Zendaya傳被「蜘蛛仔」搞大個肚？！未來外母拍片回應

【on.cc東網專訊】憑漫威超級英雄「蜘蛛俠」一角爆紅的英國男星Tom Holland因拍戲而與美國女星Zendaya「戲假情真」撻着，今年1月「蜘蛛仔」被爆與女友求婚成功，而近日Zendaya就懷疑被Tom搞大個肚暗結「蜘蛛B」。

Zendaya日前與Tom出席《蜘蛛俠4》的一項慈善活動，有網民看完現場片段後指Zendaya「孕味濃」懷疑有喜，片中身穿大褸的她多次用外套遮肚。Zendaya懷孕的消息傳出後，她的母親Claire Stoermer即時拍片回應，片中Claire邊駕駛邊拍片否認女兒有孕。

