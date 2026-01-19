「ZETA DIVISION」STREET FIGHTER部門「STREET FIGHTER FAN MEETING Powered by Geekly」確定於2月11日舉辦！

ZETA DIVISION Geekly 首場粉絲見面會「ZETA-SITE STREET FIGHTER FAN MEETING Powered by Geekly」將於 2026年2月11日(三) 舉辦！

本次活動中，將能與選手共度特別時光，體驗一同遊玩快打旋風6的弟子體驗活動，以及進行一對一的問候互動。

本活動是為感謝支持「快打旋風聯盟: Pro-JP 2025」的粉絲們舉辦的感謝見面會。

與憧憬的選手共度特別時光吧！

詳情請參閱官方X(@zetadivision)。

活動概要

本次活動將於 2026年2月11日(三) 在WITH HARAJUKU HALL舉行。

時間表

9:30: 弟子體驗活動開放報名(僅限VIP票券持有者入場)

10:00～11:30: 與SFL選手的弟子體驗

12:30: 一般開場

13:30: 開演

15:30: 終演、見面會

18:00: 散場

演出者

與憧憬選手同樂快打旋風6的「弟子體驗」

VIP票券持有者可享受與憧憬的選手一同遊玩STREET FIGHTER6五分鐘的「弟子體驗」。

對戰、觀摩遊戲操作等活動內容皆可由您自由決定！

請於購票時選擇您想一同遊玩的選手。

可與選手合影留念的「見面會」

本次活動的見面會將分為兩個小組進行。

不僅能進行1分鐘對話，還可進行拍照及簽名活動！

購票時請選擇希望參加的團體。

第一組: MOMOCH選手、CHOCOBLANKA選手

第二組: HIGUCHI選手、HIKARU選手、YAMAGUCHI選手

票券資訊

座位一覧

票券分為3種類型，均為全席指定席。

目前「LivePocket」官方網站正開放VIP票券的抽籤申請。

報名受理時間為 2026年1月16日(五)19:00～2026年1月21日(三)23:59 。

此外，參觀者還將獲得隨機壓克力鑰匙圈、透明文件夾和隨機玩家的拍立得照片作為特典。

VIP西(抽籤)

用 VIP 門票，不僅可以近距離觀看選手，還可以享受與選手一起玩快打旋風6的弟子體驗。

此外，還能與兩組選手進行見面交流。

價格: 15,000日圓(含稅)

S席票(抽籤)

S票可讓您在比一般票更靠前的S區座位觀看選手。

此外，還可與第一組進行問候互動。

價格: 8,000日圓(含稅)

普通票(限額)

普通票券可與第一組成員進行見面會。

價格: 6,000日圓(含稅)