YouTube香港2025年度十大MV排名出爐！姜濤兩首歌MV排第3、4位，第1是MC張天賦的XXX

YouTube公布香港2025年度十大榜單，當中包括熱門創作者及音樂影片Top10排名。年度十大熱門MV裡面，有8首是香港廣東歌作品，MC張天賦、姜濤、Gareth.T湯令山以及Tyson Yoshi的作品都榜上有名，到底排名是怎樣呢？有你平常有在看的心水MV嗎？一起來看YouTube香港2025年度十大熱門音樂影片！

本地廣東歌音樂影片持續備受港人熱捧，十大熱門音樂影片中佔據八席，當中包括MC張天賦、姜濤、Gareth.T湯令山以及Tyson Yoshi的作品，姜濤有兩首MV上榜，包括《白果》（3rd）以及《On a SunnyDay》（4th），而第二位則是Gareth.T的《用背脊唱情歌》。

至於榜首則是MC張天賦的 《說謊者》，同時他的 《懷疑人生》（5th）以及重新演繹的 《戀愛腦之死》（9th），總共有3首作品榜上有名。

大玩港式懷舊風格曲風及MV設計的《1994》，Tyson Yoshi找來Yan Ting大哥周殷廷、游學修、Cloud雲浩影演出，MV亦登上第7位，比內地洗腦歌《跳樓機》（8th）MV排名位置高一級。還有一首廣東歌，來自Dear Jane的《你流淚所以我流淚》在第10位。

剛奪下了金球獎最佳原創歌曲的《Golden》MV則在第6位，香港用戶也非常留意這首Netflix電影《Kpop獵魔女團》，由虛構女團HUNTR/X所唱的主題曲。同時，這首歌的MV也在YouTube美國2025年度音樂排行榜第3位，顯示音樂跨越地域、打破虛構與現實界限的影響力。按此觀看播放清單

YouTube 香港 2025 年度十大熱門音樂影片

MC 張天賦 - 說謊者 Liar (Official Music Video) gareth.t - 用背脊唱情歌 (official video) Keung To 姜濤 《白果》 (Ginkgo) Official Music Video Keung To 姜濤 《On a SunnyDay》 Official Music Video MC 張天賦 - 懷疑人生 In Doubt (Official Music Video) “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation 利比《跳楼机》(官方歌词MV)｜LBI - Jumping Machine (Official Lyric Video) 【#Project1201】戀愛腦之死｜Covered by MC 張天賦 Dear Jane - 你流淚所以我流淚 I Cry Because You Cried (Official Music Video)

