Z 世代革命浪潮捲南亞 三國青年連環推翻政府 分析：貪腐與不平等激發怒火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】尼泊爾近日爆發大規模青年抗爭，數以萬計年輕人湧上街頭，高呼反對貪腐和用人唯親，最終衝擊國會大樓並迫使總理奧利（KP Sharma Oli）辭職。專家分析指，這場運動與近年孟加拉及斯里蘭卡的青年抗議呼應，三國的示威雖然因應不同背景爆發，但共同呈現出一種由「Z 世代」推動的新政治浪潮，令南亞地區被視為「Z 世代革命」的核心。
三場運動基礎是社會經濟不均與貪腐
尼泊爾擁有約 3,000 萬人口，長年依賴海外勞工匯款維持經濟。今次抗議最初因政府宣布封禁社交平台而爆發，但真正的導火線是長期以來的經濟不平等、貪腐和政治家族壟斷。數以千計仍穿著校服的年輕學生走上街頭，三天激烈衝突造成逾 70 人死亡、數百人受傷。安全部隊的開槍鎮壓加劇民憤，抗議者除縱火焚燒國會大樓，還衝擊政黨領袖住所及尼泊爾最大媒體機構，甚至闖入奧利寓所搶掠。奧利在壓力下辭職，而大約 1 萬名青年隨後透過網上平台 Discord 發起投票選出臨時總理，挑戰傳統民主制度。
孟加拉警方鎮壓數百人喪生
孟加拉在 2024 年的局勢則有所不同。當地學生最初抗議「歧視性職位配額」，但警方鎮壓造成數百人喪生後，運動很快升級為針對總理哈西娜（Sheikh Hasina）的全國性示威。反對派雖然並非運動主力，但在後期加入聲援，令抗議更具規模。當局切斷通訊和網絡並無平息怒火，反而擴大衝突。最終在同年 8 月 5 日，執政逾十年的哈西娜被迫乘直升機逃往印度並辭職。
斯理蘭卡抗議者衝入總統官邸
至於斯里蘭卡，早在 2022 年便出現由青年帶動的街頭抗爭。當時該國因債務違約及外匯危機陷入嚴重經濟困境，電力每天停供 12 小時，燃料與煤氣短缺，通脹率更高於 50%。青年組織成立名為「Aragalaya」（抗爭）的運動，並在總統府外搭建抗議營地「GotaGoGama」，舉辦集會、藝術表演和演講，吸引全國民眾響應。到了 7 月，抗議者更衝入總統官邸，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）隨後逃離國家。
公平、未來與工作為主要口號
根據《半島電視台》報道，人權觀察亞洲副主任甘古利 Meenakshi Ganguly 分析，三場青年運動的共同基礎是長期的社會經濟不均與貪腐，加上高齡政治領袖與青年世代的落差，導致新一代無法認同政府。這一代人經歷了兩次全球經濟衰退及新冠疫情，卻同時熟悉網絡和數碼平台，令他們更容易動員。當尼泊爾的奧利 73 歲、孟加拉的哈西娜 76 歲、斯里蘭卡的拉賈帕克薩 74 歲時，他們的年齡與 Z 世代的距離更顯懸殊。
哥倫比亞大學學者 Rumela Sen 指出，青年抗爭的核心並非單純的暴力表達，而是對政治參與、經濟公平及問責的訴求。他們將「公平」、「未來」與「工作」作為主要口號，並在熟練的網上平台進行動員，令政府試圖封鎖網絡的措施最終適得其反。
三國近一半人口低於 28 歲
南亞三國的人口結構亦存在共通點：近一半人口低於 28 歲，識字率超過 70%，但人均 GDP 仍遠低於全球平均。專家認為，正是這種「高教育、低收入」的矛盾，加上世代差距，讓青年在看到政治領袖子女享受海外教育和奢華生活時，更加憤怒，並推動了「反裙帶子弟」的聲浪。
學者 Jeevan Sharma 強調，尼泊爾青年一直密切關注斯里蘭卡和孟加拉的運動，這些抗爭並非孤立，而是南亞地區長期世代矛盾的延續。政治學者 Paul Staniland 亦認為，這些抗議形成了跨國互相借鑑的模式，包括 hashtag 運動、分散式領導與網上動員，逐步塑造出一套「數碼抗爭」的新手冊。
雖然三國的抗爭導火線各異，但專家一致指出，青年對社會公義與未來的追求才是貫穿其中的共同核心，而這股力量已經改變了南亞的政治版圖。
