八號花園大維修︱未收強制令 法團自願驗樓 一年換兩主席
Zero Foodprint Asia執行董事陳碧琪致力在亞洲餐飲業推動再生農業！獲「亞洲50最佳餐廳」頒發「變革獎」！
「零碳足食（亞洲）」（Zero Foodprint Asia）執行董事陳碧琪（Peggy）多年來致力在亞洲餐飲業推動再生農業，近日獲2026年度「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）評選為「變革獎」（Champions of Change Award）得主。此獎項今年首度納入「亞洲50最佳餐廳」獎項系列，旨在表彰推動亞洲區餐飲及款待業積極變革和長期進步的傑出人物。
Text: Monica Lau
被譽為「再生農業先驅」的陳碧琪在餐飲及款待業累積逾20年豐富經驗，一直倡導植物性原型食物餐飲及可持續糧食系統。她曾於香港創辦具開創性的素食餐廳Grassroots Pantry豆苗居和Nectar，其後成立顧問公司Grassroots Initiatives Consultancy，協助餐飲服務企業將可持續發展願景轉化為實際行動。
到了2020年，Peggy意識到儘管亞洲區內有許多餐廳希望減少對環境的影響，但鮮有餐廳能夠以真正改革農業系統的方式採購食材。於是，作為美國非牟利組織「Zero Foodprint」成員的她與該組織創辦人合作將此模式引入亞洲，並於2021年成立「零碳足食（亞洲）」（Zero Foodprint Asia），為廚師與餐飲企業開闢了切實可行的途徑，讓他們與農民攜手推動再生農業，修復土壤之餘，並同時強化社群，以及建立更具韌性的糧食系統。
「零碳足食（亞洲）」動員餐廳和酒店直接資助及推動再生農業，鼓勵參與單位捐出1%銷售額作為資助金，幫助亞洲各地的農場建立再生農業實踐，藉此修復土壤健康、提升生物多樣性，以及減低氣候變化的影響。Peggy指出：「多年來，我體會到糧食系統的變革需要透過集體而持續的承諾去耐心構建，並非一朝一夕或單憑一人之力所能實現。從引導大眾選擇食物，到如今重塑糧食的種植方式，我們一直以健康和再生為核心，支持人類、農民及我們賴以生存的生態系統的福祉。」
「變革獎」（Champions of Change Award）於2021年首度面世，為「世界50最佳餐廳」（The World's 50 Best Restaurants）的獎項系列之一，旨在表彰對餐飲及款待業的未來產生深遠影響的傑出人士。得獎者所代表的項目將獲得50 Best組織的捐款，以支持其持續推進工作，為餐飲領域的長期進步作出貢獻。「亞洲50最佳餐廳」發言人表示：「作為可持續農耕的真正倡導者，Peggy為推動糧食與社會的長期進步作出了不懈的努力和寶貴的貢獻，獲此殊榮的確實至名歸。」Peggy亦分享了得獎感受：「我很榮幸獲頒此項殊榮，這對我來說是莫大的肯定，而這份榮譽亦同樣屬於與我並肩合作的廣大農民和合作夥伴社群，我希望能激勵更多人加入我們的行列。」
延伸閱讀：
以「寫字」推動社會創新｜「豐盛社創」聯合創辦人 陳維寧 Linda Chan
以人性化創新科技革新醫療服務｜TikCare創辦人 賴堃瑜 Cathryn Lai
「零碳足食（亞洲）」（Zero Foodprint Asia）執行董事陳碧琪（Peggy）多年來致力在亞洲餐飲業推動再生農業，近日獲2026年度「亞洲50最佳餐廳」（Asia’s 50 Best Restaurants）評選為「變革獎」（Champions of Change Award）得主。
Visit Jessica HK for more lifestyle, beauty, and wellness content from Hong Kong's leading digital magazine.
Want to read the complete article with all images and interactive content?
📖 Read Full Article on Jessica HK →
Get the complete experience with high-quality images, videos, and interactive features on our website.
其他人也在看
「亞視忠臣」被前妻分走一半身家想輕生 順德開麵店重獲新生
【on.cc東網專訊】「亞視忠臣」的劉錫賢在2018年與前妻離婚，他曾大爆離婚後被前妻分走一半身家，又遇上疫情兼喪母，兩年間零收入，甚至曾因抑鬱症而有輕生念頭：「個袋剩返40蚊，問題係呢個過程裏面，你做定唔做？我所講係做人。」幸有3位妹妹接濟，捱過人生低谷。近年東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
比特幣暴跌！爆倉人數超42萬人、特朗普提名沃什衝擊市場
比特幣與以太坊重挫，加密市場 24 小時爆倉金額達 25.59 億美元。特朗普提名沃什出任聯儲局主席，引發降息預期重估，美元走強、金銀與加密資產全面承壓。鉅亨網 ・ 8 小時前
愛潑斯坦案︱最新相片揭安德魯跪趴女性上方 施紀賢籲赴美作證︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國司法部近日因「愛潑斯坦案」公開新一批與案件相關文件，其中包括英國前王室成員安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），與愛潑斯坦的電郵往來，以及多張未註明拍攝時間的照片。英國首相施紀賢表示，安德魯應到美國國會作供，以協助受害者尋求公義。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
林雅詩生日太興奮 手舞足蹈走光收場
【on.cc東網專訊】性感女星林雅詩（Grace）昨日(1月31日) 48歲生日，選擇在外地度過，她在社交平台上載短片，片中她身處酒店內，穿上無袖上衣和短裙，面對鏡頭風情萬種，風騷地勾手指頭，動作多多的她，更不慎失守走光，認真老貓燒鬚。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩
明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘...Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
特朗普導致「五眼聯盟」崩解？美國兩大盟友靠攏中國
曾被視為牢不可破的戰後國際秩序基石，即美國的全球領導地位及其核心盟友體系，正浮現明顯裂痕。隨著新的一年開始，被視為全球歷史最悠久的情報共享體系「五眼聯盟」其中已有兩個成員國釋出明確訊號，開始鬆動過往立場，準備重新評估與中國之間的互動關係。鉅亨網 ・ 11 小時前
網上熱話｜內地網民分享搭小巴經歷 社恐不敢嗌有落 最終去錯地方？
香港有不同的交通工具，而出名車速快的小巴，是不少乘客的選擇。惟小巴不設報站功能，下車時亦需要提早揚聲，不時有乘客打趣指「嗌有落猶如一場心理戰」。近日就有網民在社交平台分享一張貼在小巴上的告示，提醒乘客若不清楚在哪一個站下車，應在上車前禮貌地問清楚，該網民就認為小巴司機很幽默。不少內地網民分享在香港坐小巴的經歷，有網民直言因不敢搭話而到了另一個目的地。am730 ・ 12 小時前
結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店及又一城分店下月齊結業 全港將僅餘一分店
連鎖時裝店H&M銅鑼灣旗艦店及九龍塘又一城分店下月齊結業，全港將僅餘位於荃灣廣場的分店。繼H&M銅鑼灣旗艦店由於租約期滿，將於2月21日結束營業。最新的是H&M九龍塘又一城分店貼出結業公告，指由於租約期滿，將於2月22日結束營業。店方強調始終致力深耕香港市場，並將積極探索新的合適選址開設門店，期望持續為本地顧客提供更優質的時尚體驗。在門店結束營業後，顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店以及H&M香港官網選購心儀商品。am730 ・ 1 天前
網上熱話｜婦人自修室內悠閒搣蔥 網民：施法術祝所有人「蔥明」
圖書館的自修室本是讓人溫習和自修的地方，惟不時有人在自修室內做各種千奇百怪的事情。近日有網民在社交平台上載一條片段，只見一位女士在自修室內旁若無人地「搣蔥」。該網民更打趣指，溫書時問到青草味，以為自己到了烏蘭巴托。am730 ・ 11 小時前
47人案︱岑敖暉出獄後首露面 與朱凱廸擁抱 笑稱對方更早獲釋「天理何在」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前荃灣區議員岑敖暉早前獲釋，在服畢 4 年 6 個月刑期後，1 月 26 日離開赤柱監獄，由七人車接送離開。岑敖暉近日在社交平台上傳相片，顯示岑敖暉與另一早前獲釋的朱凱廸見面，雙方看到對方後立即擁抱，更稱對方比他早十多日獲釋，笑言是「天理何在」，並透露接他出獄時遲到。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
麥美恩台慶主持被飛雪藏傳聞滿天飛 本尊：鬼妹唔怕凍！
昨晚（30日）無綫電視城拍攝《新春保良迎金馬》錄影節目，出席嘉賓有草蜢、陳松伶、應屆港姐陳詠詩、施宇琪、袁文靜、中年好聲音歌手周吉佩和張與辰...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【惠康】開運價優惠 韓國蠔肉 $35/2包（即日起至05/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有南非白肉桃駁梨/白肉水蜜桃/黃肉水蜜桃/黃肉桃駁梨、泰正各款冰鮮豬肉、韓國蠔肉、小寧波各款湯圓、蒙牛特侖蘇純牛奶、鴻福堂冷凍糖水飲品/鮮草飲品、雀巢牛奶公司鮮牛奶、維他各款冷泡無糖茶6包裝、精選護舒寶產品同埋金紡濃縮衣物柔順劑，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 13 小時前
adidas試身室事件︱試褲兩被拉開布簾 報警遭落閘被困 21歲事主受訪：勁恐怖 好似係我做錯嘢︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】adidas 近日爆出試身室風波。21 歲女大學生 C 小姐（化名）於本周三（28日）在朗豪坊分店試身時，被操普通話的女顧客和一名男職員兩度拉開試身室布簾，其中一次更已脫褲至腳眼。她向店舖經理投訴，惟對方僅指會加強員工訓練。她即場報警，Adidas 更一度「落閘」將她圍困在舖位內。C 小姐批評，男職員得悉她在試身室內，仍自行拉開布簾，事後令她受驚至連日失眠，無法上學和返兼職。她要求 adidas 道歉，並解僱涉事男員工，「呢個已經唔止係職業操守問題，係違反常理」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美股日誌｜金挫11%銀瀉31% 三指數齊跌「贈慶」聯儲提名
美元下跌，納斯達克指數跌近1%，道瓊斯指數一度跌超過600點，尾市回穩。黃金和白銀經歷自1980年泡沫爆破後的最大單日跌幅，紐約期金急挫11%，期銀更暴瀉31%，美元急升。美國總統特朗普提名前聯儲局理事華殊執掌該局，市場視期為比較能獨立作出利率決策的人選，對局方受到特朗普操控而猛然減息的憂慮舒緩，金屬市場的避險情緒降溫，股市亦調節至較溫和的減息預期。總結一月，三大指數均報升，但納指升幅不足1%。經過星期五大跌幅，金價升幅全月約一成，較油價為小。Yahoo財經 ・ 1 天前
愛潑斯坦檔案爆比爾蓋茲醜聞！和俄女有染得性病、瞞妻餵抗生素
美國司法部解封逾 300 萬頁愛潑斯坦相關文件，引發比爾蓋茲與愛潑斯坦關係再度受到關注。對於電郵中涉及藥物與不當行為的指控，蓋茲方面嚴正否認，強調內容毫無事實依據。鉅亨網 ・ 1 天前
六合彩下期頭獎高達4600萬！即睇1月31日攪珠結果
今期六合彩頭獎無人中，下期估計頭獎基金達4千6百萬。以下為1月31日六合彩攪珠結果，馬上來看看中獎號碼！YAHOO著數 ・ 1 天前
解讀 | 點解熱刺球迷想曼城贏？
熱刺星期日主場面對曼城，將為主隊球迷帶來一個左右為難的局面。有部份球迷希望球隊贏波，但有些球迷竟然希望球隊輸波。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
明尼蘇達州ICE槍擊案背後，原來是一場移民騙局？（渾水）
槍擊案的悲劇，正是發生在這種極度緊繃、族群之間幾乎零信任的背景之下。 無論怎樣take side，一連串事件背後，本質上是制度性貪腐、金融犯罪與武裝執法三者交織而成的苦果。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
前政務司司長許仕仁病逝 享年 77 歲 曾捲新地案入獄｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】消息指，前政務司司長許仕仁今日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
周星馳親畫史提芬周如花包租婆 廣邀賢能劍指中國動畫
【on.cc東網專訊】影帝周星馳近年積極搞社交媒體，與影迷隔空接觸。他的新片《女足》早前煞科完成拍攝，有傳將於新春賀歲檔期上映，還未面世之際便已經啟動最新計劃！周星馳昨日（30日）於社交媒體廣發「英雄帖」，疑宣布將會首度進軍動畫界，招兵集結全國精英，一同與星爺打東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前