YouTube 允許用戶選擇退出低解析度影片的 AI 升級功能

YouTube 最近宣布了一系列旨在改善電視螢幕觀賞體驗的新功能，包括即時購物工具和針對低解析度視頻的視覺升級。具體來說，YouTube 表示將自動將上傳分辨率低於 1,080p 的視頻進行升級，利用人工智能將其提升至高清解析度，並計劃在不久的將來支持升級至 4K，但創作者和觀眾均可選擇退出此功能。

YouTube 在公告中提到：「創作者將完全控制其庫存，所有原始文件及原始視頻解析度將保持不變，並提供明確的選擇退出這些增強效果的選項。」同時，觀眾仍然可以以原始上傳的解析度觀看創作者的視頻，超解析度功能將在設置中清楚標示。

根據 YouTube 發言人 Veronica Navarrete 的說法，自動升級僅適用於上傳解析度為 240p 至 720p 的視頻。這意味著該功能不會應用於創作者或頻道已經自行數字重製至 1,080p 的舊視頻。

幾乎每個主要電視品牌都提供其形式的人工智能升級，隨著螢幕尺寸的增長和 4K 解析度不再是新鮮事，Nvidia 也在其 Shield TV 串流設備上提供類似功能。然而，YouTube 的選擇退出選項引人注目，因為創作者曾經抱怨該平台在未經同意的情況下對其視頻進行增強，導致有時出現不理想的視覺失真。

此外，YouTube 還將現有的視頻縮略圖限制從 2MB 擴大至 50MB，以支持 4K 圖像，並表示目前正與部分創作者測試較大的視頻上傳。在標記了購物產品的視頻中，觀眾將能夠通過手機掃描顯示在電視上的 QR 碼，快速購買引起他們注意的商品，直接轉至產品頁面。YouTube 也正在測試讓創作者在其視頻中的特定時間點展示產品的功能。

其他一般性的觀賞更新包括沉浸式首頁預覽，讓用戶更容易瀏覽喜愛的 YouTube 頻道，以及在用戶從創作者搜索時改進電視上的上下文搜索功能。

