YouTube 針對不在同一地點的 Premium Family Plan 帳戶採取行動

YouTube 現在開始效仿 Netflix 和 Disney+，對於在不同地點使用 YouTube Premium 家庭計劃的用戶進行限制。

該服務已經通知那些使用屬於 Premium 家庭組的帳戶，但位於與家庭經理不同的位置的用戶，他們的會員資格將在 14 天內暫停。

根據 YouTube Premium 家庭會員的服務條款，所有家庭計劃的成員必須與家庭經理在同一個家庭中。這並不是最近的變更，而是一直以來的規定，只不過 YouTube 最近才開始強制執行這一規則，無疑是希望增加收入，因為那些家庭計劃會員的資格暫停後，將不得不購買自己的訂閱。

目前 YouTube 並沒有類似於 Netflix 的系統，讓這些用戶支付一個相對於完整訂閱更便宜的金額來恢復使用權限，並且尚不清楚是否會提供類似的選項。因此，這些用戶只能選擇支付完整的 YouTube Premium 訂閱費用，或者放棄該服務。

