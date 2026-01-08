ZARA意外發現「平替YSL」$399樂福鞋？推薦6對超高質寶藏Loafers

近期百搭的樂福鞋再度強勢回歸！如果想用親民價格入手這股經典時尚，ZARA的減價區或許藏有寶藏！近日有時尚達人分享，在ZARA意外發現一款售價僅$399的「YSL平替款」樂福鞋，可惜線上迅速售罄，有興趣的話不妨到門市碰碰運氣。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（Yahoo Style圖片）

（Yahoo Style圖片）

但找不到莫慌，還有以下幾款高質Loafers 同樣值得關注！

廣告 廣告

Photo from ZARA

經典日常 - 平底翹頭樂福鞋 $234

經典日常 - 平底翹頭樂福鞋 $234

經典日常 - 平底翹頭樂福鞋 $234

經典樂福鞋款式不挑人，鞋身頂部的明線車縫設計，在簡約中透著精緻感。搭配直筒西褲或牛仔褲，即可打造知性學院風。

SHOP NOW

限量皮革拼接樂福鞋 ｜質感滿分 $599

質感滿分 - 限量皮革拼接樂福鞋 $599

質感滿分 - 限量皮革拼接樂福鞋 $599

這款樂福鞋採用皮革材質打造，拼接反絨皮設計，細節感十足。鞋頭是方形剪裁，前端設有立體鞋舌，線條俐落又修飾腳型，質感完全不輸高端品牌！正式中帶點隨性，搭配上班或約會造型也OK！

SHOP NOW

厚底樂福鞋｜修飾比例 $234

修飾比例 - 厚底樂福鞋 $234

這款樂福鞋的亮點在於厚底設計，既舒適又能悄悄增高。厚底材質輕盈不會有笨重感，日常行走輕鬆無壓。搭配配短款上衣及闊腿褲即能拉長腿部線條，打造懶洋洋的法式風，小個子也能輕鬆carry！

SHOP NOW

鉚釘裝飾漆皮樂福鞋｜中性型格 $249

中性型格 - 鉚釘裝飾漆皮樂福鞋 $249

鞋面帶有漆皮光澤，質感亮眼精緻。鞋身頂部和鞋舌處點綴鉚釘細節，簡單搭配連衣裙，便能用鉚釘的帥氣中和裙擺的柔美感，又甜美又有個性。

SHOP NOW

高級耐看 - 壓花皮革樂福鞋 $399

高級耐看 - 壓花皮革樂福鞋 $399

皮革材質搭配精緻壓紋設計，紋理清晰，整體質感瞬間提升！日常配針織開衫和直筒裙，溫柔又顯貴，適合注重質感的人。

SHOP NOW

麂皮樂福鞋｜復古溫柔 $249

復古溫柔 - 麂皮樂福鞋 $249

復古溫柔 - 麂皮樂福鞋 $249

反絨皮材質觸感柔軟細膩，自帶復古氛圍感。高鞋舌搭配前端遮擋細節，打破傳統樂福鞋的單調，上腳溫柔又顯氣質。搭淺色牛仔褲和襯衫，即可打造濃濃的法式休閒文藝風。

SHOP NOW

「暴走神鞋」舒服波鞋網民推介3大品牌：HOKA行萬步不覺痛、車銀優代言Skechers也是舒服鞋子天才？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

HOKA Bondi 9奶油白靚款鞋8折未斷碼！鼠尾草綠Arahi 8低至$940、Clifton 10折後$972

「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？

Jisoo x ALO Sunset波鞋「焦糖忌廉啡色」1月登場！鎖定搶斷市的熱賣鞋子新配色