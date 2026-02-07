YouTube Music 限制歌詞功能 訂閱 Premium 才能查看完整內容

YouTube Music 近日更新，將歌詞顯示功能納入 Premium 訂閱範圍。經過數月的測試，這項付費牆限制正向全球用戶廣泛推行，標誌著該平台在獲利模式上的進一步轉變。

免費用戶僅能預覽部分內容

在最新的 YouTube Music 介面中，「播放中」畫面的中間標籤分頁會顯示提示訊息，告知用戶剩餘的歌詞查看次數。免費用戶目前僅能獲得 5 次免費查看機會，一旦額度耗盡，系統將會遮蔽大部分歌詞內容，僅保留開首數行且無法捲動，並要求用戶升級為 Premium 會員以解鎖完整內容。

訂閱方案包含 AI 功能與離線播放

目前 YouTube Music Premium 的訂閱費用為每月 US $10.99，提供無廣告播放、背景播放、離線下載以及 Ask Music 等 AI 功能。此外，用戶也可以選擇每月 US $13.99 的 YouTube Premium 方案，將上述權益擴展至整個 YouTube 應用程式。Google 表示，這類訂閱服務與廣告收入在 2025 年為公司貢獻了超過 600 億美元。

服務訂閱數突破新高

Google 近期報告顯示，其各項消費級服務的付費訂閱總數已超過 3.25 億，其中 Google One 與 YouTube Premium 增長強勁。隨著 2026 年市場競爭加劇，Google 透過將歌詞這類基本功能轉為付費項目，進一步推動用戶轉向訂閱制，以維持其在全球串流媒體市場的領先地位。