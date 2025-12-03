YouTube 發佈年度回顧功能，將於本周全球推廣

繼 Spotify 及其競爭對手之後，今日 YouTube 宣佈進入年度回顧的行列。這個由 Google 擁有的服務表示，YouTube Recap 現在已經開始在北美用戶中推出，並計劃在本周末前覆蓋全球其他地區。

用戶在獲得 Recap 後，可以直接在 YouTube 首頁或「你」標籤下訪問。YouTube 表示，Recap “獨特地突出了你在今年探索的興趣、深入的內容和重要時刻”，所有內容都是基於你在 2025 年的觀看歷史。

這項功能將顯示多達 12 張不同的卡片，這些卡片將突出用戶的熱門頻道、興趣、觀看習慣的演變，甚至還會根據用戶喜愛的視頻幫助識別「你屬於哪種性格類型」。如果用戶今年在 YouTube 上聆聽了大量音樂，Recap 也會顯示用戶的熱門藝術家和歌曲，並提供進一步探索熱門音樂類型、播客，甚至是在 YouTube Music 應用上的國際音樂收聽快照的選項。

