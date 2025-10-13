Zara x Champion「有錢靜奢」魅力爆發！50週年驚喜聯名，低調雙logo令人荷包失守

今年適逢 ZARA 創立 50 週年，品牌可謂驚喜連連。繼早前找來 50 位超模演繹黑白造型單品，以及與 50 位知名設計師合作推出限定系列後，更先後與 Harry Lambert 及 Disney 推出聯名單品。正當大家以為荷包終於可以喘息之際，ZARA 又悄悄宣布與百年運動品牌 Champion 攜手合作。這次聯乘沒有鋪天蓋地的宣傳，卻以低調姿態帶來意想不到的驚喜——將 Champion 的運動基因與 ZARA 的俐落剪裁完美融合，呈現出一種內斂而精緻的風格，為 2025 年秋冬帶來別具一格的「靜奢感」。

反其道而行的低調美學

過去，ZARA 曾與 Harry Lambert 及 Disney 聯名，營造不少視覺張力與話題效應，風格可以說是誇張、戲劇化與設計感十足。這一次與 CHAMPION 的合作，仿佛走上另一條道路。它沒有那麼浮誇，甚至在設計上刻意收斂，但這不代表它失去特色。正因為低調，才更容易在街上捕捉目光。

這次系列注重於「less is more」的路線：選擇中性色調，營造細節感。系列的設計巧妙地平衡了兩個品牌的DNA——Champion標誌性的運動元素與ZARA擅長的都市時裝感。重磅純棉材質配上寬鬆版型，既保留了運動服飾的舒適度，又透過剪裁展現出時裝的俐落感。配色方面以深海軍藍、朱古力色及米白等沉穩色調為主軸，偶爾在頸巾或鞋款等配件上點綴一抹紅色。而最特別的是，系列中的雙 logo 設計處理得恰到好處——Champion的經典C字 logo 並列在胸前、袖口或下擺位置，沒有喧賓奪主，反而透過這種克制的呈現方式，展現出一種難得的「靜奢感」。

Zara x Champion 儲足銀彈預備搶購

這次聯乘系列包括了多款單品，包括了寬鬆運動套裝、俐落的短版外套、Oversize 剪裁的牛仔褲、裇衫、tote bag 、波鞋、頸巾，連底褲都有，當然少不了近年爆 hit 的七分短褲等，共 30 多件單品。

首推必入手的是重磅純棉大學衛衣，厚實棉質配上略為寬鬆的版型及胸前的袖口位置的雙 logo 刺繡，無論是單穿或作配搭都相當實用，絕對是衣櫃必備的百搭單品、寬版牛仔褲也是不容錯過的單品，有別於一般運動品牌的設計，採用近期大熱的寬鬆剪裁，褲腳位置的 Champion logo 低調點綴，展現出恰到好處的品牌識別度、間條 Polo shirt 也是不必需入手，下擺與袖口位置都有低調的，是打造 smart casual 的理想選擇、

麂皮拼牛皮波鞋及雙色設計，再配上近期各大品牌的平低鞋款，是系列中最具潛力的單品。除此以外，其實這個系列還有很多值得大家入手的單品，如針織外套、麂皮 tote bag 等，絕對會令大家荷包「血流不止」。

不過，該系列目前只在美國、歐洲及日本等地區的官方網站及門市上架發售。香港地區尚未有正式發售消息，有興趣的話可能要耐心等候一下，順便儲一儲銀彈，到時再出血吧！

