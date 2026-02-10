YouTube Music 限制免費用戶查看歌詞次數

Google 正在收緊對免費 YouTube Music 帳戶的限制，這次的變動是限制用戶對歌曲歌詞的訪問。沒有付費訂閱的用戶現在面臨著查看歌詞的次數上限，當他們的歌詞查看次數用完後，應用程式會推送他們升級為 Premium 版本。這一最初的靜默測試現在似乎正在更廣泛地推廣。多年來，YouTube Music 允許所有移動用戶無限制地查看歌詞，但這一政策在最近幾個月開始發生變化。免費用戶仍然可以在歌曲播放時看到歌詞選項卡，但現在打開它會消耗部分有限的配額。一旦這個配額用盡，應用程式將提示用戶付費。

有關這一限制的報告急劇增加，這一激增表明 Google 已經將測試擴展到小型實驗組之外。許多用戶在打開歌詞時現在會遇到一條警告，顯示「您還剩下 [x] 次查看次數」。根據目前的報告，YouTube Music 允許用戶在限制之前查看約五次歌詞，但具體數字似乎不一致。一些用戶報告的限制略有不同，這與 Google 將該功能描述為測試而非固定政策的說法一致。儘管影響日益擴大，Google 尚未正式宣布歌詞作為 Premium 功能。公司的支持頁面仍未提及歌詞作為付費福利的內容。這一沉默使得用戶感到困惑，因為他們看到這一長期存在的功能突然受到限制。

廣告 廣告

Google 向 Ars Technica 確認尚未做出最終決定。該公司形容這一變化為實驗，並表示免費查看歌詞的次數可能會有所不同。根據 Google 的說法，絕大多數用戶仍然可以自由訪問歌詞。即便如此，使用者報告的快速上升暗示著更廣泛的推廣。該措施與 Spotify 的類似決定相呼應。在 2024 年，Spotify 限制了免費用戶的歌詞訪問，隨後引發了迅速而激烈的反彈。經過廣泛的投訴，Spotify 逆轉了決定，恢復了廣告支持帳戶的歌詞訪問。

YouTube Music 的規模小於 Spotify，這一差異可能會減少公眾的反彈。許多 YouTube Music 訂閱者也支付 YouTube Premium 以避免視頻中的廣告，這些用戶可能甚至沒有注意到歌詞的限制。然而，歌詞具有實際價值，許多聽眾使用它們來跟隨音樂、理解不熟悉的語言或在通勤時唱歌。鎖定這一功能可能會疏遠依賴免費訪問的隨意用戶。

歌詞測試符合更廣泛的趨勢。Google 一直在逐步增加對免費 YouTube 使用的限制，包括更嚴格的廣告政策和背景播放的限制。每一次變化都在推動用戶訂閱。財務結果顯示這一策略奏效。在最近的財報中，Google 表示 YouTube 創造了 600 億美元的收入，這一數字包括廣告、YouTube Premium 和 YouTube TV。這一總額比前一年增加了近 100 億美元。眼下，Google 繼續將歌詞限制視為測試，但隨著推廣的擴大，免費用戶面臨著明確的信息：曾經被視為理所當然的功能可能很快就會帶來價格。

推薦閱讀