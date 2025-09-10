ZB1台北場票價出爐 實名制、座位圖報你知

▲男團ZEROBASEONE（ZB1）小巨蛋演唱會售票資訊曝光，票價從799元至6881元不等，全場採實名制販售，座位圖、票價、開賣日全部告訴您。（圖／翻攝自KKTIX官網kklivetw.kktix.cc）

[NOWnews今日新聞] 韓國超人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）全新巡迴演唱會「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE&NOW] IN TAIPEI」將於12月6日在台北小巨蛋登場。今（10）日售票資訊曝光，票價分為6881元、6281元、5789元、3989元、3589元、799元，全場實名制販售；分為兩種售票方式「會員優先購，2025.09.16（二）14:00–19:00在KKTIX販售」、「KKTIX正式啟售，2025.09.21（日）中午12:00」，購票者享有「1元、9元的福利加價購資格」，有機會獲得彩排、VIP通行證、歡送、簽名明信片、演唱會明信片、限定小卡組，詳細資訊請至KKTIX官網查詢。

ZEROBASEONE售票方式？實名制、福利告訴你

ZEROBASEONE的演唱會共分為6881元、6281元、5789元、3989元、3589元、799元6種票價，全場採KKTIX實名制販售，每人限購4張門票。凡是購買6881元、6281元票券者，擁有9元福利券加購資格，有機會獲得彩排、VIP通行證、歡送、簽名明信片、演唱會明信片、限定小卡組；購買任一票價者，享有1元福利券加購資格，有機會獲得演唱會明信片、限定小卡組。

購票方式分為2種，「會員優先購，2025.09.16（二）14:00–19:00止」、「KKTIX正式啟售，2025.09.21（日）中午12:00起」。參加會員優先購者，需要於9月10日中午12點至9月13日中午12點前至Plus Chat網站上完成購票意願登記，才能夠獲得購票資格，若是未登記者則無法在會員販售期間購票。

▲ZEROBASEONE演唱會座位、票價圖。（圖／翻攝自KKTIX官網kklivetw.kktix.cc）

▲ZEROBASEONE演唱會福利加購表。（圖／翻攝自KKTIX官網kklivetw.kktix.cc）

ZEROBASEONE新歌成績亮眼 屢屢銷量破百萬

ZEROBASEONE自2023年7月10日出道，發行出道專輯《YOUTH IN THE SHADE》創下了K-POP史上第一次出道專輯初動銷量破百萬的紀錄，接下來的每次回歸也都會創下佳績，不僅讓他們掃光年末各大新人賞，至今發行過的專輯全數也都有著初動銷量百萬的紀錄，有著超強百萬銷量男團之稱。

資料來源：臉書、KKTIX

購票連結：KKTIX

