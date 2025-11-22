YUZU｜日本組合「柚子」取消下月港滬台巡演 稱因「不可避免的諸多因素」

搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
其他人也在看
醫委會就終止雙非嬰腦癱案研訊 展開覆核聆訊
【Now新聞台】醫委會研訊小組就終止雙非嬰腦癱事件聆訊的決定，展開覆核聆訊。 涉事醫生薛守智的代表律師指，案件已延誤15年，而非一兩年，亦是首次有個案有這麼嚴重的延誤，秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱相關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性及司法公義，認為應該維持終止研訊決定。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳
【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
六旬漢疑因金錢糾紛刀刺毒友 誤殺罪成判囚10年
六旬無業漢3年前在朋友上門還款後，疑因朋友吸食冰毒，怒以牛肉刀刺死對方。他否認謀殺罪受審7日，陪審團一致裁定他以非法危險行為誤殺罪成，今日(21日)於高等法院被判囚10年。 被告趙忠(63歲)，報稱無業，否認於2022年2月11日，在黃大仙彩虹邨紅萼樓某單位謀殺39歲男子許文達。4女3男陪審團昨退庭商議約2小時後am730 ・ 1 天前
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路鄉村污水工程一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送去將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
全運會閉幕｜羅淑佩讚揚本港運動員優秀 政府會繼續支持發展
【Now新聞台】全運會閉幕，香港一共取得19面獎牌。文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚本港運動員優秀，政府會繼續從硬件及軟件上支持運動員發展。 羅淑佩：「只要我們運動員能夠充分放開來打，發揮他們應有的水平或更多些，我對他們取得獎牌很有信心，原因是因為我們運動員很優秀及努力，大家都看到政府對體育的投入，特別是今屆，在財政沒有這麼寬鬆情況下，對於體育的資助是大及投入是大。」#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
獨行賊潛西營盤學校企圖爆竊 空手而回翌日彩虹落網
【on.cc東網專訊】上周四(20日)早上，執法部門接報指西營盤一間學校的窗戶被破壞，懷疑遭賊人爆竊。警員翻查閉路電視片段，發現案發前一晚(19日)，一名男子經窗戶爬入學校後，一度在校內徘徊，企圖爆竊。幸學校經點算後，證實沒有財物被盜。on.cc 東網 ・ 18 小時前
第十五屆全國運動會深圳閉幕 4年後湖南接棒（陳天朗報道）
【Now新聞台】第十五屆全國運動會在深圳寶安歡樂劇場閉幕，告別派對歷時1小時15分鐘，四年後湖南接棒。 首次走出封閉場館，在深圳海濱實景上演閉幕盛典，廣東網球女將王欣瑜、港隊今屆三金得主李思穎、澳門空手道選手郭建恆一起與觀眾打招呼。今屆群眾項目之一廣播體操熱一熱身，連同機械人一起強身健體，馬龍、蘇炳添、潘展樂、王霜、王柳懿、王芊懿，6名國手開金口獻唱。與開幕一樣，粵港澳三個代表團再次壓軸同時進場，廣東泳將陳俊兒、港隊、澳門都派出乒乓球代表，分別是杜凱琹及朱雨玲持旗。閉幕文體展演以「星辰大海」為主題，分六個篇章。《遙遠的歌謠》開場，小朋友唱出歌謠，螢火蟲飛舞，展現嶺南生活的安寧；《闖海逐浪》號角迴響，振奮人心的音樂，舞台上立體全景式，展現「追夢人」建設家園的風采；《科創向未來》表演者與機械臂、機器人共同起舞，通過科技場景展現科技發展與生態人文共融；《巔峰時刻》一幕，不同體育項目聯乘，小輪車加滑板顯示速度，之後韻律泳少女跳入水中，夜幕水光展現美態，再到划龍舟熱血男兒，展現中華體育精神，繼承創新、發揚光大；《大灣區交響》葡式風情，經典《紅日》同歌共舞；壓軸篇章《幸福家園》，《不忘初心》一曲，now.com 新聞 ・ 1 天前
西環掛P牌Tesla與電單車互撼 鐵騎士受傷送院
【on.cc東網專訊】西環發生交通意外。今日(22日)接近下午1時，一輛電單車沿城西道行駛，懷疑在堅尼地城游泳池對開切線時，撞上鄰線一輛掛「P牌」的Tesla電動車。姓劉(59歲)鐵騎士倒地受傷，他報稱臀部疼痛，由救護車送往瑪麗醫院治理；涉事Tesla左邊車身受on.cc 東網 ・ 18 小時前
雙非腦癱嬰案｜醫委會收回永久擱置研訊 鄧惠瓊稱當初決定無錯 家屬冀盡快重啟聆訊
【Now新聞台】2009年雙非嬰腦癱案醫委會進行覆核聆訊，經考慮公眾利益及最新法律觀點，決定收回早前永久擱置聆訊的裁決，會盡快啟動聆訊。男嬰父母在社區組織協會幹事彭鴻昌陪同下出席聆訊，涉事醫生薛守智未有到場。他的代表律師陳詞時指，負責處理投訴的醫委會秘書處雖然工作量大，但有公眾責任，沒有藉口稱有關個案不是醫委會造成延誤；醫委會亦從來無合理解釋，加上延誤不是由薛守智造成，如果繼續聆訊，會影響公正性，認為應該維持終止研訊。經閉門審議後，研訊小組決定收回上月底永久擱置的裁決。家屬形容決定令他們看到曙光，期望盡快啟動研訊程序。男嬰父親黎先生：「其實十六年來，對我們整個家庭來說都很大困擾。之前裁決永久擱置當然很失望，當時很失望，現在改變之前的裁決，看到會重新研訊，即還有機會取回公道。」醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊稱，小組收回決定是基於雙方律師代表的最新理據，並強調早前作出的擱置決定也是基於法律觀點，亦有顧及公眾利益。醫委會主席鄧惠瓊：「我們的決定是基於雙方陳詞，他的陳詞令我們作這樣的決定。當時我們覺得我們不是錯的，這是當時決定，但事後有些聲音令我們法律觀點方面可能不夠全面，所以我們請求法律顧問now.com 新聞 ・ 10 小時前
維港渡海泳灣仔開賽 何詩蓓獲女子組第二名
【Now新聞台】維港渡海泳開賽，香港女飛魚何詩蓓獲得女子組第二名。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩在灣仔金紫荊碼頭船上為賽事鳴槍，先出發的是競賽組男選手，之後到女選手，包括穿著紅黑色泳衣的何詩蓓。渡海泳亦設有優悠組，兩組同樣要游約一公里，到尖沙咀星光大道。有選手出發前指，是特地來港旅遊，參與賽事。上海旅客許先生：「挺激動的，因為這次是第二次來香港游泳了，第一次是水試的時候，這次又來泳了反正就很開心，反正應該也沒有其他的機會，可以在維港游。」渡海泳選手Frank：「看了一下水溫17度，所以穿了膠衣，穿了防寒膠衣，應該沒有問題。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 23 小時前
天氣報告｜大致天晴及乾燥 日間最高氣溫約24度
【Now新聞台】本港今日(11月22日)天氣預測，大致天晴及乾燥，日間最高氣溫約24度，吹和緩東北風。 展望未來數日持續天晴乾燥，日夜溫差頗大，明日及星期一日間溫暖，下周中期早晚清涼。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
教育局：香港代表團退出「21世紀東亞青少年大交流計劃」 中學生原定下月到日本交流
日本首相高市早苗涉台言論引發中日關係緊張。本港教育局表示香港代表團將退出今年的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，即取消下月派中學生到日本交流。 經教育局甄選的師生代表團，原定下月7日至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計劃」。教育局表示鑑於中國公民在日本遇襲的事件漸增，為確保師生的安全，經審慎考慮後，決定退am730 ・ 17 小時前
佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包
人氣日星佐藤健上週訪港，於11月19日在亞博舉辦粉絲見面會，吸引不少粉絲買飛捧場！作為粉絲最開心的是莫過於在街上可以野生捕獲偶像，來個近距離的接觸！日前就有佐藤健粉絲在社交平台Threads分享在圓方食飯期間看到偶像佐藤健出現，揚言是因得到神仙運氣才會見到，還特別吃了與偶像同款的脆皮雞及蟹粉小籠包，想知道哪間餐廳，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
維港渡海泳逾3700人參與 泳總冀可增至1萬人(陳佩彤報道)
【Now新聞台】維港渡海泳主辦方泳總期望未來可容納1萬人參與，如果不夠救生員，會嘗試向內地借用。 做好熱身，把號碼寫上身，加上一點氣勢，就應該準備好下水參加維港渡海泳。上海旅客許先生：「就很開心，反正應該也沒有其他的機會可以在維港游泳。」渡海泳選手陳先生：「相當之驚喜，前幾日很冷，我以為天氣會持續這麼冷，但今天天氣風和日麗。」但似乎不是人人都這樣想。選手：「今日很冷。」文化體育及旅遊局局長羅淑佩在起點灣仔金紫荊廣場公眾碼頭為賽事鳴槍，先出發的是競賽組，要鬥快游約一公里到尖沙咀星光大道，怕比賽有壓力，可以參加優悠組。渡海泳選手Eugene：「最辛苦是最後一段，真的拼命衝最後一段，最後很累但都要捱下去。」深圳旅客劉先生：「本來去年也報名了，去年因為颱風取消了，所以今年覺得一定要彌補這個遺憾，所以專門跑過來。」優悠組年齡層較廣，包括剛好夠12歲年齡下限的他。渡海泳選手Nester：「今日的浪有點大及有很多叔叔在這裡游泳，所以間中會被撞到，要游外面一點。」即使不良於行，都無阻他挑戰自己。渡海泳選手黃先生：「我自己的能力做得到時，我就做完它，到將來做不到的時候回頭想，(若)我做得到但沒有做，我怕now.com 新聞 ・ 18 小時前
手足口病活躍程度持續上升 衞生防護中心再去信學校發信呼籲留意
本地手足口病活躍程度近日持續上升，衞生署衞生防護中心今日（21日）再向醫生和學校發信，呼籲留意手足口病的最新情況和學童有否出現相關症狀。防護中心表示，如學校出現爆發個案，應盡快向中心呈報。 超過八成在幼兒中心、幼稚園和小學發生 中心監測數據顯示，院舍及學校的手足口病爆發個案由10月26日至11月1日的17宗am730 ・ 1 天前
「被戴綠帽」經歷，出軌已算低級！Lily Allen「最強復仇專輯」數盡5大伴侶Red Flag徵兆
近日歐美熱議英國歌手 Lily Allen 的最新專輯《West End Girl》，透過 14 首歌道出「被渣男惡劣對待」的全經過，更被封為比戴安娜王妃更狠的「復仇專輯」！一起來看看《West End Girl》中所道出的五大伴侶 Red Flag 徵兆，猶如親身感受「被戴綠帽」的痛！Yahoo Style HK ・ 1 天前
啟德冧棚架兩死改列誤殺案 警昨拘兩人包括男管工 今早提堂｜Yahoo
警方今日（21 日）表示，牛頭角一個地盤在去年 2 月發生一宗兩人死亡的工業意外，警方昨日（20 日）已將案件改列為誤殺案，並在同日拘捕 2 名男子，案件今日上午於於觀塘裁判法院提堂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
教育局為確保安全 取消下月師生團赴日交流
【Now新聞台】近期中日關係緊張下，教育局證實香港師生代表團將會退出下月舉辦的21世紀東亞青少年大交流計劃。 參加相關計劃的香港代表團包括16名中學生及2名教師，原定下月7日至13日赴日。教育局稱，鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後決定退出今年計劃。對於日本鳥取縣知事表示當地有學校師生原定下月中到香港一間學校交流，獲相關香港學校通知希望取消活動，教育局回應稱不評論個別個案，學校進行對外交流活動時，可因應不同情況自行對活動安排作出適當調整。#要聞now.com 影音新聞 ・ 14 小時前
入境處打擊黑工拘34人 外傭被炒後疑匿港非法打工(謝欣桐報道)
【Now新聞台】入境處打擊黑工拘捕34人，包括逾期逗留的前外傭及食肆負責人 入境處留意到有被解僱或提前終止合約的外傭在香港逾期逗留，於是一連三日搜查27個地點，包括餐廳、酒樓及食物製造工場等，拘捕了8名懷疑聘用非法勞工的僱主，年齡介乎27-64歲，全部是香港居民，被捕的2名逾期逗留人士均為印尼籍女子。另外，24名懷疑非法勞工，年齡介乎22-52歲，其中13人是逾期逗留的前外傭、10人持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作擔保書，以及1名逾期逗留的內地訪客。他們主要從事洗碗、清潔及廚房雜工等工作，日薪300至500元，有人已經上班接近一年。入境處說，會積極跟進後續調查工作，不排除有更多人被捕。入境處特遺隊副指揮官巫泉傑：「調查亦發現這批外傭大部分來到香港工作未滿一年就被解僱，當中有些被捕的前外傭更在外傭合約開始後兩個月突然無故失蹤，繼而被僱主解約。根據我們調查的資料，這些前外傭先在香港找尋匿藏的窩點，繼而在香港找工作，從事各種的非法工作。」入境處強調，聘用黑工是嚴重罪行，一經定罪最高可被判監十年及罰款五十萬元。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前