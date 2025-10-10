焦點

日本公明黨宣布退出執政聯盟

Zalora過千件手袋低至16折！Tory Burch水桶包38折入手、Chloé經典Woody系列$3XXX買到、Coach爆紅款Tabby Bag折上折

Zalora過千件手袋低至16折！Tory Burch水桶包38折入手、Chloé經典Woody系列$3XXX買到、Coach爆紅款Tabby Bag折上折
Zalora過千件手袋低至16折！Tory Burch水桶包38折入手、Chloé經典Woody系列$3XXX買到、Coach爆紅款Tabby Bag折上折

踏入年尾，各大網上購物平台開始進行一波又一波的優惠促銷，當中一向大受歡迎的Zalora 10.10購物節載譽歸來。今年近10萬款男女裝、配件飾物、手袋鞋子等全方位大減價，每日帶來不同驚喜放送，另更特設清貨專區激減低至1折，讓你盡情血拼。今篇專為手袋迷而設，精選各大牌包括Coach、Tory Burch、Chloé等百搭款式，最平$583買到Michael Kors，即睇內文吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

即睇女裝手袋減價專區

Zalora 10.10購物節活動優惠：

優惠日期：2025年10月8日至10月12日

Zalora 10.10購物節過千件女裝手袋低至16折！
Zalora 10.10購物節過千件女裝手袋低至16折！

Genz必買Coach爆款Tabby Bag、宋雨琦同款水桶袋

Coach可說是近年由Gen Z重新帶起的代表品牌之一，由「姨姨級」的形象到現在Bella Hadid、Jennifer Lopez、木村光希等名人也紛紛加持。其中Tabby Bag在2020年推出就已經爆紅，其他延伸系列由硬皮、枕頭包至軟皮手袋都人氣不減。今次Zalora特價$2,155就買到，必入手款式之一。另外韓國女團i-dle成員宋雨琦代言的Tory Burch也有不少選擇，其中T Monogram水桶袋低至38折，大容量返工袋二千頭就買到﹐相當吸引。

Coach Tabby Shoulder Bag 20

39折後價：$2,155、原價：$5,524

SHOP NOW

Coach Tabby Shoulder Bag 20
Coach Tabby Shoulder Bag 20

Coach Jonie Bag In Signature Denim In Blue

4折後價：$1,624、原價：$4,063

SHOP NOW

Coach Jonie Bag In Signature Denim In Blue
Coach Jonie Bag In Signature Denim In Blue

Chloé Women's Mini Woody Tote Bag In Linen

41折後價：$3,877、原價：$9,479

SHOP NOW

Chloé Women's Mini Woody Tote Bag In Linen
Chloé Women's Mini Woody Tote Bag In Linen

Chloé Mini Horse Medal Basket In Natural Fibers Sepia Brown

52折後價：$6,160.5、原價：$11,775

SHOP NOW

Chloé Mini Horse Medal Basket In Natural Fibers Sepia Brown
Chloé Mini Horse Medal Basket In Natural Fibers Sepia Brown

Tory Burch T Monogram Dot Mesh Bucket Bag in Soft Neutral/Honeydew

38折後價：$2,775、原價：$7,309

SHOP NOW

Tory Burch T Monogram Dot Mesh Bucket Bag in Soft Neutral/Honeydew
Tory Burch T Monogram Dot Mesh Bucket Bag in Soft Neutral/Honeydew

Tory Burch Blake Small Tote Bag (bb)

45折後價：$1,714、原價：$3,809

SHOP NOW

Tory Burch Blake Swingpack (bb)
Tory Burch Blake Swingpack (bb)

超多$2,000以下袋款 指定品牌折上折

預算有限的女生可以選擇Michael Kors、Kate Spade、Guess等輕奢品牌，千元甚至幾百已有交易，款式大多百搭易襯衫如shoulder bag、crossbody bag、tote bag等，小資女返工用不錯。另外於雙十購物節期間，指定品牌享獨家優惠，包括Coach、NEXT、Glamorous、FILA、Dickies、National Geographic都有ZALORA VIP會員額外折扣，輕輕鬆鬆慳更多。

Michael Kors Jet Set Large Logo Crossbody Bag In Vanilla

16折後價：$679、原價：$4,370

SHOP NOW

Michael Kors Jet Set Large Logo Crossbody Bag In Vanilla
Michael Kors Jet Set Large Logo Crossbody Bag In Vanilla

Michael Kors Jet Set Large Saffiano Leather Crossbody Bag In Powder Blush

2折後價：$583、原價：$2,875

SHOP NOW

Michael Kors Jet Set Large Saffiano Leather Crossbody Bag In Powder Blush
Michael Kors Jet Set Large Saffiano Leather Crossbody Bag In Powder Blush

Kate Spade Kayla Woven Leather Small Convertible Shoulder Bag

43折後價：$1,938、原價：$4,500

SHOP NOW

Kate Spade Kayla Woven Leather Small Convertible Shoulder Bag
Kate Spade Kayla Woven Leather Small Convertible Shoulder Bag

Kate Spade Margot Convertible Shoulder Bag

4折後價：$1,799、原價：$4,500

SHOP NOW

Kate Spade Margot Convertible Shoulder Bag
Kate Spade Margot Convertible Shoulder Bag

