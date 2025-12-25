YouTuber 聯合打臉 Samsung，Galaxy Z TriFold 鉸鏈摺疊8天就收工

文章來源：Qooah.com

Samsung Galaxy Z TriFold 的三摺疊手機正式發佈，官方承諾鉸鏈可以經受 20萬次摺疊測試。

Samsung 還進一步補充說明，表示測試數據是模擬了每天摺疊 100次、連續使用5年。

Samsung 的數據一經發佈，不少網友對其真實性表示質疑。對此韓國 YouTube 頻道對此進行了一場直播測試。

多名韓國 YouTube 博主輪流上場，反複的展開摺疊手機，測試目標是將其摺疊至「損壞」。

經過測試，在手機摺疊至約 6.1萬次後，鉸鏈開始出現輕微的吱呀異響。而在達到約 12.1萬次時，第二個鉸鏈也有同樣的聲音出現。當摺疊次數累計至 14.4萬次左右時，手機「鉸鏈彈性」徹底失效。

Samsung 三摺疊手機在經歷連續8天的測試後，雖然鉸鏈的彈性失效，但手機屏幕還可以正常工作，也不能完全定義為「裝置損壞」。