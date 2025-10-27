YouTuber大J公開成功搵到代母 拍片揭總費用：我真係破產

YouTube影片截圖

百萬YouTuber大J（Jason）早於今年5月拍片宣布與日籍太太Mai展開代母生育計劃，指過往太太曾接受IVF（人工受孕）共6次皆失敗，因而決定搵代母，事件引起網民熱議，但大J就認為每個人都有自己想法，唔強求別人認同佢哋嘅決定。前日（25日），大J再次於YouTube影片分享代母進度，公開已成功搵到代母。

大J於影片中透露，呢6個月期間發生咗好多問題，真係唔係咁容易，直言一開頭搵咗一個喺學歷、家庭病歷、外貌、身高等各方面都好好嘅女子，諗住同佢買24粒卵子，但對方得6粒喺卵子銀行，再拎卵子嗰陣醫生話個卵子質素唔係十分之好：「為咗要解決問題，另外要搵多兩個卵子捐贈者。」之後就做咗一個遺傳基因檢查，最後係得4個胚胎可用到，成功率又低咗。大J直言最大問題係代母：「喺4月頭已選定一個代母，對方亦都同意，簽定事前協定合約，但到之後醫生檢查，該代母被判斷子官厚度不足，唔適合做代母，結果又要再重新選擇。」大J表示，終於都成功搵到代母，之後會去到法律手續程序：「宜家暫定最快最快可能會喺11月中就會放胚胎，呢個係最理想嘅情況，如果11月唔得，就要等代母下一個週期，即係要等到12月，如果12月都唔得就要等到下年1月，一個一個月咁延落去。」

大J指以前喺香港做IVF大約用咗70、80萬港幣，加埋其他費用可能都用咗成一百萬，又公開喺搵代母呢件事上洗咗幾多錢：「我哋TOTAL買咗24粒卵子，嗰度要$46,650美金。代母招募和背景調查各方面，我哋用咗$51,650美金。跟代母之間的法律合約，及所有相關文件，用咗$11,450美金。代母薪酬要$75,000美金。總數是$187,750美金，大約港幣145萬。」大J表示仲有啲嘢未畀錢，例如代母懷孕中醫療費用及保險、如嬰兒早產，要畀嬰兒ICU費用，又要畀迎接嬰兒時嘅美國住宿、陪月中心等等：「最後成件事可能會用到港幣700至800萬。如果真係去到咁嘅價錢呢，我真係破產，我要賣地賣樓，希望唔會發生嗰一步。」

大J成功搵到代母產子一事，繼續唔被網民睇好，狂轟似用錢買個仔返黎：「呢個b出左世，不論父母定小朋友本身應該幾大壓力，因為得來不易」、「生兒育女成為了一盤生意，實在令人感慨」、「不如領養孤兒更有意義」、「錢，No problem」、「小朋友唔係必要，比你求到都未必好，見到好多過來人都係甘既後果」、「有錢就可以任性」等等。

