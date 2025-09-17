ZARA竟然出洗髮精了！I'M MEME小方盒新色、adopt新香、CLAYGE 海泥洗髮精、嘉丹妮爾面膜，2025秋季「開架黑馬」每樣都想包

小一入學2026丨小一自行分配學位懶人包
誰說質感與平價不能兼得？2025年的秋天，開架與平價美妝市場簡直是神仙打架，從ZARA驚喜跨足專業髮品、法國國民香水adopt推出新香，到韓系彩妝與日系洗護的全面升級，各種高顏值、高實力的寶藏好物層出不窮。這篇將精選5款近期討論度超高、CP值爆表的平價美妝新品，讓你不必花大錢，也能從髮香、妝容到臉部護理，全面打造精緻的秋日氛圍感！
adopt 推出全新四款香氛
來自法國的 adopt被譽為「法國時尚平價香水首選品牌」，以平易近人的價格卻不失精緻的香氛品質，在全球年輕世代間掀起話題。今秋，adopt攜手康是美推出四款全新香氛，分別是「櫻之初語」（花香調）、「蜜桃晨光」（花果香調）、「湛藍西裝」（男香調）、「醉人檀香」（木質調）。四種截然不同的香氛調性，從花香到木質，從少女浪漫到成熟紳士，完整描繪秋季多重氛圍。
I’M MEME 我愛口袋彩妝小方盒
上層4色眼影，包含打底色、暈染色、收斂色、亮片色，搭配下層腮紅1~2色，眼頰同色調，恣意混搭都完美，一抹顯色不易飛粉，完美貼合眼周與雙頰，新手也無需煩惱配色好上手，使用指腹即可輕易上色！專為亞洲膚色調製的色號#09小蜜桃，暖棕調中帶有溫柔粉杏色，營造不挑膚的中性暖調蜜桃奶咖色，上層可閃可霧的4色眼影讓雙眸呈現自然乾淨的深邃效果；下層帶有可愛立體水蜜桃浮雕的腮紅，營造出清新溫柔的顯嫩韓妞氛圍！
ZARA HAIR 洗潤髮品系列全新上市
ZARA HAIR 增添生力軍！將品牌帶回髮絲養護的基礎核心。全新 ZARA HAIR CARE 正式登場，透過多款洗髮精、護髮素與保濕髮膜，帶領顧客回到造型的基本功。此系列著重各種髮質的「高效護理」任務，並且打造四個系列：細軟髮、一般髮、濃厚毛躁髮與自然捲髮，因應不同需求量身設計。長期合作夥伴 Baron & Baron 再度創造了大膽、時尚的包裝，打造高彩對比能相互襯托的瓶身。知名調香師 Jérôme Epinette 主導本次香調，以輕盈花香與清新柑橘鋪陳，並以富層次的麝香收尾——這些氣味如今已成為 Zara Hair 的標誌性語彙。
CLAYGE 海泥洗髮精 珍珠亮澤系列
來自日本的超人氣美髮護理品牌CLAYGE，主打以獨家「海泥」成分為核心，提供沙龍級的頭皮護理體驗。這次全新系列將帶給你前所未有的秀髮養護體驗，最大特色在於獨特的「濃密泡沫SPA」護理 ，洗髮精的透明瓶身帶有珠光閃耀效果，不僅從視覺上就傳達了產品的訴求，更激發了消費者的興趣 。其細緻綿密的泡沫能完整清潔頭皮，添加的美容精華成分，可以讓秀髮增加韌性、減少斷髮，實現頭皮與頭髮的雙重護理 。
嘉丹妮爾 Plus+ 極效積雪草修復面膜
專為敏感肌設計的MIT植萃保養品牌，今年度也強攻外泌體保養市場推全新面膜，以高純度與高穩定度的積雪草外囊泡成分，為敏弱肌打造全新保養方案，開啟安心修護的新篇章。面膜亦升級採用「隱形彈力面膜布」，添加「抗菌微米鉑金」成分，具備良好延展性，料質柔軟服貼，能夠依循臉部輪廓延伸而不易破損。原料選用天然木漿纖維製成，生產過程不添加化學纖維與合成黏膠，展現嘉丹妮爾長期對低敏、安全與環境友善的堅持，持續落實品牌「溫和、有效、無負擔」的承諾。
