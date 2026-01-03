YPlasma 將於 CES 2026 發佈全球首款無聲筆記本電腦，採用介電屏障放電等離子體致動器冷卻

一家位於新澤西州的公司即將發佈其無聲的筆記本電腦，這款筆記本採用了介電屏障放電（DBD）等離子體致動器進行冷卻。YPlasma 將舉辦全球首發，展示這項歷史上首次應用於消費電子冷卻的技術，旨在取代傳統的機械風扇和離子風裝置。隨著電子設備逐漸變薄以及人工智能驅動的處理需求增加，傳統冷卻方法已達到其物理極限，該公司強調，YPlasma 的固態技術利用冷等離子體產生高速度的離子風，無需任何運動部件。

YPlasma 宣稱這是首次將 DBD 技術微型化，重新定義了硬件設計。其致動器實際上是薄膜，厚度僅為 200 微米，這種超薄的形狀使其能夠直接集成到散熱器、機殼壁或內部組件上，實現之前無法冷卻的超薄筆記本設計。此外，這些致動器是全球首個能夠在同一設備中同時產生冷卻和加熱功能的裝置，提供前所未有的熱能多樣性。

YPlasma 首款冷卻的筆記本電腦的揭幕標誌著一個歷史性的時刻——不僅是對 YPlasma 而言，更是對整個電子行業。YPlasma 的首席執行官兼聯合創始人 David García Pérez 表示，我們期待與全球合作夥伴互動，展示我們的技術所能實現的成就。儘管許多人已探索過冠狀放電進行離子冷卻，但 YPlasma 的 DBD 技術代表了安全性、可靠性和靜音性能上的根本性飛躍。

這套系統以超安靜的 17dBA 運行，實現真正的無聲操作。YPlasma 的系統對人耳幾乎不可聽見，消除了高性能筆記本常見的風扇噪音。與可能產生有害臭氧副產品的冠狀放電設備不同，YPlasma 的 DBD 系統使用介電屏障限制放電，確保其在封閉空間內的安全使用。該公司還聲稱，DBD 技術消除了尖端侵蝕，這是冠狀針的主要故障點。YPlasma 的保護電極設計確保了冷卻系統的使用壽命。

García Pérez 繼續指出，AI 時代要求我們徹底重新思考熱量和空氣的管理。我們位於馬德里和紐瓦克的工程團隊正在將太空級技術——以 200 微米薄膜包裝——應用到從筆記本電腦到下一代飛機的各個領域。該公司還強調，除了消費電子產品外，YPlasma 的 DBD 技術還為多個關鍵行業提供了一個多功能平台，提供主動流量控制，增強了道路車輛、飛機和風力發電機的安全性，以提高燃油效率並減少阻力。這項技術還可以幫助開發下一代無人機和太空探索的推進系統。

