YSL手袋減價平官網近$6,000！人氣LE 5 à 7手袋折後低至$18XXX／黑金經典銀包比官網平$550

各位YSL迷留意！Yahoo購物專員發現有Saint Laurent產品優惠，名牌網購平台FWRD減價區竟有不少YSL人氣手袋優惠，人氣王Le 5 à 7系列手袋折後平官網近$6,000，連經典的黑金銀包都有平，平時Saint Laurent都比較少優惠，趁減價區還有存貨，快手趁平買回家吧！

（IG@roses_are_rosie）

名牌雲集的FWRD不時都有名牌減價優惠，Yahoo購物專員發現FWRD減價區有Saint Laurent產品上架，當中更有不少YSL人氣手袋優惠，今次必買Saint Laurent LE 5 À 7 supple large手袋，官網價為$23,900，FWRD折後低至$18,420，差不多平了$6,000！另一個抵買之選就是Saint Laurent Medium Solferino款手袋，折後只需$20,924，差不多是官網價77折入手，以這價位來購入Saint Laurent的確可以考慮。Yahoo購物專員還留意到銀包也有優惠，經典的黑金Cassandre郵封翻蓋銀包，折後$3,600，比官網$4,150便宜了$550，在物色銀包的朋友，不妨趁有優惠買回家吧！

按此看更多YSL減價手袋

FWRD Boutique Saint Laurent Cassandre Shoulder Bag

特價：$18,420｜ 原價：$20,015 ｜ 官網價：$23,900

SHOP NOW

FWRD Boutique Saint Laurent Cassandre Shoulder Bag

FWRD Boutique Saint Laurent Medium Solferino Shoulder Bag

特價：$20,924｜ 原價：$22,744 ｜ 官網價：$26,900

SHOP NOW

FWRD Boutique Saint Laurent Medium Solferino Shoulder Bag

FWRD Boutique Saint Laurent Hobo Shoulder Bag

特價：$16,741｜ 原價：$18,195 ｜ 官網價：$18,800

SHOP NOW

FWRD Boutique Saint Laurent Hobo Shoulder Bag

FWRD Boutique Saint Laurent Calypso Shoulder Bag

特價：$21,764｜ 原價：$23,654 ｜ 官網價：$25,500

SHOP NOW

FWRD Boutique Saint Laurent Calypso Shoulder Bag

FWRD Boutique Saint Laurent New LouLou Shoulder Bag

特價：$18,421｜ 原價：$20,015

SHOP NOW

FWRD Boutique Saint Laurent New LouLou Shoulder Bag

FWRD Boutique Saint Laurent Lou Shoulder Bag

特價：$10,886｜ 原價：$11,827 ｜ 官網價：$12,500

SHOP NOW

FWRD Boutique Saint Laurent Lou Shoulder Bag

FWRD Boutique Saint Laurent Jamie 4.3 Bucket Bag

特價：$23,436｜ 原價：$25,473 ｜ 官網價：$26,000

SHOP NOW

FWRD Boutique Saint Laurent Jamie 4.3 Bucket Bag

FWRD Boutique Saint Laurent Wallet

特價：$3,600｜ 原價：$3,911 ｜ 官網價：$4,150

SHOP NOW

FWRD Boutique Saint Laurent Wallet

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

