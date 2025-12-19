Zendaya與Robert Pattinson「假婚照」騙全城？原來是A24新作《The Drama》宣傳

網民都在說，2026年會是「Zendaya年」，猛片名單包括《奧德賽》、《蜘蛛俠4》、《沙丘瀚戰3》、《高校十八禁》第3季，連配音作品《史力加5》都有她的份兒，確是多產。

近期，在波士頓環球報刊登Zendaya與Robert Pattinson假訂婚公告，兩人甜蜜合照配詳細職業背景超逼真，讀者當成真明星喜訊熱議一天後，才揭曉是獨立片廠A24的新片《The Drama》宣傳神來一筆，直接炒熱預告話題。

故事圍繞准新人婚禮前夕，Zendaya飾演書店女孩Emma Harwood、Pattinson化身博物館館長Charlie Thompson，海報甜蜜中暗藏不安張力，黑喜劇味十足。

挪威導演Kristoffer Borgli自編自導，上部《Dream Scenario》已證實其實力，這次攜A24與雙巨星合作，2026年4月3日上映，絕對是影迷必追項目。

