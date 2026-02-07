YouTube 全球發佈自動配音功能 打破影片語言溝通障礙

YouTube 正式向全球用戶推廣自動配音功能，此前該功能僅開放給少數測試者使用。這項技術旨在讓觀眾更輕鬆地收看外語影片，無需創作者自行提供配音。YouTube 指出，探索新創作者不應受語言限制，透過這項更新，全球各地的故事將更具在地感，用戶只需按下播放鍵即可跨越國界瀏覽內容。

支援多達 27 種語言

該自動配音工具目前已擴展至支援 27 種語言（包括中文）。根據 YouTube 提供的數據，2025 年 12 月期間，每日平均有超過 600 萬名觀眾觀看至少 10 分鐘的自動配音內容。為了讓配音更具感染力，YouTube 為 8 種主要語言推出了「表達式語音」功能，能夠捕捉並呈現創作者原始的情緒與活力。

個人化觀看體驗

考慮到不同用戶的需求，YouTube 引入了偏好語言設定，讓用戶可以自由選擇觀看配音版本或原始語言影片。雖然系統會根據觀看紀錄自動預設語言，但用戶現在可以自行管理偏好。這項設計確保了自動配音功能在提供方便的同時，也能保留用戶對原始內容的選擇權。

廣告 廣告

https://youtu.be/90HF5s0qlm0

測試嘴型同步技術

為了進一步提升自動配音的真實感，YouTube 目前正在測試「嘴型同步」試點計劃。這項技術會微調講者的嘴唇動作，使其與翻譯後的音訊精確對齊，讓配音影片的觀感如同觀看原始影片般順暢。YouTube 持續透過 AI 技術強化其網誌中提到的各項功能，致力於提供更自然的跨語言觀影體驗。