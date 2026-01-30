獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
YouTube 2025 年度香港十大排名揭曉：MC 三曲入榜力壓姜濤！2026 年要全面圍堵「AI 垃圾內容」
YouTube 正式發布 2025 年度香港榜單，記錄了過去一年港人的文化足跡。在樂壇與創作界大洗牌的同時，YouTube 執行長 Neal Mohan 在 2026 年度展望中投下震撼彈：平台將動用最強技術打擊「AI 垃圾內容」，確保用戶不再被低質重複的自動化影片淹沒，守護創作者生態的純淨度。
2025 香港年度榜單：廣東歌與知識型頻道並重
2025 年的「熱門音樂影片 (Top Music Videos)」榜單顯示，本地音樂人依然是港人的最愛，其中 MC 張天賦更個人獨佔三席，《說謊者》不僅奪下年度熱門音樂影片冠軍，更有另外兩首作品《懷疑人生》及《戀愛腦之死》分別排在第 5 與第 9 位。
緊隨其後的是姜濤，分別以《白果》及《On a SunnyDay》奪得第 3 與第 4 位。值得注意的是，排名第 6 的虛擬女團 HUNTR/X 憑《Golden》入榜，顯示虛擬偶像已在香港主流樂壇站穩陣腳。
YouTube 香港 2025 年度熱門音樂影片 Top 10：
熱門創作者：觀眾偏好轉向「含金量」
在熱門創作者榜單中，過半數入榜者均為知識型、資訊型或時事評論頻道。這反映出香港觀眾在娛樂之外，更看重 YouTube 的工具性，尋求具備專業見解與教育價值的內容。
YouTube 執行長 Neal Mohan 指出，隨著生成式 AI 普及，平台正面臨「AI 垃圾內容 (AI Slop)」的威脅。2026 年，YouTube 將採取三大策略予以回擊：
嚴打低質重複內容
針對大量產生的 AI 垃圾內容，YouTube 正在升級其防禦系統。這些系統用於打擊垃圾訊息與誘騙點擊，未來將被應用於識別並減少低質量、重複性極高的 AI 影片傳播，確保優質的原創內容不會被演算法埋沒。
強制性 AI 標籤與透明度
為了讓觀眾能區分虛實，YouTube 規定所有使用 AI 製作的逼真改動或合成內容必須加上標籤。如果內容未經披露而具有誤導性，YouTube 將直接移除該影片，以維持平台的公信力。
守護肖像權與反深偽 (Deepfake)
YouTube 將擴充「內容識別 (Content ID)」功能，為創作者提供更多工具來管理其肖像的使用。這旨在防止未經授權的 AI 模仿影片（即 Deepfake）損害藝術家與大眾的權益。
在打擊垃圾內容的同時，YouTube 亦積極推廣「良性 AI」的應用：
文字生成遊戲： 創作者未來只需輸入簡單的文字指令，即可生成可互動的簡易遊戲，豐富頻道體驗。
個人肖像化短影音： 創作者可授權 AI 使用自己的肖像製作短影音，讓產出更具效率。
AI 自動配音： 目前每日已有超過 600 萬 名觀眾觀看配音影片，讓香港創作者的內容能輕易走向國際。
更多內容：
From the CEO: What's coming to YouTube in 2026
YouTube Official Blog: Check out the top YouTube trends of 2025
