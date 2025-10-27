《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
YouTuber大J公開成功搵到代母 拍片揭總費用：我真係破產
百萬YouTuber大J（Jason）早於今年5月拍片宣布與日籍太太Mai展開代母生育計劃，指過往太太曾接受IVF（人工受孕）共6次皆失敗，因而決定搵代母，事件引起網民熱議，但大J就認為每個人都有自己想法，唔強求別人認同佢哋嘅決定。前日（25日），大J再次於YouTube影片分享代母進度，公開已成功搵到代母。
大J於影片中透露，呢6個月期間發生咗好多問題，真係唔係咁容易，直言一開頭搵咗一個喺學歷、家庭病歷、外貌、身高等各方面都好好嘅女子，諗住同佢買24粒卵子，但對方得6粒喺卵子銀行，再拎卵子嗰陣醫生話個卵子質素唔係十分之好：「為咗要解決問題，另外要搵多兩個卵子捐贈者。」之後就做咗一個遺傳基因檢查，最後係得4個胚胎可用到，成功率又低咗。大J直言最大問題係代母：「喺4月頭已選定一個代母，對方亦都同意，簽定事前協定合約，但到之後醫生檢查，該代母被判斷子官厚度不足，唔適合做代母，結果又要再重新選擇。」大J表示，終於都成功搵到代母，之後會去到法律手續程序：「宜家暫定最快最快可能會喺11月中就會放胚胎，呢個係最理想嘅情況，如果11月唔得，就要等代母下一個週期，即係要等到12月，如果12月都唔得就要等到下年1月，一個一個月咁延落去。」
大J指以前喺香港做IVF大約用咗70、80萬港幣，加埋其他費用可能都用咗成一百萬，又公開喺搵代母呢件事上洗咗幾多錢：「我哋TOTAL買咗24粒卵子，嗰度要$46,650美金。代母招募和背景調查各方面，我哋用咗$51,650美金。跟代母之間的法律合約，及所有相關文件，用咗$11,450美金。代母薪酬要$75,000美金。總數是$187,750美金，大約港幣145萬。」大J表示仲有啲嘢未畀錢，例如代母懷孕中醫療費用及保險、如嬰兒早產，要畀嬰兒ICU費用，又要畀迎接嬰兒時嘅美國住宿、陪月中心等等：「最後成件事可能會用到港幣700至800萬。如果真係去到咁嘅價錢呢，我真係破產，我要賣地賣樓，希望唔會發生嗰一步。」
大J成功搵到代母產子一事，繼續唔被網民睇好，狂轟似用錢買個仔返黎：「呢個b出左世，不論父母定小朋友本身應該幾大壓力，因為得來不易」、「生兒育女成為了一盤生意，實在令人感慨」、「不如領養孤兒更有意義」、「錢，No problem」、「小朋友唔係必要，比你求到都未必好，見到好多過來人都係甘既後果」、「有錢就可以任性」等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定
雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他am730 ・ 13 小時前
逾 300 名人紅星賀英皇集團主席楊受成博士伉儷 40 週年紅寶石婚
英皇集團主席楊受成博士伉儷24晚於香港瑞吉酒店舉辦「40 週年紅寶石婚晚宴」，筵開超過 20 席招待政商娛樂界名人好友以及英皇集團同事一起慶祝。Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？Yahoo Food ・ 4 小時前
電騙苦主剖白 20日失1500萬 獅城前記者提告 抱怨中星不受理
美國掃蕩東南亞龍頭「殺豬盤」電訊詐騙集團，起訴太子集團創辦人陳志，其詐騙金額之高震驚全球。亞洲尤其新加坡，近年淪為「騙子樂園」，根據全球反詐騙聯盟（GASA）報告，新加坡人受騙的人均損失達2132美元（約1.66萬港元）， 屬區內最高。《信報》日前在星洲聯絡到電騙案其中一名受害人，講述如何在20日內被騙走折算約1500萬港元的資金。信報財經新聞 ・ 6 小時前
網上熱話｜啟德簡約公屋外觀設計掀熱議 有網民反駁似北韓言論
啟德簡約公屋興建工程進行得如火如荼，其統一簡潔的外型不時引起熱議。日前有網民指，每次路經看到正興建的簡約公屋「都覺得好似電視影嘅北韓咁」，有留言就回應稱近年到訪過北韓平壤，「其實北韓而家建築係靚過佢……大部份建築真心靚，而家北韓係似深圳福田新發展區架(㗎)」，亦有人覺得「似新加坡三四十年前起嘅組屋」。 ▼啟德簡約am730 ・ 18 小時前
羅浮宮珠寶大盜巴黎落網！兩名嫌犯均為「竊盜慣犯」
兩名涉嫌盜取羅浮宮珍貴珠寶的嫌犯已於巴黎落網，其中一人在戴高樂機場被捕，另一人在塞納 - 聖但尼郊區落網。盜竊案發生於 10 月 19 日，歹徒在開放時間使用起重機闖入羅浮宮，偷走八件總值約 1.02 億美元的珠寶。鉅亨網 ・ 16 小時前
解讀 | 紅軍是否經已衛冕失敗？
紅軍今夏作出了巨大的陣容轉變，但相信沒有人會預期多位頂級球員皆未能交出水準表現了吧，到底紅軍的衛冕冠軍之路，是否完結了嗎？Yahoo 體育 ・ 23 小時前
馬景濤隔空為細26歲女友慶生 相戀細節曝光
【on.cc東網專訊】藝人馬景濤2017年與細23歲的內地女星佳尼結束10年二婚婚姻，但不愁寂寞的他，今年8月公開認愛細26歲的女友Jane，對方還承認是從粉絲升呢做女友。近日，馬景濤在直播時隔空為女友送上生日驚喜，拿出蛋糕說：「10月20號是她（Jane）生日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款
《許我耀眼》的成功再度證明了趙露思「話題女王」的地位，從劇情到造型穿搭，每一幕都成為觀眾熱議焦點。其中，她「反手一包」的畫面掀起全網熱議，以粉紅Versace手袋霸氣地揮向對方，意外引發時尚圈的瘋搶潮。除了「打人包」外，劇中出現的名牌手袋多達數十款，以下即為大家盤點最值得入手的款式！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
宗馥莉回娃哈哈上班 「娃小宗」暫退場
內地飲料巨頭娃哈哈集團的管理層人事風波出現戲劇性發展，已故創辦人宗慶后的女兒宗馥莉，上月辭去娃哈哈法人代表及董事長等相關職務，並推出個人品牌「娃小宗」，惟內媒最新引述娃哈哈內部人士透露，宗馥莉已返回公司上班，但現在是以宏勝飲料集團總裁的身份行事。信報財經新聞 ・ 7 小時前
32年前的CHANEL由Jennie演繹！由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，現在看回還是很時尚火辣
Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 1 天前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 1 天前
貝森特：中國將延後一年實施稀土規則、購買美國大豆、TikTok細節敲定
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（26 日）表示，他預計中國將在未來數年恢復大規模採購美國大豆，並在馬來西亞舉行為期兩天的美中貿易談判後，決定將擴大稀土出口許可制度的實施延後一年，之後再重新檢視。鉅亨網 ・ 7 小時前
犯「皇」憎掀衝突 也馬被訓斥向Vini挑機
【Now Sports】周日皇家馬德里2:1擊敗巴塞隆拿的西班牙國家打吡，兩隊完場爆發衝突，雙方球星也馬與雲尼素斯互相叫囂，後者更差點衝上前動手。大戰前，也馬（Lamine Yamal）曾接受電視台專訪，批評皇家馬德里總愛在球證面前抱怨及搞小動作，還猶如「強盜」般奪走其他對手的積分，有指這番言論激怒了皇馬球員，甚至卡華查會在賽後以皇馬隊長身份，警告這名西班牙國家隊的「小弟」少點說話。果然這個傳聞成真，賽後當皇馬以2:1獲勝後，卡華查真的向也馬說：「你講太多了，現在再說呀？」也馬對此番說話當然不滿，想上前爭辯，結果兩隊球員開始走過來圍在他身邊，而古圖奧斯此時也指著也馬大罵，連今場被沙比阿朗素換出後滿肚氣的雲尼素斯，同樣走來指責也馬「話太多」，結果這名18歲巴塞隆拿新星疑向Vini「挑機」，邀他往球員通道「解決」，後者馬上準備衝過去，幸被其他人攔住。事實上，在這次衝突前，當巴塞的柏迪在補時階段紅牌被逐時，兩軍後備席便已經吵了起來，結果美列度奧和皇馬後備門將隆尼恩都領了黃牌，為之後雙方再「埋牙」升溫。皇馬教練沙比阿朗素賽後被問及衝突時，則嘗試淡化：「最後一刻的爭吵？我認為這反映了比賽的強度和now.com 體育 ・ 3 小時前
【惠康】至筍美食優惠 秘魯藍桑子$35/3盒（即日起至30/10）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有秘魯藍桑子、日本青森縣土岐蘋果、袋裝澳洲臍橙4個裝、美國Autumn Crisp® 波子提子24毫米+、冰鮮山地雞、切片煙肉、 Ocean‘s Favourites 原味/刁草煙三文魚、十字牌牛奶飲品、聖農急凍黑椒雞胸肉同埋宗家府切件泡菜/蘿蔔泡菜/素泡菜/海藻拌泡菜，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 小時前
葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（葉劉）宣佈不再參選立法會，標誌著她自2008年起約17年的議會生涯告一段落。出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀，橫跨港英政府、六任特首。她政途上最大爭議就是擔任保安局局長期間處理23條立法，黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。然而她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨收徒弟，延續其政治影響力。她欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惜未獲青睞，兩度參選都提名不足，入閘失敗。Yahoo新聞 ・ 1 天前