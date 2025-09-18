YouTube Premium 續訂騙案猖獗，港警一周接 8 宗報案損失超 87 萬港元

近日一種謊稱 YouTube Premium 續費的詐騙手法在香港迅速蔓延，過去一周港警接報 8 宗相關釣魚騙案，總損失超過 87 萬港元。警方守網者 Facebook 專頁帖文指出，騙徒會以續訂 YouTube Premium 成功為由，透過短訊誘騙急於取消的受害人撥打其電話。過程中騙徒會自稱 YouTube 職員，並轉用 WhatsApp 與上當者溝通。為了取消所謂的「續訂」，騙徒會提出需轉帳保證金以完成手續。若走到這一步還不虞有詐，便會跌入對方的圈套。港警稱有大學生先後轉帳 8 次至騙徒指定的戶口，其後對方徹底失聯，損失超過 40 萬港元。

除了續費騙術外，警方亦提醒費用到期、鄰里投訴等都是釣魚短訊的常見內容。先營造緊張感，再透過對話騙取信任，就是這類不法之徒的慣用手法。在遇到類似情況時，還是要切記第一時間向官方渠道核實資料。另外透過守網者網站的「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏 app」，也能判斷可疑網址是否安全。

