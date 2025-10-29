基孔肯雅熱 拆解病徵、傳染、治療及預防方法
求子5年都失敗！網紅認了「買卵子找美國代理孕母」 砸580萬盼當爸：可能要賣房
百萬YouTuber大J（Jason）與日籍太太Mai結婚5年，婚後一直渴望有孩子。兩人2021年移居日本後，生活雖穩定，卻始終未能如願懷孕。夫妻倆曾嘗試過中醫調理、針灸暖宮等方式，甚至進行6次試管嬰兒療程，花費高達150萬港元，最終仍以失敗收場。
大J從今年5月開始拍片分享求子歷程。他透露，曾經有一次受精卵成功著床，他一度以為好消息終於到來，「診所打電話說恭喜，我開心到在車上哭出來」，但這份喜悅很快化為失落，胚胎沒有繼續發展，太太最後得接受人工流產。經過多次挫折，Mai身心俱疲，也不想再經歷打針、取卵等過程。夫妻商量後，決定尋求代理孕母幫忙，展開代孕生育計畫。
大J透露，整個過程他親自到台灣進行檢查並留存精子，再將樣本運送至美國，由當地醫療機構安排代孕流程。由於太太不打算使用自己的卵子，他們改採用亞洲年輕女性捐贈的卵子，以提高成功率。
不過，尋找合適的卵子與代理孕母的過程並不順利。第一位卵子捐贈者雖條件良好，但取出的卵子品質不佳，後來又找了兩位捐贈者，最終僅成功形成4個可用胚胎。至於代理孕母人選，最初也遇上狀況——原本簽約好的代理孕母被醫生判定子宮內膜太薄，不適合懷孕，只能重新再找。
經過半年波折，大J終於找到合適的代理孕母。他表示，最快可於11月中進行胚胎植入，但仍需視代理孕母的生理週期調整，若延後，可能得等到12月或明年初，「理想狀況下，最快明年8月或9月就能迎來新生命。」
大J也在影片中詳細公開費用，坦言代理孕母計畫開銷驚人：「我們買了24粒卵子，花了46650美元；代理孕母招募和背景調查51650美元；法律合約及相關文件11450美元；代理孕母薪酬75000美元。總共187750美元，大約港幣145萬（台幣580萬）。」
他補充，這還不包含後續支出，如代理孕母懷孕期間的醫療與保險費用、嬰兒若早產需入住加護病房的費用，以及赴美接生時的住宿與照護開銷。他苦笑說：「整個過程可能要700至800萬港元，如果真的花到這麼多，我可能要賣地賣房，希望不要走到那一步。」
自大J宣布代理孕母計畫以來，外界反應兩極。有人祝福他們終於看到希望，也有網友質疑這樣的做法是否「用錢買孩子」，或認為既然太太不使用自己的卵子，領養會更有意義。
對此，大J回應：「我不是日本人，現在住在日本，要領養孩子非常困難，幾乎不可能。」他也強調自己並非到條件艱苦的地區進行代理孕母，而是選擇美國等合法地區：「有人說我們找代理孕母很殘忍，但美國是合法的。我不是去第三世界國家找那些很辛苦的人。這世界上有些地方合法、有些地方不合法，我只是選擇合法的方式去做。」
他表示，夫妻倆並不執著於血緣關係，最重要的是能迎接屬於他們的孩子，「每個人都有自己的想法，我不強求別人認同我們的決定。」
白冰冰「想把白曉燕生回來」7年做16次試管嬰兒！打超過3000針仍失敗：跟醫護人員抱頭痛哭
