅有音訊的廣播節目製作成影片版本。

翻譯功能也將運用AI，不僅能翻譯影片中的語音，還能讓畫面看起來彷彿主角真的在說那個語言。

此外，為了打擊網路上不斷增加的深偽（deepfake）內容，YouTube承諾很快將以測試版形式推出「肖像偵測工具」，讓創作者能夠偵測出由AI生成的冒名影片。