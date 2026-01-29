錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
ZETA DIVISION新設立「2XKO」部門！密切關注雙胞胎組合「2WINz」的首戰「Frosty Faustings XVIII 2026」
職業電競戰隊「ZETA DIVISION」
雙胞胎組合「2WINz」Toshi選手與Haru選手已加入該部門，首場將挑戰於2026年1月30日(五)所舉行的「 Frosty Faustings XVIII 2026 」。
ZETA DIVISION新成立「2XKO」部門！雙胞胎組合「2WINz」以選手身份加入
⚡ZETA DIVISION - 2XKO
この度、2XKO部門設立、及び2WINz Toshi, Haruが加入する運びとなりました。
双子ならではの鮮やかな連携プレイに乞うご期待🤜🤛⚡️@2WINz25
📝https://t.co/hNqXFHY6fn pic.twitter.com/Vti0Z39Uzr
— ZETA DIVISION (@zetadivision) January 28, 2026
ZETA DIVISION宣布 「2XKO」部門的新設立 ，與 雙胞胎組合「2WINz」Toshi選手以及Haru選手加入該團隊 。
「2XKO」計劃在 2026 年舉辦 5 場大型錦標賽和 15 場挑戰賽，競技領域正在蓬勃發展，該遊戲也被選為格鬥遊戲節「EVO」的競技項目。
ZETA DIVISION看到了「2XKO」與其底層「英雄聯盟」IP的巨大潛力，並決定進入市場。
目標是從日本為社群注入活力。
「2XKO」部門的首場比賽將挑戰於2026年1月30日(五)開幕的大型賽事「Frosty Faustings XVIII 2026」。
期待他們會有什麼樣的結果！
雙胞胎組合「2WINz」的2位以選手身份加入新部門
以新設立的2XKO部門選手身份加入該團隊的是由雙胞胎所組成的雙人組合「2WINz」的Toshi選手(兄)與Haru選手(弟)。
Toshi選手 (兄)
哥哥Toshi選手是一位 擅長運用多種進攻手段擊敗對手的玩家，總能在關鍵時刻做出極具侵略性的決策 。
同時也是日本頂尖玩家之一。
「我們非常榮幸能成為ZETA DIVISION的一員！從參加競技比賽到直播和製作視頻內容，我們將全力以赴做好與2XKO相關的一切工作，為團隊貢獻力量，並成為2XKO的代表人物！
請支持我們！」
Haru選手 (弟)
弟弟Haru選手 是個擅長格擋的玩家，他憑藉著出色的形勢判斷力和快速的反應時間，能夠有效地運用格擋技巧 。
整體格鬥遊戲技巧值得關注。
「作為2XKO雙人組的先驅者，我們將竭盡全力傳播2XKO的樂趣，在比賽中取得佳績，並為團隊做出貢獻。我們很榮幸能成為ZETA DIVISION的一員。請支持我們！」
ZETA DIVISION 將以全新的頭銜「2XKO」征服世界，並將團隊合作作為他們最強大的武器。
2WINz首場比賽「Frosty Faustings XVIII 2026」的結果值得關注。
詳細資訊請上ZETA DIVISION官方網站，或是ZETA DIVISION官方X(@zetadivision)確認。
この度、ZETA DIVISIONに加入させて頂くことになりました！
競技での結果はもちろん、
2XKOのシーン全体を盛り上げられる存在になれるよう、
2人で全力で取り組んでいきます！🤜🤛
応援よろしくお願いします！！ https://t.co/i3g9WZAsP7
— ZETA 2WINz (@2WINz25) January 28, 2026
