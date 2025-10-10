Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Zalora過千件手袋低至16折！Tory Burch水桶包38折入手、Chloé經典Woody系列$3XXX買到、Coach爆紅款Tabby Bag折上折

踏入年尾，各大網上購物平台開始進行一波又一波的優惠促銷，當中一向大受歡迎的Zalora 10.10購物節載譽歸來。今年近10萬款男女裝、配件飾物、手袋鞋子等全方位大減價，每日帶來不同驚喜放送，另更特設清貨專區激減低至1折，讓你盡情血拼。今篇專為手袋迷而設，精選各大牌包括Coach、Tory Burch、Chloé等百搭款式，最平$583買到Michael Kors，即睇內文吧！

Zalora 10.10購物節活動優惠：

優惠日期：2025年10月8日至10月12日

Zalora 10.10購物節過千件女裝手袋低至16折！

Genz必買Coach爆款Tabby Bag、宋雨琦同款水桶袋

Coach可說是近年由Gen Z重新帶起的代表品牌之一，由「姨姨級」的形象到現在Bella Hadid、Jennifer Lopez、木村光希等名人也紛紛加持。其中Tabby Bag在2020年推出就已經爆紅，其他延伸系列由硬皮、枕頭包至軟皮手袋都人氣不減。今次Zalora特價$2,155就買到，必入手款式之一。另外韓國女團i-dle成員宋雨琦代言的Tory Burch也有不少選擇，其中T Monogram水桶袋低至38折，大容量返工袋二千頭就買到﹐相當吸引。

Coach Tabby Shoulder Bag 20

39折後價：$2,155、 原價：$5,524

SHOP NOW

Coach Tabby Shoulder Bag 20

Coach Jonie Bag In Signature Denim In Blue

4折後價：$1,624、 原價：$4,063

SHOP NOW

Coach Jonie Bag In Signature Denim In Blue

Chloé Women's Mini Woody Tote Bag In Linen

41折後價：$3,877、 原價：$9,479

SHOP NOW

Chloé Women's Mini Woody Tote Bag In Linen

Chloé Mini Horse Medal Basket In Natural Fibers Sepia Brown

52折後價：$6,160.5、 原價：$11,775

SHOP NOW

Chloé Mini Horse Medal Basket In Natural Fibers Sepia Brown

Tory Burch T Monogram Dot Mesh Bucket Bag in Soft Neutral/Honeydew

38折後價：$2,775、 原價：$7,309

SHOP NOW

Tory Burch T Monogram Dot Mesh Bucket Bag in Soft Neutral/Honeydew

Tory Burch Blake Small Tote Bag (bb)

45折後價：$1,714、 原價：$3,809

SHOP NOW

Tory Burch Blake Swingpack (bb)

超多$2,000以下袋款 指定品牌折上折

預算有限的女生可以選擇Michael Kors、Kate Spade、Guess等輕奢品牌，千元甚至幾百已有交易，款式大多百搭易襯衫如shoulder bag、crossbody bag、tote bag等，小資女返工用不錯。另外於雙十購物節期間，指定品牌享獨家優惠，包括Coach、NEXT、Glamorous、FILA、Dickies、National Geographic都有ZALORA VIP會員額外折扣，輕輕鬆鬆慳更多。

Michael Kors Jet Set Large Logo Crossbody Bag In Vanilla

16折後價：$679、 原價：$4,370

SHOP NOW

Michael Kors Jet Set Large Logo Crossbody Bag In Vanilla

Michael Kors Jet Set Large Saffiano Leather Crossbody Bag In Powder Blush

2折後價：$583、 原價：$2,875

SHOP NOW

Michael Kors Jet Set Large Saffiano Leather Crossbody Bag In Powder Blush

Kate Spade Kayla Woven Leather Small Convertible Shoulder Bag

43折後價：$1,938、 原價：$4,500

SHOP NOW

Kate Spade Kayla Woven Leather Small Convertible Shoulder Bag

Kate Spade Margot Convertible Shoulder Bag

4折後價：$1,799、 原價：$4,500

SHOP NOW

Kate Spade Margot Convertible Shoulder Bag

