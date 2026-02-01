Zero Foodprint Asia執行董事陳碧琪致力在亞洲餐飲業推動再生農業！獲「亞洲50最佳餐廳」頒發「變革獎」！

Zero Foodprint Asia 執行董事陳碧琪致力在亞洲餐飲業推動再生農業！獲「亞洲50最佳餐廳」頒發「變革獎」！

「零碳足食（亞洲）」（Zero Foodprint Asia）執行董事陳碧琪（Peggy）多年來致力在亞洲餐飲業推動再生農業，近日獲2026年度「亞洲50最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）評選為「變革獎」（Champions of Change Award）得主。此獎項今年首度納入「亞洲50最佳餐廳」獎項系列，旨在表彰推動亞洲區餐飲及款待業積極變革和長期進步的傑出人物。

Text: Monica Lau

被譽為「再生農業先驅」的陳碧琪在餐飲及款待業累積逾20年豐富經驗，一直倡導植物性原型食物餐飲及可持續糧食系統。她曾於香港創辦具開創性的素食餐廳Grassroots Pantry豆苗居和Nectar，其後成立顧問公司Grassroots Initiatives Consultancy，協助餐飲服務企業將可持續發展願景轉化為實際行動。

Nectar

到了2020年，Peggy意識到儘管亞洲區內有許多餐廳希望減少對環境的影響，但鮮有餐廳能夠以真正改革農業系統的方式採購食材。於是，作為美國非牟利組織「Zero Foodprint」成員的她與該組織創辦人合作將此模式引入亞洲，並於2021年成立「零碳足食（亞洲）」（Zero Foodprint Asia），為廚師與餐飲企業開闢了切實可行的途徑，讓他們與農民攜手推動再生農業，修復土壤之餘，並同時強化社群，以及建立更具韌性的糧食系統。

「零碳足食（亞洲）」動員餐廳和酒店直接資助及推動再生農業，鼓勵參與單位捐出1%銷售額作為資助金，幫助亞洲各地的農場建立再生農業實踐，藉此修復土壤健康、提升生物多樣性，以及減低氣候變化的影響。

「零碳足食（亞洲）」動員餐廳和酒店直接資助及推動再生農業，鼓勵參與單位捐出1%銷售額作為資助金，幫助亞洲各地的農場建立再生農業實踐，藉此修復土壤健康、提升生物多樣性，以及減低氣候變化的影響。Peggy指出：「多年來，我體會到糧食系統的變革需要透過集體而持續的承諾去耐心構建，並非一朝一夕或單憑一人之力所能實現。從引導大眾選擇食物，到如今重塑糧食的種植方式，我們一直以健康和再生為核心，支持人類、農民及我們賴以生存的生態系統的福祉。」

「變革獎」（Champions of Change Award）於2021年首度面世，為「世界50最佳餐廳」（The World's 50 Best Restaurants）的獎項系列之一，旨在表彰對餐飲及款待業的未來產生深遠影響的傑出人士。得獎者所代表的項目將獲得50 Best組織的捐款，以支持其持續推進工作，為餐飲領域的長期進步作出貢獻。「亞洲50最佳餐廳」發言人表示：「作為可持續農耕的真正倡導者，Peggy為推動糧食與社會的長期進步作出了不懈的努力和寶貴的貢獻，獲此殊榮的確實至名歸。」Peggy亦分享了得獎感受：「我很榮幸獲頒此項殊榮，這對我來說是莫大的肯定，而這份榮譽亦同樣屬於與我並肩合作的廣大農民和合作夥伴社群，我希望能激勵更多人加入我們的行列。」

