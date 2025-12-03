YouTube遵法卻喊不安全 澳洲青少年社媒禁令引爭議

宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
（法新社雪梨3日電） 影音串流巨擘YouTube今天抨擊澳洲即將上路的未滿16歲社群媒體禁令，批評這項全球首創的法案「草率」且不切實際。
澳洲將自12月10日起，禁止16歲以下用戶使用包含臉書（Facebook）、Instagram、TikTok及YouTube等全球最受歡迎的多個社群媒體平台和網站。
YouTube公共政策經理羅德（Rachel Lord）聲明指出：「更重要的是，這項法規無法實現讓兒童上網更安全的承諾，事實上會讓澳洲兒童在YouTube上變得更加不安全…我們已聽到家長和教育工作者聲音，他們對此同樣感到憂慮。」
羅德表示，這項「倉促的法規忽略了我們平台的運作模式，以及澳洲年輕人實際的使用情形」。
羅德說：「在YouTube，我們相信應該保護兒童在數位世界裡安全，而不是將他們排除於數位世界之外。」
YouTube表示，將會為相關帳戶進行備份，可於用戶年滿16歲時重新啟用。（編譯：徐睿承）
