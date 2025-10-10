日本公明黨宣布退出執政聯盟
Zalora過千件手袋低至16折！Tory Burch水桶包38折入手、Chloé經典Woody系列$3XXX買到、Coach爆紅款Tabby Bag折上折
踏入年尾，各大網上購物平台開始進行一波又一波的優惠促銷，當中一向大受歡迎的Zalora 10.10購物節載譽歸來。今年近10萬款男女裝、配件飾物、手袋鞋子等全方位大減價，每日帶來不同驚喜放送，另更特設清貨專區激減低至1折，讓你盡情血拼。今篇專為手袋迷而設，精選各大牌包括Coach、Tory Burch、Chloé等百搭款式，最平$583買到Michael Kors，即睇內文吧！
Zalora 10.10購物節活動優惠：
優惠日期：2025年10月8日至10月12日
Genz必買Coach爆款Tabby Bag、宋雨琦同款水桶袋
Coach可說是近年由Gen Z重新帶起的代表品牌之一，由「姨姨級」的形象到現在Bella Hadid、Jennifer Lopez、木村光希等名人也紛紛加持。其中Tabby Bag在2020年推出就已經爆紅，其他延伸系列由硬皮、枕頭包至軟皮手袋都人氣不減。今次Zalora特價$2,155就買到，必入手款式之一。另外韓國女團i-dle成員宋雨琦代言的Tory Burch也有不少選擇，其中T Monogram水桶袋低至38折，大容量返工袋二千頭就買到﹐相當吸引。
Coach Tabby Shoulder Bag 20
39折後價：$2,155、
原價：$5,524
Coach Jonie Bag In Signature Denim In Blue
4折後價：$1,624、
原價：$4,063
Chloé Women's Mini Woody Tote Bag In Linen
41折後價：$3,877、
原價：$9,479
Chloé Mini Horse Medal Basket In Natural Fibers Sepia Brown
52折後價：$6,160.5、
原價：$11,775
Tory Burch T Monogram Dot Mesh Bucket Bag in Soft Neutral/Honeydew
38折後價：$2,775、
原價：$7,309
Tory Burch Blake Small Tote Bag (bb)
45折後價：$1,714、
原價：$3,809
超多$2,000以下袋款 指定品牌折上折
預算有限的女生可以選擇Michael Kors、Kate Spade、Guess等輕奢品牌，千元甚至幾百已有交易，款式大多百搭易襯衫如shoulder bag、crossbody bag、tote bag等，小資女返工用不錯。另外於雙十購物節期間，指定品牌享獨家優惠，包括Coach、NEXT、Glamorous、FILA、Dickies、National Geographic都有ZALORA VIP會員額外折扣，輕輕鬆鬆慳更多。
Michael Kors Jet Set Large Logo Crossbody Bag In Vanilla
16折後價：$679、
原價：$4,370
Michael Kors Jet Set Large Saffiano Leather Crossbody Bag In Powder Blush
2折後價：$583、
原價：$2,875
Kate Spade Kayla Woven Leather Small Convertible Shoulder Bag
43折後價：$1,938、
原價：$4,500
Kate Spade Margot Convertible Shoulder Bag
4折後價：$1,799、
原價：$4,500
