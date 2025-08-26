「Z世代凝視」是什麼？新生代職場「死魚眼」厭世冷處理溝通法：是沒禮貌還是不想虛假扮投入？

大家於職場上也有遇過讓你摸不著頭腦的 Z 世代社會新鮮人嗎？近日新聞系教授 Jessica Maddox 於社交媒體分享「 Z 世代凝視」（Gen Z Stare），為新世代的新式代溝下了新定義，一起來看看這種讓人苦惱的「死魚眼」、「厭世眼」是怎樣煉成的吧。

Jessica Maddox 指出當教授發出提問時，學生出現一臉迷惘、目無表情的「死魚眼凝視」。（GETTY)

Jessica Maddox 指出當教授發出提問時，學生出現一臉迷惘、目無表情的「死魚眼凝視」，讓她手足無措只可催促學生們回應，但 Z 世代學生們根本沒打算回應。

Z 世代在應對意外的要求，又或沒有充分準備的事情時，會採用沉默不語的方式，露出茫然眼神希望對方能「隔空意會」。一部分更是心不在焉「人神分離」，將溝通的責任推回給對方，因而令人不知該如何應對。

由「電子螢幕」養大的 Z 世代，社交及溝通能力有機會較為薄弱，而且隔著螢幕與人溝通不需表情管理，亦有充裕的時間於 Google 尋找資料。踏足現實社會時，對於人與人之間的真實溝通，容易出現「腦部正在運轉」的輕機情況。

面對自己不想做的事，又或對自己沒興趣的事亦不想繼續溝通，因而保持沉默露出「死魚眼」，情況有點像通訊軟件中的 emoji 回覆，只是現實並沒有 emoji 幫忙。

不少 Z 世代的人們卻反擊「只有面對愚蠢行為時才會出現死魚眼」，而且亦有老一輩幫忙反擊指「他們只不是想虛假的裝作投入」，其實此情況在任何年齡層亦會出現，不應只有年輕人被針對。大家又有遇過「 Z 世代凝視」嗎？你們又如何應對？

