YouTube 開始利用 AI 技術提升影片畫質

今日 YouTube 宣佈將自動進行 AI 升級，提升低於 1080p 解析度的視頻質量。起初，該功能將從 SD 升級至 HD，但未來會擴展至高達 4K 的解析度。此功能暫時僅適用於電視，當使用時，將在每個解析度選項下顯示「Super resolution」標籤，如下方視頻所示。創作者如有需要可以選擇退出此功能。

此外，YouTube 還將縮圖文件上限從 2MB 擴展至 50MB，因此不久後將會出現「全新、驚艷的 4K 解析度縮圖」。用戶將能夠在主頁上瀏覽 YouTube 頻道，享受「沉浸式預覽」，而最新的節目設計則允許創作者將視頻組織成「適合客廳觀看的連續播放收藏」。同時，電視上的上下文搜索功能也將推出，當用戶從頻道頁面發起搜索時，該頻道的視頻將優先顯示在結果的最上方。

最後，未來用戶將能夠看到 QR 碼，這將使他們能在手機上打開視頻中提到的產品頁面。這些改進主要針對電視，因為電視是 YouTube 增長最快的媒介。

