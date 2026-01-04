龔慈恩專訪 《新聞女王2》爭女配
ZenFone、ROG Phone 要同大家再見？ASUS：2026 年則尚未有計劃推出新手機
所有既有產品的維修、軟件升級與保養服務均不會受到影響。
近年 ASUS 的 ZenFone 與 ROG Phone 系列手機在市場上有不錯評價，尤其是 ROG Phone 系列屬電競手機之前段班，受不少用戶追捧。不過 2026 年剛開始，就傳出華碩將要退出手機市場的消息。據 Digitimes Asia 的報導，台灣的手機經銷商獲告知在 ASUS 的手機事業將僅營運至 2025 年 12 月 31 日，之後公司將停止推出新的智慧型手機產品。就此 ASUS 回應指手機業務仍持續運作，但 2026 年則尚未有計劃推出新手機。
據 ASUS 表示已明確向各大經銷零售以至電訊商說明手機業務將繼續運作，所有既有產品的維修、軟件升級與保養服務均不會受到影響，以確保為用戶提供完整的支援。不過亦同時指出目前並無計劃於 2026 年推出新的手機機款，意味今年很大可能無緣見到新一代 ZenFone 與 ROG Phone 上市。目前尚未清楚 ASUS 會作出如此決定，但如因今年不會有新款 ZenFone 與 ROG Phone 上市，繼而導致完全推出市場，相信令不少用戶感到失落。
