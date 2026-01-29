ZETA DIVISION新設立「2XKO」部門！密切關注雙胞胎組合「2WINz」的首戰「Frosty Faustings XVIII 2026」

職業電競戰隊「ZETA DIVISION」

新設立了2v2格鬥遊戲「2XKO」的競技部門。

雙胞胎組合「2WINz」Toshi選手與Haru選手已加入該部門，首場將挑戰於2026年1月30日(五)所舉行的「 Frosty Faustings XVIII 2026 」。

ZETA DIVISION新成立「2XKO」部門！雙胞胎組合「2WINz」以選手身份加入

廣告 廣告

ZETA DIVISION宣布 「2XKO」部門的新設立 ，與 雙胞胎組合「2WINz」Toshi選手以及Haru選手加入該團隊 。

「2XKO」計劃在 2026 年舉辦 5 場大型錦標賽和 15 場挑戰賽，競技領域正在蓬勃發展，該遊戲也被選為格鬥遊戲節「EVO」的競技項目。

ZETA DIVISION看到了「2XKO」與其底層「英雄聯盟」IP的巨大潛力，並決定進入市場。

目標是從日本為社群注入活力。

「2XKO」部門的首場比賽將挑戰於2026年1月30日(五)開幕的大型賽事「Frosty Faustings XVIII 2026」。

期待他們會有什麼樣的結果！

雙胞胎組合「2WINz」的2位以選手身份加入新部門

以新設立的2XKO部門選手身份加入該團隊的是由雙胞胎所組成的雙人組合「2WINz」的Toshi選手(兄)與Haru選手(弟)。

Toshi選手 (兄)

Toshi選手

哥哥Toshi選手是一位 擅長運用多種進攻手段擊敗對手的玩家，總能在關鍵時刻做出極具侵略性的決策 。

同時也是日本頂尖玩家之一。

「我們非常榮幸能成為ZETA DIVISION的一員！從參加競技比賽到直播和製作視頻內容，我們將全力以赴做好與2XKO相關的一切工作，為團隊貢獻力量，並成為2XKO的代表人物！

請支持我們！」

Haru選手 (弟)

Haru選手

弟弟Haru選手 是個擅長格擋的玩家，他憑藉著出色的形勢判斷力和快速的反應時間，能夠有效地運用格擋技巧 。

整體格鬥遊戲技巧值得關注。

「作為2XKO雙人組的先驅者，我們將竭盡全力傳播2XKO的樂趣，在比賽中取得佳績，並為團隊做出貢獻。我們很榮幸能成為ZETA DIVISION的一員。請支持我們！」

ZETA DIVISION 將以全新的頭銜「2XKO」征服世界，並將團隊合作作為他們最強大的武器。

2WINz首場比賽「Frosty Faustings XVIII 2026」的結果值得關注。

詳細資訊請上ZETA DIVISION官方網站，或是ZETA DIVISION官方X(@zetadivision)確認。



