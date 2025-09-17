10.1國慶優惠 半價看電影 免費乘電車天星小輪等
YouTube為創作者強化AI工具 整合影片生成功能
（法新社紐約16日電） YouTube今天強化為創作者提供的人工智慧（AI）工具，並表示在過去4年中，已向內容創作者支付超過1000億美元（約新台幣約3兆元）。
YouTube執行長莫漢（Neal Mohan）在紐約市一場活動上將AI形容為一種「進化」，目的在提升創作者在影片分享平台上的創造力與敘事能力。
YouTube於2005年初創立，創辦人為前PayPal員工赫爾利（Chad Hurley）、卡林（Jawed Karim）和陳士駿（Steve Chen），自2006年由谷歌（Google）收購以來，已成為全球最受歡迎的免費線上影音服務，擁有數以十億計的用戶。 莫漢說：「全新的AI產品將塑造我們未來20年。」但他強調「這些只是工具，僅此而已」，無法取代創作者的角色。他說，這些工具「目的在培養人類的創造力」。
其中一個例子是，Google DeepMind實驗室的Veo影片生成AI將整合到YouTube，讓用戶能輕鬆為Shorts短影片創造背景，與TikTok及Instagram Reels競爭。
YouTube產品長沃里奇（Johanna Voolich）在部落格文章中表示：「由Veo驅動的新功能，讓你能套用動態效果、改造影片風格，並在場景中新增道具。」
沃里奇補充表示，AI也能讓創造者把原始影片素材轉換成影片草稿，或將對話轉換成配樂歌曲。
全新的AI工具也能讓創作者結合照片與影片，讓照片中的人物看起來就像是在動作中的主角。
Podcast也是重點發展項目，新工具將允許製作者運用AI，將最初僅有音訊的廣播節目製作成影片版本。
翻譯功能也將運用AI，不僅能翻譯影片中的語音，還能讓畫面看起來彷彿主角真的在說那個語言。
此外，為了打擊網路上不斷增加的深偽（deepfake）內容，YouTube承諾很快將以測試版形式推出「肖像偵測工具」，讓創作者能夠偵測出由AI生成的冒名影片。
其他人也在看
iPhone 17優惠｜電訊商出機優惠合集！機價勁減高達$2,500／送會籍食盡牛角、温野菜
全新iPhone 17系列將於9月19日正式發售，9月12日晚上8時起亦可在蘋果官網預訂。香港各大主要電訊商已展開超前部署，紛紛推出買機優惠，有機電訊商出機價勁減高達$2,500，亦有送會籍讓大家食盡多間人氣餐廳等優惠，而且最快可於開售後一周內取機。即睇內文，令你用最抵價錢搶先一步買新機！YAHOO著數 ・ 1 天前
俠醫｜譚凱琪坦言開拍前好大壓力 為演自閉症角色收集真實案例仍被網民狠批
TVB熱播劇集《俠醫》由陳豪、張曦雯、馬貫東、丁子朗、劉佩玥、譚凱琪等演員演出，其劇情焦點之一為羅穎茵（譚凱琪飾）及羅穎琛（張曦雯飾）呢對姊妹情，譚凱琪扮演患有自閉症嘅姐姐，折磨妹妹張曦雯嘅劇情令唔少觀眾都表示感受到兩姐妹之間嘅溫馨感情。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
Amazon優惠｜M4 MacBook Pro 觸底價，HK$10,100 體驗 Apple 現時最強筆電
目前 Apple 旗下最強的筆電 M4 MacBook Pro 現在回歸了歷史低價！目前其 14 吋型號正在 Amazon 上以低至 US$1,299 的價格促銷，換算過來大約 HK$10,100。同時 16 吋型號也降到 US$2,249，約合 HK$17,490 算是近期相當不錯的好價。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
台媒亂報 iPhone 17 不建議貼膜，廠商即時解密芒貼原理
網路假新聞不少，讀者們不做好事實核查就容易被誤導。台灣最近突然爆出有媒體「引述 Apple 官方說法」，不建議為具備「7 層抗反射鍍膜」的 iPhone 17 新手機貼上螢幕保護貼，否則會導致「鍍膜剝落」，而且更有所謂達人發言佐證。台灣兩家手機保護貼品牌也坐不住了，先後發文分享實際的使用原理，以及真正會磨損鍍膜的原因。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小米17 Pro最新背屏公開：可自訂顯示、輔助拍攝及控制汽車
雷軍和小米集團－Ｗ(01810-HK) 手機官方今 (17) 日發布影片，正式曝光了小米 17 Pro 的背面外觀，搭載全新「妙享背屏」，支援時鐘主題更換、自拍顯示、小米汽車 App 控制等功能。鉅亨網 ・ 2 小時前
超薄 iPhone Air 手機殼點配搭？5 款女生一眼心動款式推介
全新 iPhone 17 Air 不僅以極致纖薄的設計和優雅美感驚豔全場，更成為時尚女生們展現個性與品味的完美搭配。若果你已準備搶購這部夢幻手機，當然要挑選一款既能保護愛機又能凸顯氣質的手機殼。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
Amazon優惠｜Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,180 直送香港
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。 目前 4TB 的版本有特價 US$280（約 HK$2,180），幾乎回到了歷史低點。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 1 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 9 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《施政報告》2025懶人包｜居屋綠白表配額比例升｜放寛轉讓年期至10年｜長者業主免補價樓換樓計劃 ｜「租置2.0」無影
行政長官李家超新一份《施政報告》除提及增加公營房屋供應、縮減公屋輪候時間外，更著墨於豐富置業階梯，以鼓勵向上流。28Hse.com ・ 3 小時前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 7 小時前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 1 天前
何超雲與消防未婚夫傳復合 IG互動揭示關係仍緊密
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）與高級消防隊長男友Douglas於2022年被揭拍拖，不時結伴外遊，隨後宣布訂婚，感情生活一度高調甜蜜，頻繁喺社交平台曬恩愛，但婚期至今未定。然而，近年有傳二人感情起變化，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照，暗示二人可能已分手，Douglas亦鮮少出席何家活動，令外界傳出分手傳聞。不過，最近二人似乎又有復合跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
居屋長者戶 寧做包租公都不願換樓？
《施政報告》諗計推動居屋流轉，提出兩項措施，一是為居屋出租鬆綁，二是鼓勵居屋長者業主樓換樓。從本地長者揸磚頭的心態考慮，可能居屋長者寧願做包租公，都不願臨老賣樓。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 1 天前