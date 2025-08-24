YouTube 嚴厲打擊跨區 Premium 訂閱，「土耳其人」、「阿根廷」不再？

YouTube Premium

對於會跨區訂閱 YouTube Premium 的朋友要留意了，YouTube 近日修改收費服務的服務條款，當中指明用戶如嘗試虛假陳述你註冊的國家/地區，即屬違反條款，也就是說將會嚴厲打擊作跨區訂閱的用戶。

YouTube 剛更新其《YouTube 付費服務條款》，其中將新增 YouTube Premium、YouTube Music Premium 及 YouTube Premium Lite 訂閱的相關條款。這項更新將於 2025 年 9 月 26 日生效。就 YouTube Premium、YouTube Music Premium 及 YouTube Premium Lite 的附加條款 (以及接受的付款方法)中，指明用戶「應在註冊任何 Premium 服務的國家或地區使用或存取有關服務」，如大部份時間在該國家以外地方存取或使用，或者嘗試虛假陳述你註冊的國家/地區，即屬違反條款。

同時指「當中可能會要求你使用由購買Premium 服務的國家/地區所發出的付款方式」，嚴打使用其他國家的信用卡進行付款，如違反即可能會終止用戶 Premium 服務的存取權，意味 YouTube 會大力打擊「阿根廷人」、「土耳其人」等訂閱方式。對於受影響的朋友，現在會否開始考慮 YouTube Premium 雙人計劃，又或者等 Premium Lite 計劃才繼續呢？

