Yuno加速全球佈局，亞太總部與中國團隊同步搭建

為加速全球佈局，全球支付編排平台 Yuno 正式落戶新加坡，設立亞太區總部，並同步組建中國本地團隊，以強化對出海企業的全方位支持；

同期，Yuno 在亞太區重磅推出AI智能體 NOVA，旨在于將支付摩擦轉化為可靠的業務增長引擎，助力商家提升收入。

新加坡與紐約 - Media OutReach Newswire - 2025年9月25日 - 全球支付編排平台Yuno今日正式宣佈其亞太市場戰略擴張計劃，核心舉措包括在新加坡設立亞太區總部，並同步組建中國本地執行團隊。這一「雙核心」戰略旨在踐行其「簡化全球支付流程，賦能企業高質量出海」的使命，助力區域內企業更簡單、高效地進軍全球市場。





Yuno Expands in APAC



此次亞太佈局是 Yuno 全球拓展計劃的重要一環。2025年初，公司已率先完成在中東與歐洲的戰略部署，即分別在卡塔爾設立中東區域總部、在英國倫敦設立歐洲區域總部，以精準應對中東及北非（MENA）地區與歐洲市場快速變化的支付需求。



Yuno 由拉美互聯網巨頭 Rappi 的前核心初創成員 Juan Pablo Ortega 與 Julián Núñez 共同創立。公司始終秉持「由商戶打造，為商戶服務」的宗旨，基於對全球支付複雜性的深刻洞察，致力於為企業提供無縫、安全、合規且高度可擴展的一站式支付解決方案，完美適配多區域業務特性。



深耕中國市場：為出海企業鋪設通往全球數字經濟的高效通路

隨著中國本地團隊的組建，Yuno 將為中國出海企業開闢參與全球數字經濟的便捷通道。商戶僅需一次集成，即可通過平台的統一API，無縫接入覆蓋195個國家、包含1000多種支付方式及450餘家支付服務商的全球網絡。Yuno 系統全面遵循支付卡行業數據安全標準（PCI DSS）、歐盟通用數據保護條例（GDPR）及各地區數據隱私法規。在此基礎上，其智能路由功能不僅能有效提升支付成功率、降低交易成本，更通過實時數據分析為企業經營決策提供有力支持。



「中國是全球數字經濟發展的關鍵力量，其領軍企業的出海步伐正日益加快，」Yuno 高級副總裁兼亞太區總經理馬雪智（SheueChee Beh）表示，「Yuno 期待與中國品牌深化合作，共破跨境支付壁壘，助力它們提升全球競爭力。」



立足新加坡：構建亞太區跨國企業服務樞紐

新加坡亞太區總部的設立，是 Yuno 把握區域數字貿易機遇的關鍵戰略部署。作為全球金融科技核心樞紐，新加坡擁有先進的互聯網基礎設施、充足的技術人才與成熟的合規數字生態，為Yuno服務亞太區跨國企業奠定了堅實基礎。



新加坡總部將為Yuno帶來以下多重戰略價值：



合規與前瞻性保障 ： 依托新加坡作為亞太金融科技中心的地位，Yuno可充分借助其完善的監管框架、創新支持政策與全球互聯優勢，確保業務發展的合規性與前瞻性；

生態協同與深化合作 ： 作為新加坡金融科技協會（SFA）及亞太新興市場支付協會（EPAA）成員，Yuno將更緊密對接監管機構，推動支付生態協同，並深化與區域支付夥伴的合作關係；

精準服務區域重點客戶 ： 針對已佈局新加坡的跨國企業與區域性公司，Yuno可提供更貼近其需求的定制化服務，助力其加速產品落地與業務拓展；

推動技術融合與業務創新 ： 借助新加坡活躍的金融科技生態，Yuno將進一步深化與戰略合作夥伴、銀行及支付服務商的聯動，共同推動技術融合與業務創新；

強化區域影響力與人才吸引： 通過積極參與行業對話與金融科技活動，Yuno將以新加坡為樞紐，持續提升在亞太支付領域的影響力，並廣泛吸引高端人才、開拓新興市場。





推出AI智能體 NOVA：將支付摩擦轉化為增長動能

此外，Yuno 近期在亞太市場推出全新AI驅動的智能解決方案 NOVA，旨在進一步賦能全球商戶應對支付挑戰。該方案針對銀行卡拒付、購物車棄單及未付款訂單等常見問題，能通過電話或 WhatsApp 主動聯繫消費者，並借助AI智能客服深入分析棄單原因，助力商家挽回銷售損失、積累用戶洞察。NOVA 具備智能決策能力，可自動篩選最優用戶觸達方式並生成適配對話腳本。它支持70多種本地語言，並能根據客戶的回應及偏好動態優化交互策略，為用戶帶來自然流暢的溝通體驗。



2025年第二季度，NOVA 已在零售、數字服務、配送平台等多個行業的跨國企業中開展試點。數據顯示，當用戶接聽電話時，NOVA 可幫助商家挽回高達75%的支付失敗訂單；通過 WhatsApp 渠道實現的訂單挽回率同樣表現優異。作為首批合作企業之一，拉美外賣平台 Rappi 在接入 NOVA 後數月內，棄單挽回率提升約8%，成效顯著。



「我們的核心目標是成為企業應對全球支付挑戰的首選合作夥伴，」Yuno 聯合創始人兼首席執行官 Juan Pablo Ortega 強調，「無論是快速擴張的中國品牌，還是充滿活力的亞太初創企業，Yuno 都能提供適合其不同增長階段的基礎設施與智能技術支持。NOVA 的推出，標誌著我們正引領AI驅動的商業變革，以零人工干預的方式主動為商戶化解難題。未來，Yuno 將持續強化亞太區的綜合服務能力，助力本地企業高效融入全球市場。」



目前，Yuno 支付編排平台已為麥當勞、網易遊戲、GoFundMe、優步、inDrive、Rappi 等全球知名品牌提供服務。未來，Yuno 將通過本地化解決方案與專業技術團隊，進一步拓展高增長市場，推動全球支付效率持續升級。

關於 Yuno

Yuno 是全球領先的金融基礎設施服務平台，致力於為企業級客戶與高成長公司簡化全球支付流程。通過統一的API接口，商戶可一站式接入超1000種支付方式與反欺詐工具，從而顯著提升支付成功率、降低運營成本並保障交易安全。目前，Yuno已構建覆蓋拉美、北美、歐洲、中東及亞太的全球支付網絡，客戶包括麥當勞（McDonald's）、網易遊戲（NetEase Games）、GoFundMe、優步（Uber）、inDrive 及 Rappi 等全球知名品牌。敬請訪問

www.y.uno

，獲取更多信息。





