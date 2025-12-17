ZARA聯手LVMH Prize得主！近60款新品，日本設計師大月壯士重現80年代日本泡沫經濟美學

當大家還在 Instagram 瘋狂搜尋下一個潮流新星時， ZARA 已經率先出手，直接找上 2025 年 LVMH Prize 總冠軍——日本品牌 Soshiotsuki 。這個才剛在 Pitti Uomo 男裝展大放異彩的東京品牌，馬上就以「A Sense of Togetherness」為名，推出品牌史上首個聯乘系列。接近 60 件單品一次過推出男裝、女裝、童裝，將 80 年代日本泡沫經濟時期的獨特美學，以親民價帶到大家面前。

從文化服裝學院到LVMH Prize：大月壯士的十年磨劍

畢業於東京文化服裝學院的大月壯士（Soshi Otsuki），2015 年創立同名品牌 Soshiotsuki，隔年就打入 LVMH Prize 決選名單，憑實力獲得國際認可。今年更一舉奪得 LVMH Prize 總冠軍，同時獲邀成為 Pitti Uomo 109 的嘉賓設計師，可謂雙喜臨門。

大月壯士的設計靈感源自 1980 年代日本泡沫經濟時期，當時日本社會對歐美時裝趨之若鶩，特別迷戀 Giorgio Armani 等意大利品牌的 Power Suit 。不過大月壯士並非單純複製那個年代的風格，反而以獨特視角重新演繹——他擅長將和服的襟線、繫帶等傳統元素，巧妙融入西裝剪裁當中。最經典的設計包括可拆式袖子、領片，以及帶有和服結構的寬肩西裝外套，既保留正裝的挺拔感，又多了一份自由隨性。

這種「 Made in Japan 視角下的 Made in Italy 」設計哲學，讓 Soshiotsuki 在眾多新銳品牌中別樹一格。品牌雖然不是以和服、浴衣等傳統服飾為主打，但從布料選擇到版型處理，處處流露出昭和時代的懷舊氛圍，同時又帶有當代的摩登感。

58件單品譜寫三代同堂的時裝故事

這次「A Sense of Togetherness」聯乘系列，名字本身已道出設計核心——透過服裝連結不同世代。系列首次加入女裝及童裝，打破 Soshiotsuki 一直以來只做男裝的傳統。

男裝系列保留品牌 signature 的寬肩西裝，配以昭和時代的復古色調，例如深棕、墨綠、米白等大地色系。有趣的是，大月壯士刻意選用正裝布料製作休閒單品，像 overshirt、cargo 褲這些街頭感較重的款式，因為採用西裝布料，呈現出獨特的垂墜與光澤，既日常又不失格調。

（IG@zara）

（日本zara官網）

女裝系列則以更柔和的方式演繹 Power Suit 概念，版型相對寬鬆，線條流暢，面料選擇偏向柔軟舒適。設計師在襯衫、外套加入源自和服的繫帶細節，讓整體造型帶有溫柔卻不失個性的氣質。至於童裝系列，大月壯士坦言靈感來自童年記憶中母親親手縫製的衣服，將成人服裝的設計元素按比例縮小，讓小朋友都能穿出復古時髦感。

配件方面同樣用心，從領巾、手套到皮帶，每件單品都能看出品牌對細節的執著。這些配件不單止能配搭聯乘系列，更能輕鬆融入日常造型，為整體穿搭增添層次。

（IG@zara）

（日本zara官網）

值得一提的是，系列價格相當親民——男裝由 4,390 至 32,990 日圓、女裝由 4,390 至 39,990 日圓、童裝則由 1,990 至 12,990 日圓。對比起 Soshiotsuki 主線動輒上萬港元的定價，這次聯乘讓更多人能夠體驗到 LVMH Prize 認證的設計實力。

目前系列已於 12 月 4 日在日本 ZARA 指定店舖及官網發售，包括新宿店、銀座店、澀谷公園通店、六本木 Hills 店等主要據點。雖然暫時只限日本發售，但相信很快會擴展至其他地區。

（IG@zara）

（日本zara官網）

