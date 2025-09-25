Jimmy Kimmel 節目復播 分析：觸發退訂抗議
Yuno加速全球佈局，亞太總部與中國團隊同步搭建
為加速全球佈局，全球支付編排平台 Yuno 正式落戶新加坡，設立亞太區總部，並同步組建中國本地團隊，以強化對出海企業的全方位支持；
同期，Yuno 在亞太區重磅推出AI智能體 NOVA，旨在于將支付摩擦轉化為可靠的業務增長引擎，助力商家提升收入。
新加坡與紐約 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 全球支付編排平台Yuno今日正式宣佈其亞太市場戰略擴張計劃，核心舉措包括在新加坡設立亞太區總部，並同步組建中國本地執行團隊。這一「雙核心」戰略旨在踐行其「簡化全球支付流程，賦能企業高質量出海」的使命，助力區域內企業更簡單、高效地進軍全球市場。
此次亞太佈局是 Yuno 全球拓展計劃的重要一環。2025年初，公司已率先完成在中東與歐洲的戰略部署，即分別在卡塔爾設立中東區域總部、在英國倫敦設立歐洲區域總部，以精準應對中東及北非（MENA）地區與歐洲市場快速變化的支付需求。
Yuno 由拉美互聯網巨頭 Rappi 的前核心初創成員 Juan Pablo Ortega 與 Julián Núñez 共同創立。公司始終秉持「由商戶打造，為商戶服務」的宗旨，基於對全球支付複雜性的深刻洞察，致力於為企業提供無縫、安全、合規且高度可擴展的一站式支付解決方案，完美適配多區域業務特性。
深耕中國市場：為出海企業鋪設通往全球數字經濟的高效通路
隨著中國本地團隊的組建，Yuno 將為中國出海企業開闢參與全球數字經濟的便捷通道。商戶僅需一次集成，即可通過平台的統一API，無縫接入覆蓋195個國家、包含1000多種支付方式及450餘家支付服務商的全球網絡。Yuno 系統全面遵循支付卡行業數據安全標準（PCI DSS）、歐盟通用數據保護條例（GDPR）及各地區數據隱私法規。在此基礎上，其智能路由功能不僅能有效提升支付成功率、降低交易成本，更通過實時數據分析為企業經營決策提供有力支持。
「中國是全球數字經濟發展的關鍵力量，其領軍企業的出海步伐正日益加快，」Yuno 高級副總裁兼亞太區總經理馬雪智（SheueChee Beh）表示，「Yuno 期待與中國品牌深化合作，共破跨境支付壁壘，助力它們提升全球競爭力。」
立足新加坡：構建亞太區跨國企業服務樞紐
新加坡亞太區總部的設立，是 Yuno 把握區域數字貿易機遇的關鍵戰略部署。作為全球金融科技核心樞紐，新加坡擁有先進的互聯網基礎設施、充足的技術人才與成熟的合規數字生態，為Yuno服務亞太區跨國企業奠定了堅實基礎。
新加坡總部將為Yuno帶來以下多重戰略價值：
合規與前瞻性保障： 依托新加坡作為亞太金融科技中心的地位，Yuno可充分借助其完善的監管框架、創新支持政策與全球互聯優勢，確保業務發展的合規性與前瞻性；
生態協同與深化合作： 作為新加坡金融科技協會（SFA）及亞太新興市場支付協會（EPAA）成員，Yuno將更緊密對接監管機構，推動支付生態協同，並深化與區域支付夥伴的合作關係；
精準服務區域重點客戶： 針對已佈局新加坡的跨國企業與區域性公司，Yuno可提供更貼近其需求的定制化服務，助力其加速產品落地與業務拓展；
推動技術融合與業務創新： 借助新加坡活躍的金融科技生態，Yuno將進一步深化與戰略合作夥伴、銀行及支付服務商的聯動，共同推動技術融合與業務創新；
強化區域影響力與人才吸引： 通過積極參與行業對話與金融科技活動，Yuno將以新加坡為樞紐，持續提升在亞太支付領域的影響力，並廣泛吸引高端人才、開拓新興市場。
推出AI智能體 NOVA：將支付摩擦轉化為增長動能
此外，Yuno 近期在亞太市場推出全新AI驅動的智能解決方案 NOVA，旨在進一步賦能全球商戶應對支付挑戰。該方案針對銀行卡拒付、購物車棄單及未付款訂單等常見問題，能通過電話或 WhatsApp 主動聯繫消費者，並借助AI智能客服深入分析棄單原因，助力商家挽回銷售損失、積累用戶洞察。NOVA 具備智能決策能力，可自動篩選最優用戶觸達方式並生成適配對話腳本。它支持70多種本地語言，並能根據客戶的回應及偏好動態優化交互策略，為用戶帶來自然流暢的溝通體驗。
2025年第二季度，NOVA 已在零售、數字服務、配送平台等多個行業的跨國企業中開展試點。數據顯示，當用戶接聽電話時，NOVA 可幫助商家挽回高達75%的支付失敗訂單；通過 WhatsApp 渠道實現的訂單挽回率同樣表現優異。作為首批合作企業之一，拉美外賣平台 Rappi 在接入 NOVA 後數月內，棄單挽回率提升約8%，成效顯著。
「我們的核心目標是成為企業應對全球支付挑戰的首選合作夥伴，」Yuno 聯合創始人兼首席執行官 Juan Pablo Ortega 強調，「無論是快速擴張的中國品牌，還是充滿活力的亞太初創企業，Yuno 都能提供適合其不同增長階段的基礎設施與智能技術支持。NOVA 的推出，標誌著我們正引領AI驅動的商業變革，以零人工干預的方式主動為商戶化解難題。未來，Yuno 將持續強化亞太區的綜合服務能力，助力本地企業高效融入全球市場。」
目前，Yuno 支付編排平台已為麥當勞、網易遊戲、GoFundMe、優步、inDrive、Rappi 等全球知名品牌提供服務。未來，Yuno 將通過本地化解決方案與專業技術團隊，進一步拓展高增長市場，推動全球支付效率持續升級。
Hashtag: #FinTech #PayTech #Payments #PaymentOrchestration #FutureOfPayments
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於 Yuno
Yuno 是全球領先的金融基礎設施服務平台，致力於為企業級客戶與高成長公司簡化全球支付流程。通過統一的API接口，商戶可一站式接入超1000種支付方式與反欺詐工具，從而顯著提升支付成功率、降低運營成本並保障交易安全。目前，Yuno已構建覆蓋拉美、北美、歐洲、中東及亞太的全球支付網絡，客戶包括麥當勞（McDonald's）、網易遊戲（NetEase Games）、GoFundMe、優步（Uber）、inDrive 及 Rappi 等全球知名品牌。敬請訪問
，獲取更多信息。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 4 小時前
方舟投資大舉押注中國科技股 斥資逾1600萬美元增持阿里巴巴
由伍德 (Cathie Wood) 主導的方舟投資 (ARK Invest) 周一 (22 日) 展開一系列重大的策略性調整，其中最引人注目的舉動是對中國科技巨頭的大舉押注，單日斥資超過 1600 萬美元購入阿里巴巴 (BABA-US)(0鉅亨網 ・ 1 天前
知名投資者Cathie Wood買入阿里巴巴股票 為四年來首次
Cathie Wood的基金重新開倉買入阿里巴巴的股份，這是四年來的首次。隨著投資者看好這家中國公司向人工智能領域推進，其股價上漲至多年來的最高點。Bloomberg ・ 1 天前
出清比亞迪、加碼三井物產 巴菲特看見什麼危機？
股神巴菲特日前出清中國比亞迪 (002594-CN) 持股，同時提日本三井物產的持股比例超過 10%，這項「賣中買日」的策略轉變，背後隱藏著巴菲特怎樣的投資哲學？鉅亨網 ・ 1 天前
聯儲調查：美企業信心反彈 但明年物價更苦
《路透》周三 (24 日) 報導，根據亞特蘭大聯準銀行與里奇蒙聯準銀行聯合杜克大學富夸商學院所做的最新調查，美國企業財務長 (CFO) 對前景的樂觀情緒在第三季有所提升，先前因貿易政策不確定性而受壓的氛圍逐漸消散。不過，企業同時指鉅亨網 ・ 18 小時前
美股日誌｜三指數破頂後回落 金價再創新高
美股連日創新高後回落，三大指數跌幅介乎0.2%至近1%不等，聯儲局主席鮑威爾罕有評論股市，指其估值相當高，又確認會審慎進行減息。金價繼續爆上，紐約期金首次升至超過3,800美元以上水平收市。Yahoo財經 ・ 1 天前
中國最大汽車出口商奇瑞汽車在香港首日交易大漲
【彭博】— 中國出口最多的汽車生產商奇瑞汽車股份有限公司周四在香港交易所開始掛牌交易，股價大漲。此前該公司通過首次公開招股(IPO)募集約91億港元（12億美元），以支持其海外擴張雄心。Bloomberg ・ 5 小時前
藥捷安康股價坐上過山車 「妖股」背後業績成色幾何？
近期，港股醫藥市場上一支上市不足三個月的次新股成為資本市場焦點，創新藥企藥捷安康（南京）科技股份有限公司（2617.HK）的股價在短短六個交易日內股價最高飆升超過550%，市值一度突破千億港元，躋身港股醫藥龍頭行列。然而暴漲之後緊接暴跌，僅在9月16日單日，其市值就蒸發近1,900億港元，上演了一幕驚心動魄的「過山車」行情，如此極端的股價波動背後，究竟有何推手？The Bamboo Works 詠竹坊 ・ 6 小時前
周大福創建升近5% 擬發行22.18億元債券 可溢價換首程股份
周大福創建(0659.HK)今日(25日)高開2.3%，初段升幅擴大，最新報8.18元，升4.6%，成交1,579.06萬元。首程控股(0697.HK)今早低開2.4%後，初段低見2.39元。最新報2.46元，跌2.77%，成交9,228.73萬元。AASTOCKS ・ 5 小時前
泡泡龍講投資│喪炒股OKLO知多啲（泡泡龍）
首先，公司目前無收入， 預計最快也要到2027年才開始產生收入，但目前市值已高達200億美元，估值上存在一定泡沫。而且公司未來亦需要大量金錢繼續建設投入，所以不排除未來再出現股權融資情況，進一步攤薄現有股東權益。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
金融花生│減息對樓市三大關鍵影響（言平）
未來12個月住宅銷售量可能較過去12個月平均水平增長14%。減息周期才剛剛開始， HIBOR預計從當前3.4%降至2025年底的2.2%，這意味着資金成本還有進一步下降空間。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
中企盈利看漲 大行唱港股續升
儘管分析普遍認為，流動性是本輪中資股升浪的主要動力，但有外資大行指出，中資股盈利表現正在改善，而且改善勢頭可望持續到明年，故此展望後市，雖然港股可能出現短暫整固，惟在企業盈利等因素支持下仍有力進一步向上，明年中之前恒指尚有約5%上升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
「924」一周年 A股總市值破百萬億 年增53%
今日是「924」行情一周年，去年今日，中國人民銀行、金融監管總局及證監會聯手公布一攬子「組合拳」措施支持A股，一年過去，據內地傳媒統計，A股總市值由約68萬億元(人民幣•下同)，急增約53%至目前約104萬億元，逾1500隻股份累計增幅逾1倍。infocast ・ 1 天前
債券通北水研准閉環留港 監管將公布FIC路線圖 3建議拓債市
新一份《施政報告》提到，政府會推進鞏固香港債券中心地位，證監會及金管局將公布「固定收益及貨幣」（FIC）路線圖。消息稱，由兩個監管機構成立的專責小組，曾討論三方面建議，包括加強推廣以吸引更多國際及區域發債體，在港發行美元債券並增強債券回購活動；促進降低離岸人民幣發債的資金成本及息率波動性，使離岸息更貼近在岸息水平。信報財經新聞 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 1 天前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 1 天前