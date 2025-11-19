YSL逆市登頂，Rosé同款手袋全部想要！5款秋冬必收款：「Icarino半月包」水原希子都拎

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025 年第三季的 Lyst Index 新鮮出爐，Saint Laurent （YSL）破天荒首次登上熱搜品牌冠軍寶座，一舉超越連續稱霸多季的 Miu Miu，成為本季最大黑馬。這份分析全球超過 1 億用戶購物數據的報告，正值各大品牌換設計師換到手軟的混亂期，YSL 卻以一貫俐落的風格、穩定的時裝路線，加上品牌大使 Rosé 的加持，她手上的 YSL 手袋更是一個接一個變斷貨王。YSL 卻靠著不變應萬變的策略殺出重圍，當大家都在問下一個潮流是什麼時， YSL 用行動告訴市場：做自己，比追潮流更有力量。

廣告 廣告

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

YSL逆市登頂 不隨波逐流也能稱王

Lyst 作為全球最具公信力的時尚數據平台，每季分析超過 1.6 億用戶的搜尋和購買行為，涵蓋數千個品牌與零售商。這次 YSL 的奪冠絕非偶然，品牌擊敗了包括 Miu Miu、COS、The Row 及 Coach 等強勁對手，更重要的是在市場動盪期間展現出驚人的穩定性。

品牌的經典 Le Loafer 樂福鞋在第三季搜尋量月增 66%，成為全球第二熱門單品。這對售價約 1,000 美元的鞋款，完美展現了 YSL 的設計哲學：精緻但不張揚、經典卻又 modern 。當其他品牌紛紛改變設計方向時，創意總監 Anthony Vaccarello 已經掌舵將近十年，他的堅持令品牌建立起清晰而一致的形象。

Saint Laurent logo-plaque leather loafers

價錢：$8,892

SHOP NOW

Saint Laurent logo-plaque leather loafers

Lyst 在報告中特別提到：「現在是品牌展現勇氣的時刻。」數據證明最成功的不是追趕潮流的品牌，而是那些有清晰定位、走自己路線的品牌。除了 YSL ，本季表現出色的 The Row 及 COS 同樣以簡約克制的風格取勝。 COS 更是上升四個名次至第三位，搜尋量季增 147%。這反映出消費者在混亂的市場中，更渴望找到值得信賴、風格穩定的品牌。

Rosé手上的YSL全部想要！5款秋冬必收款

除了鞋款外，YSL 的袋款亦是本季討論度高企的主因。品牌大使 Rosé 近月多次以簡潔穿搭配上 YSL 手袋亮相，Icarino 更成為她帶動的最新話題袋款。這款半月形手袋以柔軟質感配上扁平絎縫，低調中帶有精緻細節，黑色羊皮與 caramel cognac 麂皮版本同樣受歡迎，配襯 casual look 或晚裝都不突兀。

（IG@roses_are_rosie）

另一款大熱的 Le 5 à 7 Soft Hobo Bag 同樣深受Rosé喜愛。相較於之前的 Le 5 à 7 Shoulder Bag，這個軟身版本尺寸更大更實用，水桶袋外型配上腋下包的單肩設計，實用性與時尚感兼備。品牌還推出了放大版的 JAMIE 4.3 鏈條手袋，以全黑皮革呈現經典的 CARRÉ RIVE GAUCHE 絎縫縫線，搭配復古金屬色 LE MAILLON 鏈帶，十分有型。

（IG@roses_are_rosie）

至於 LE 37 水桶包則走極簡路線，圓柱結構展現半硬挺袋身，最特別是 YSL 的 L 被設計成袋釦，內裡的麂皮材質增添質感。還有經常出現在 Rosé 的 IG 的 Vanity Case 迷你化妝袋，四方形狀配上柔軟羊皮，菱格絎縫加上低調的品牌標誌，雖然經常以手提方式出現，但其實附有肩背帶，實用性滿分。

這些單品易配搭、設計實用，加上 Rosé 的帶貨能力，使 YSL 在秋冬季度持續維持話題熱度，成功將品牌推向另一個高峰。

SAINT LAURENT Icarino quilted leather tote

價錢：$22,500

SHOP NOW

SAINT LAURENT Icarino quilted leather tote

Le 37 leather shoulder bag

價錢：$17,435

SHOP NOW

Le 37 leather shoulder bag

large Le 5 à 7 leather shoulder bag

價錢：$24,461

SHOP NOW

large Le 5 à 7 leather shoulder bag

leather tote bag

價錢：$26,600

SHOP NOW

時尚品牌大洗牌 YSL擊敗Miu Miu首奪時尚冠軍！Rosé同款手袋成2025必買清單

Gaby quilted mini tote bag

價錢：$15,173

SHOP NOW

Gaby quilted mini tote bag

「樂福鞋Loafers」熱搜！YSL、THE ROW兩款上LYST排行榜，盤點「從平價到天價」6對秋冬Loafers推薦

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

許光漢同款LEMAIRE袋快閃7折！會員獨家優惠快搶，Soft Same流浪包折後低至$3,9XX

「鴨嘴獸」啡色小手袋網上大熱，原來出自LOEWE？像是電影裡走出來的可愛「玻璃獸」

聖誕禮物2025｜劉雯同款TOTEME手袋萬元內搶？「靜奢頂流品牌」Krystal都愛上的實用禮物低至$1,7XX