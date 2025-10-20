Zocdoc 首席執行官談 AI 對醫療資訊查詢的影響

今天的《Decoder》節目特別邀請到 Zocdoc 的 CEO Oliver Kharraz，我們在紐約市的 TechFutures 會議上進行了現場對話。

Zocdoc 是一個幫助人們尋找並預約醫生的平臺，幾乎每個人都對其有所耳聞。它是早期應用經濟的一個經典例子，與 Uber、Airbnb、DoorDash 等並列。這是一款友好的移動應用，有效地匹配供需，最終重塑市場。

Zocdoc 的一大特點是其嵌入美國的醫療保健系統，這一系統相當混亂。因此，Zocdoc 擁有相當大的競爭優勢——建立一個包含所有醫生及其接受的保險的數據庫、了解醫療保健隱私法規、獲取符合這些法律的患者驗證評價等等，都是相當困難的任務。

Zocdoc 與 Google 等大型平臺以及 ChatGPT 等新興 AI 工具之間的關係非常不同。這些 AI 工具承諾可以接受指令並為用戶預約醫生，但它們都需要 Zocdoc 的基礎設施來運行。在這裡，Oliver 會直接談到這一點。這種關係與 AI 公司與 DoorDash、Airbnb、TaskRabbit 等之間的關係截然不同。

在對話中，Oliver 和我也討論了從「Dr. Google」轉變為「Dr. ChatGPT」的現象。我的家人中有很多醫生，他們告訴我，人們越來越多地向 AI 聊天機器人尋求醫療建議，這些建議的實用性從非常有用到完全危險不等。Oliver 提到，Zocdoc 將利用 AI 來處理一些日常任務——該公司有一個名為 Zo 的助手可以幫助預約——但他對提供醫療建議設定了明確的界限。這次對話內容豐富，Oliver 也非常直率，讓我感到非常愉快。

在我們開始之前，有一個小提示：TechFutures 的舞台位於曼哈頓市中心的一個美麗屋頂上，俯瞰著布魯克林大橋，因此在我們交談的過程中，可能會聽到一些風聲。

