YUZU｜日本組合「柚子」取消下月港滬台巡演 稱因「不可避免的諸多因素」

【Now新聞台】日本男子組合「柚子」宣布取消香港、上海及台北的亞洲巡演活動。

柚子原定下月3日在香港、6日在上海及8日在台北舉行兩人相隔6年的亞洲巡迴演唱會，但主辦單位今日宣布因「不可避免的諸多因素」，不得不決定取消所有預定場次，希望樂迷見諒，稍後會公布退款方式。

有樂迷在柚子的官方社交帳戶留言，懷疑取消演出與中日關係緊張有關。

#要聞