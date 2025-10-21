焦點

不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會

YouTube 推出 AI 技術 檢測深度偽造影片

從今天起，YouTube 夥伴計劃中的創作者將獲得一項新的 AI 偵測功能，這使他們能夠找到並舉報未經授權的使用其肖像的上傳內容。根據 YouTube 的視頻顯示，創作者在驗證身份後，可以在 YouTube Studio 的內容偵測標籤中查看被標記的視頻。如果某段視頻看起來是未經授權的 AI 生成內容，創作者可以提交請求以將其刪除。

今日早上，首批符合條件的創作者已通過電子郵件獲得通知，這項功能將在接下來的幾個月內逐步推廣給更多創作者。YouTube 在該功能的指南中警告早期用戶，在目前的開發狀態下，這項功能“可能會顯示您實際的面孔，而非經過更改或合成的版本”，例如創作者自己內容的片段。這項功能的運作原理類似於 YouTube 用於檢測版權音頻和視頻內容的 Content ID。

YouTube 早在去年就宣布了這項功能，並於十二月通過與創意藝術代理公司（Creative Artists Agency, CAA）合作的試點計劃開始測試。當時 YouTube 的博客文章表示：“通過這項合作，全球幾位最具影響力的人物將能夠使用早期技術，旨在識別和管理在 YouTube 上以其肖像（包括面孔）為特徵的 AI 生成內容。”

YouTube 和 Google 是推動 AI 視頻生成及編輯工具的眾多科技公司之一，而肖像偵測工具也不是他們在平台上處理 AI 生成內容的唯一開發功能。去年三月，YouTube 還開始要求創作者標記包含通過 AI 生成或更改內容的上傳，並宣布對模仿藝術家獨特歌唱或說唱聲音的 AI 生成音樂制定了嚴格的政策。

