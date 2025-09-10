yuu獎賞浪接浪！「7仔yuu印花獎賞」新一期強勢登場 16大獎賞 一買即儲 儲夠即賞 至抵開學推介 ─ 維他奶山水豆漿盒裝236毫升買4送1、 指定維他/維他奶(鈣思寶除外)/維他氣泡飲品310-330毫升買6送1及 DREYER'S雪糕杯買8送1等優惠全新登場！

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月10日 - 7 仔 yuu 印花獎賞於開學季強勢回歸！一共16款印花獎賞任你儲，繼續幫大家賺盡著數，慳到盡！





0910 yuu e-stamp KV



今期7仔yuu印花獎賞繼續為大家帶來多款著數獎賞，包括全新重點推介 ─ 指定維他/維他奶(鈣思寶除外)/維他氣泡飲品310-330毫升買6送1、DREYER'S雪糕杯買8送1、維他奶山水豆漿盒裝236毫升買4送1，梗有一款適合你，讓你一買即儲，儲夠即賞。一共16款優惠產品等你來儲7仔yuu印花獎賞，大家快啲分享給家人和朋友到７仔掃貨啦！



今期yuu印花著數攻略：



【今期新獎賞】



指定維他/維他奶(鈣思寶除外)/維他氣泡飲品310-330毫升買6送1



DREYER'S雪糕杯買8送1



維他奶山水豆漿盒裝236毫升買4送1



【Morning醒神之選】



任何7-SELECT常温烘焙產品 買7送1



指定7CAFÉ即磨咖啡（熱/ 凍）#買5送1



指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升^買5送1



任何牛奶飲品946毫升 買5送1



任何每日鮮語鮮牛奶250毫升 買5送1



任何維記乳酪飲品220克/ 乳酪120克 買5送1



嘉頓家庭裝麵包／三文治包 買5送1



【Chill Time之選】



買任何 4 罐裝啤酒每滿$30▾可獲印花 1 個，滿 5 個印花送$15*



7-SELECT $10/ 特上/ 極上飯糰 買7送1



任何7PREMIUM 食品／飲品 買7送1



買7-SELECT產品（不包括常温烘焙產品/$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個，滿 7個印花送1件



任何Meadows果仁35-40克 買4送1



【All day讀物】



東方日報／星島日報／明報 買12送1



儲印換獎三步曲：





付款前出示yuu ID或拍一拍已綁定的enJoy 卡/八達通，無需開yuu應用程式，一拍就可以自動儲yuu印花兼賺yuu積分。 打開yuu app，點選主頁中的「印花」圖示，隨時查看儲印花進度。 儲齊印花後，查看「可兌換的yuu印花獎賞」，揀好獎賞後點選「查閱獎賞」取得獎賞兌換二維碼， 憑獎賞兌換二維碼即可到7-Eleven店舖兌換獎賞！



立即加入yuu成為yuu會員，一買即儲，儲夠即賞，盡享不同購物優惠。打開 yuu app 即睇全部16款獎賞：



https://www.yuurewards.com/promotion?type=page&link=home/service&id=yuuStamps&status=all&filter=sehk



yuu印花派發日期由2025年9月10日至2025年11月4日;獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2025年9月10日早上7時至2025年11月11日。會員賬戶內的yuu印花不可與其他yuu賬戶的yuu印花合併。每個優惠頁面中的yuu印花不可轉移至其他優惠頁面/與其他優惠頁面中的yuu印花合併。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品/服務,不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限,部分貨品只限於指定店鋪提供,售/換/送完即止。價格於香港店鋪以港幣為單位,而於澳門店鋪則以澳門幣為單位。若購物後退款,7-Eleven保留權利將所有獲發的yuu印花退回。部份印花獎賞只適用於香港或澳門之7-Eleven店鋪。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱yuu應用程式。



4 罐裝啤酒yuu印花派發日期由2025年9月10日至2025年10月28日;獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2025年9月10日早上7時至2025年11月4日。



▾以單一發票計算。



*$15電子優惠券獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作$15使用。



#yuu印花派發及獎賞不適用於7CAFE聯乘系列產品。



^yuu印花派發及獎賞不適用於常溫牛奶飲品。



