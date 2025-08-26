19歲女子被指煽惑鼓勵投票以成立「香港議會」
「Z世代凝視」是什麼？新生代職場「死魚眼」厭世冷處理溝通法：是沒禮貌還是不想虛假扮投入？
大家於職場上也有遇過讓你摸不著頭腦的 Z 世代社會新鮮人嗎？近日新聞系教授 Jessica Maddox 於社交媒體分享「 Z 世代凝視」（Gen Z Stare），為新世代的新式代溝下了新定義，一起來看看這種讓人苦惱的「死魚眼」、「厭世眼」是怎樣煉成的吧。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
Jessica Maddox 指出當教授發出提問時，學生出現一臉迷惘、目無表情的「死魚眼凝視」，讓她手足無措只可催促學生們回應，但 Z 世代學生們根本沒打算回應。
Z 世代在應對意外的要求，又或沒有充分準備的事情時，會採用沉默不語的方式，露出茫然眼神希望對方能「隔空意會」。一部分更是心不在焉「人神分離」，將溝通的責任推回給對方，因而令人不知該如何應對。
由「電子螢幕」養大的 Z 世代，社交及溝通能力有機會較為薄弱，而且隔著螢幕與人溝通不需表情管理，亦有充裕的時間於 Google 尋找資料。踏足現實社會時，對於人與人之間的真實溝通，容易出現「腦部正在運轉」的輕機情況。
面對自己不想做的事，又或對自己沒興趣的事亦不想繼續溝通，因而保持沉默露出「死魚眼」，情況有點像通訊軟件中的 emoji 回覆，只是現實並沒有 emoji 幫忙。
不少 Z 世代的人們卻反擊「只有面對愚蠢行為時才會出現死魚眼」，而且亦有老一輩幫忙反擊指「他們只不是想虛假的裝作投入」，其實此情況在任何年齡層亦會出現，不應只有年輕人被針對。大家又有遇過「 Z 世代凝視」嗎？你們又如何應對？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
個人成長：
職場｜「為什麼上班要準時，下班就不能準時？」韓劇《機智住院醫生生活》殘酷卻真實的社畜人生金句
去名牌奢侈品公司返工，入行有潛規則？你需要的不只是熱情，還要說得出這「奢侈品職場」的語言｜Austin《港男在法國》
其他人也在看
甜品食譜│阿華田千層吐司麵包布甸 加呢樣材料至香口
心血來潮想吃甜品但又懶得落街，便不要錯過這個超級簡單但又超級好吃的阿華田千層吐司麵包布甸，以超市便買到的阿華田千層吐司來取代普通方包，加上家中隨時找到的朱古力和果仁等零食，三幾分鐘已經可以準備好一盤麵包布甸，就只差放入焗爐便可以返出廳繼續煲劇玩手機。麵包布甸講究些，其實最好把麵包片先焗一次才加入蛋奶液，但想加快的話，便把少許牛油加到每片麵包上，焗的時候便會滲入包中，增加香口酥脆感，即睇如何製作阿華田千層吐司麵包布甸：Yahoo Food ・ 1 天前
夏日毛孔清零救星！Kiehl’s金盞花神水升級版、肌研台灣限定毛孔緊緻、Inna Organic乳香前導水必收
想要改善這些狀況，第一步就是「調整毛孔與水油平衡」。而化妝水已經不只是單純的補水動作，而是幫助肌膚穩定、後續保養更好吸收的重要開場。這次編輯挑了3款不同路線的毛孔化妝水，無論你是油肌、混合肌還是敏感肌，都能找到適合的清爽選擇！1.KIEHL'S 契爾氏金盞花水&...styletc ・ 16 小時前
氣炸鍋食譜｜氣炸粟米班塊
有啲人唔鍾意食魚，因為怕多骨，食粟米班塊就可以解決依個問題，而且甜甜地嘅粟米醬，岩晒小朋友口味嘅人。粟米班塊做法簡單，如果無石斑，用其他魚柳都得，一齊跟我地整啦。Cook1Cook煮一煮 ・ 52 分鐘前
渡邊圭祐2025霸屏計畫曝光！他的魅力如何席捲全日本？
你認識渡邊圭祐嗎？這位1993年11月21日出生在宮城縣仙台市的31歲大男孩，原本只是個幫忙搞大學學園祭的普通學生，沒想到被星探一眼看中，從此開啟模特生涯！😜Japhub日本集合 ・ 18 小時前
豬肉食譜│啤酒蒜泥白肉 咁烚豬肉嫩多汁
蒜泥白肉做法簡單，傳統就是用清水白烚，但只要加入啤酒做成這個啤酒蒜泥白肉，保證會更愛這做法，用啤酒來烚五花腩，肉質會更軟嫩，而在烚的時候切記要冷水入鍋，小火慢煮50分鐘，肉質才不會乾硬，沾上蒜泥醬，一人也可以吃掉半盤，即睇如何製作啤酒蒜泥白肉：Yahoo Food ・ 54 分鐘前
預製菜係斷送飲食業嘅重要因素？網民熱議分析呢樣先係！
最近有網民於網上討論區發帖，質疑預製菜是否斷送香港飲食業的重要因素，引起網友熱論！樓主指出，餐廳使用預製菜取代即叫即做，不但令味覺上缺乏競爭力，也有機會導致精湛廚藝失傳，同時令食客轉而前往大陸或海外尋找更優質的餐飲體驗。帖文一出，網友的意見兩極，有人認為預製菜並非主要問題，租金高企和消費模式改變才是關鍵；也有人批評預製菜品質參差，用預製菜扮上菜收費不合理更是致命傷，直言假裝現做會損害餐廳聲譽！立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 45 分鐘前
UNIQLO官方教男生穿搭最佳比例！165、175、185cm，3款高度身型「修飾穿搭法」
好多香港男生都愛在 UNIQLO 尋寶，喜歡品牌單品價錢親民，同時百搭又多配色。當中，UNIQLO T 恤絕對榜上有名，然而，T 恤雖然百搭，但要穿得好看、穿出最佳比例，可不是一件簡單的事！UNIQLO 官方針對不同身高及身型，特別提供了3 款修飾穿搭建議，讓各位熱愛 UNIQLO 的男生們以 UNIQLO 單品穿出最佳比例！Yahoo Style HK ・ 1 天前
麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會
麥當勞近日推出神秘新品「麥樂雞WOW醬」，終於揭曉味道，竟然是芫茜！芫茜向來都係最具爭議嘅食材之一，可以算是愛恨分明的一種食品，早年亦有粉麵店曾推出過芫茜山及芫茜可樂等產品，當時亦有引起「芫茜控間」的熱話。今次麥當勞推出芫茜醬的消息一出，即時在網上引起廣泛討論，更有網民直言，「合理懷疑麥當勞推出臭茜醬目的係分裂社會」。Yahoo Food ・ 50 分鐘前
李在明讀過《交易的藝術》避過「澤連斯基時刻」
【彭博】— 就在韓國總統李在明準備前往白宮前幾個小時，美國總統特朗普在社交媒體上的發帖，發出一種峰會要泡湯的氣勢。Bloomberg ・ 16 小時前
全球生活與工作平衡指數 新西蘭蟬聯冠軍 新加坡亞洲最佳 香港排「呢個位」
不少打工族渴望實現工作與生活的平衡，但真正能夠做到的卻寥寥可數！全球人力資源平台Remote.com最新發佈《生活與工作平衡指數》(Global Life-Work Balance Index 2025)，針對全球GDP前60名的國家及地區進行評估，結果顯示香港排名第44，表現遜於多個亞洲鄰近地區。紐西蘭連續第三年蟬聯am730 ・ 13 小時前
本港發現首宗疑聘請外勞後解僱本地工人個案 孫玉菡：若然屬實不會姑息
本港最新失業率升0.2個百分點至3.7%。勞工及福利局局長孫玉菡出席電視台節目時透露，當局發現首宗懷疑聘請外勞後，解僱本地工人的個案。他強調，若然屬實，將毫不留情以行政制裁，暫停涉事僱主所有新申請，並在一年內不接受其外勞申請，不會姑息違規僱主。 孫玉菡表示當局接獲投訴，指有僱主聘請外勞後解僱一名本地工人，現有很大證據顯示相關行為屬實，完成流程後將盡快公布。勞工處則表示，有關投訴於今年6月接獲，經初步調查後已將該僱主列入監察名單，暫緩處理其輸勞申請。 最新本港7月失業率升至3.7%，餐飲服務業最嚴重，失業率達到6.4%。孫玉菡表示，政府一直十分關注就業狀況，強調外勞佔整體勞動市場份額不大，審核每宗申請都秉持着首要確保本地工人優先就業大原則。 李家超則回應指，整體經濟發展正面，料今年經濟增長2%至3%。他表示，第二季商舖租賃數字上升三成，逾半為餐飲業，清潔、樓房裝飾和維修等界別失業率下跌。他又指，本港正經歷經濟轉型期，對部分行業有利。(hc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
江若琳演唱會有工人姐姐傾FaceTime？關係勁到要Elanne致歉：唔好意思
江若琳（Elanne）去年相隔7年復出樂壇，先後推出歌曲《一直留在心底的事》、《流著淚寫句號》，被樂迷指「江式情歌」終於回歸。日前（24日），江若琳假旺角麥花臣場館舉行《The Witness心的見證演唱會2025》，係相隔8年後再開騷，圈中好友周慧敏、唐詩詠、方力申、鄭俊弘、何雁詩、邱士縉、余慕蓮（魚毛）等等亦有到場支持。江若琳於演唱會大唱昔日經典代表作，包括《錯愛》、《傷情路》、《大步喊過》、《Show You》、《你不在了》等等，又帶來勁歌熱舞演出，全場氣氛高漲。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
香港堅持輸入外勞 會否出現「澳門經驗」最悲觀情景？
本港最新失業數字上升，再度觸發輸入外勞淘汰本地人爭議。市場早有建議提醒，本港不要重蹈澳門覆轍，要精準輸入外勞，切勿打爛本地人飯碗，然而最終還是出現本地僱員「散工變冇工」個案。盤點「澳門經驗」，若外勞持續滲透各行各業，最悲觀將出現本地人可有可無的就業環境，還會衍生監管問題，奪去本地人營商機會Yahoo財經 ・ 18 小時前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
住簡約公屋入息夠買新iPhone？ 升級iPhone 17有難度
行政長官李家超到牛頭角探訪簡約公屋住戶，卻引發iPhone爭議，畫面顯示公屋住戶疑似使用iPhone 16 pro max，引起網民熱議新iPhone不便宜，自言仍在用iPhone 11 因此相當羨慕。翻查簡約公屋入息上限資料，一般住戶不吃不喝一個月也買得到，用蘋果並不稀奇，不過據報iPhone17全線加價，簡約公屋住戶資源有限，實在不宜升級Yahoo財經 ・ 1 天前
中年好聲音4︳鄔友正斷腳肚痾照去海選 苦練3個月打定輸數 網友：難怪家人反對
經營海馬床褥生意嘅鄔友正，長袖善舞之餘亦都好識享受生活，工餘時間跳國標舞之外，早排仲開始練歌，因為要參加《中年好聲音4》！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
Jisoo看奈良美智展覽，穿搭單品全解析：手拿全新Lady Dior手袋，「綠色四葉草」設計細節超搶鏡
BLACKPINK 成員 Jisoo 日前去欣賞日本藝術家奈良美智的展覽，全身穿搭立刻成為焦點，特別是她手上那款全新的 Lady Dior 手袋，包身獨特的「綠色四葉草」設計，格外搶鏡！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
諸葛紫岐嫁入豪門享受闊太生活 獲名牌店內奢華慶生盡顯地位
曾自稱是諸葛亮第63代後人的諸葛紫岐（Marie）自從於2012年嫁給Neway二少爺薛嘉麟後，便淡岀幕前專心一致做豪少奶奶。最近她獲奢侈品牌Louis Vuitton（LV）為其慶生，並跟大家分享慶生過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前