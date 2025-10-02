YouTuber廢校探險驚見狗狗白骨 連頸圈孤獨躺班房角落

【動物專訊】YouTuber「窮遊廢墟」團隊昨晚到北區一間廢置學校探險拍攝時，於2樓一間班房的角落赫然發現一隻狗狗白骨屍體，還遺下頸圈，估計死去時間以月計。「窮遊廢墟」版主窮遊聯絡了「阿棍屋流浪毛孩善終服務」及「愛心的的」為可憐狗狗善終。窮遊表示，據知該廢校平時有兩隻狗生活，其中一隻狗在3個月前也在班房中死去，這次發現的白骨，可能是另一隻狗的屍體。

窮遊表示，拍攝途中走進該班房時，見到狗狗白骨躺在牆面，「狗狗旁的牆上有幅畫，畫中的小朋友就望著狗狗位置，好像引領我們去發現狗狗般，場面感覺很震撼。」白骨旁有頸圈，還有一個刻上《狂犬病條例》的膠帶，估計是漁護署的物品。他們聯絡了阿棍屋流浪毛孩善終服務，並由愛心的的團隊前來接收屍體，安排善終。

窮遊對本報表示，該學校已廢棄多年，本來有兩隻社區狗生活，亦有人餵他們，但3個月前其中一隻狗狗被他發現於班房內死亡，屍體已腐化，當時他聯絡了毛孩關愛組文哥處理善終，而另一隻狗則不知所蹤。「今次發現這狗狗白骨，很大可能就是另一隻狗。」他形容，平時兩隻狗都對人有戒心，不會讓人接近，所以他也不清楚另一隻狗是否有戴頸圈。

現時狗狗白骨已由愛心的的團隊運送到善終公司「寵新開始」，由於狗狗有頸圈，請狗主或認識該狗狗的人士聯絡寵新開始認領，讓孤獨在廢校離世的狗狗有尊嚴地離開。

狗狗白骨在廢校一間班房中被人發現。

狗狗估計死去時間以月計，遺下了頸圈。

狗狗孤獨地躺在班房的角落。

現場遺下的頸圈。

有個刻上《狂犬病條例》的膠帶。

