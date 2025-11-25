Z世代迷上「聖經熱潮」？紙本市場死寂，聖經銷量卻逆市暴增87%！揭秘「聖經熱潮」背後4大隱藏原因

近年來全球書籍市場死寂，然而有一本「書藉」的銷量卻反其道而行，銷售量呈現令人震驚的增長趨勢！原來是年輕的Z世代突然瘋狂愛上了聖經這本古老書籍，從美國到英國的Z世代都不約而同地對聖經著迷。到底為什麼向來以叛逆著稱的Z世代會愛上閱讀聖經？以下即解構背後3大不為人知的隱藏原因！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

Z世代愛上讀聖經，銷量量暴增87%！

儘管全球出版業陷入危機，聖經的銷售成績卻異常亮眼。根據全球知名圖書市場調研公司Circana Bookscan的數據顯示，2024年10月美國的聖經銷量較上一年增長22%，遠高於紙本書籍整體不到1%的增幅。放眼英國，情況更加誇張，自2019年至2024年間，書籍市場的年均複合成長率為0%，幾乎等於完全停滯，但聖經的銷售卻飆升了87%。

廣告 廣告

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

4大原因讓Z世代愛上看聖經

Z世代熱愛聖經原因1. 心理健康危機

Z世代的心理健康狀況遠較其他世代不佳，年輕人正因為內心的焦慮而更積極地尋找生命意義，這促使他們積極尋求能緩解焦慮和壓力的方法。研究發現，靈性健康不足的年輕人，其心理健康狀態往往較差，而聖經內豐富的哲學與安慰人心的教義，正好成為他們的精神支柱。

圖片來源：getty images

Z世代熱愛聖經原因2. 社會與經濟的不確定性

疫情後不穩定的經濟環境，以及國際局勢的持續動盪，讓Z世代對未來充滿疑惑與焦慮，聖經因此成為他們尋找內心平靜與未來方向的理想讀物。他們渴望找到一個可以依靠的方向，而聖經便成為他們手中的指南針。

圖片來源：getty images

Z世代熱愛聖經原因3. 多元的靈性探索態度

有調查指出，Z世代受訪者中僅13%認為自己是無神論者，這一比例是所有世代中最低的。不同於上一代對宗教的傳統觀念，Z世代對靈性問題更加開放且多元。他們並未完全拋棄信仰，而是以更開放的心態擁抱靈性生活，他們對宗教的接受度甚至超過了其父母，並願意以更現代、更個人化的方式重新詮釋聖經的意義。他們滋養靈性的方式也變得更多元，例如：大自然、正念冥想，甚至社交媒體上的分享，都成了他們探索內心的新途徑。

圖片來源：getty images

Z世代熱愛聖經原因4. 社交平台熱潮

此外，社交平台進一步帶動了「聖經熱潮」，像是TikTok上的KOL Cely Vazquez分享了自己買第一本聖經的過程，而吸引無數年輕人跟隨。

圖片來源：getty images

聖經不再只是宗教工具

對Z世代來說，聖經是尋找真理與人生目標的工具，他們把聖經視為指引方向的燈塔，而這種想法在年輕人中越來越普遍。此外，超過80%的美國聖經使用者偏好紙本書，而出版商也嗅到了這股商機，因此紛紛推出設計精美、附有導讀和筆記功能的版本，令聖經變得更好懂。新普及譯本（New Living Translation）因其準確又平易近人的語言，成為新讀者的熱門選擇，也讓聖經以全新面貌走進現代人的生活。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

Z世代竟比old seafood更難搞？年輕一族榮登「職場最難相處」榜首！面試官狠批Z世代總愛遲到、懶到出汁

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

身心療癒：

「Morning Coffee Club」是什麼？將「夜生活」搬到早上，Z世代清醒社交的精緻生活儀式感

Z世代戀愛觀：為何有男友卻感到老土又尷尬？不是不談戀愛而是不想被男生「綁定」

交友App新趨勢，由約炮變約跑？Strava運動社交App爆紅，Z世代厭棄「中伏率高」交友軟體