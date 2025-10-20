三號風球至少維持至周二下午 6 時
Zocdoc 首席執行官談 AI 對醫療資訊查詢的影響
今天的《Decoder》節目特別邀請到 Zocdoc 的 CEO Oliver Kharraz，我們在紐約市的 TechFutures 會議上進行了現場對話。
Zocdoc 是一個幫助人們尋找並預約醫生的平臺，幾乎每個人都對其有所耳聞。它是早期應用經濟的一個經典例子，與 Uber、Airbnb、DoorDash 等並列。這是一款友好的移動應用，有效地匹配供需，最終重塑市場。
Zocdoc 的一大特點是其嵌入美國的醫療保健系統，這一系統相當混亂。因此，Zocdoc 擁有相當大的競爭優勢——建立一個包含所有醫生及其接受的保險的數據庫、了解醫療保健隱私法規、獲取符合這些法律的患者驗證評價等等，都是相當困難的任務。
Zocdoc 與 Google 等大型平臺以及 ChatGPT 等新興 AI 工具之間的關係非常不同。這些 AI 工具承諾可以接受指令並為用戶預約醫生，但它們都需要 Zocdoc 的基礎設施來運行。在這裡，Oliver 會直接談到這一點。這種關係與 AI 公司與 DoorDash、Airbnb、TaskRabbit 等之間的關係截然不同。
在對話中，Oliver 和我也討論了從「Dr. Google」轉變為「Dr. ChatGPT」的現象。我的家人中有很多醫生，他們告訴我，人們越來越多地向 AI 聊天機器人尋求醫療建議，這些建議的實用性從非常有用到完全危險不等。Oliver 提到，Zocdoc 將利用 AI 來處理一些日常任務——該公司有一個名為 Zo 的助手可以幫助預約——但他對提供醫療建議設定了明確的界限。這次對話內容豐富，Oliver 也非常直率，讓我感到非常愉快。
在我們開始之前，有一個小提示：TechFutures 的舞台位於曼哈頓市中心的一個美麗屋頂上，俯瞰著布魯克林大橋，因此在我們交談的過程中，可能會聽到一些風聲。
推薦閱讀
其他人也在看
OpenAI在多方壓力下收緊Sora監管 承諾加強防範AI深偽內容
人工智慧（AI）研究公司 OpenAI 周一（20 日）發布聯合聲明，稱將與演員布萊恩 · 克蘭斯頓、美國演員工會（SAG-AFTRA）及其他表演者工會合作，防範 AI 影片生成應用 Sora 的深度偽造（Deepfake）內容。鉅亨網 ・ 7 小時前
非營利組織推動 OpenAI 監管後遭到傳票威脅
在8月19日晚上7時07分，Tyler Johnston 收到室友發來的一則消息。訊息提到有一名男子正在敲他們 […]TechRitual ・ 17 小時前
智能眼鏡與眼睛植入裝置助盲人重拾閱讀能力
數十名因為年齡相關性黃斑變性（AMD）而失去視力的患者，透過一款眼部植入物搭配智能眼鏡，重新獲得了一部分中央視 […]TechRitual ・ 9 小時前
Ninja Gaiden 4：全新冒險的起點
在 2004 年，首款 3D 《忍者外傳》在 Xbox 上發佈時，曾讓人非常期待；雖然如今看起來有點過時，但當 […]TechRitual ・ 8 小時前
Friend AI 項鍊創辦人在紐約發起抗議活動
在紐約市生活的人幾乎無法錯過 Friend AI 項鍊的地鐵廣告引發的熱議。無論是拍攝隧道內廣告的靈感塗鴉，還 […]TechRitual ・ 10 小時前
Bryan Cranston 與 SAG-AFTRA 對 OpenAI 深偽技術的擔憂表示重視
演員、製片廠、經紀人以及演員工會 SAG-AFTRA 對於出現在 Sora 2 的 AI 生成視頻中表達了擔憂 […]TechRitual ・ 7 小時前
美國與澳洲簽署 85 億美元稀土協議以減少對中國的依賴
美國與澳洲簽署 85 億美元稀土協議以減少對中國的依賴TechRitual ・ 7 小時前
Tesla 在 Giga Texas 擴大 Cybercab 生產團隊招聘
根據 Tesla 的招聘網站，目前在德克薩斯州的 Giga Texas 有三個與 Cybercab 相關的新職 […]TechRitual ・ 17 小時前
Elon Musk 預測 Grok 5 有 10% 機會成為首個 AGI
如果他的預測成真，xAI 有可能成為又一個來自 Elon Musk 的改變世界的公司。這家公司專注於人工智能技 […]TechRitual ・ 18 小時前
iPhone 17 系列需求超越前代產品
iPhone 17 系列需求超越前代產品TechRitual ・ 18 小時前
Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計
Agibot 發佈新一代工業型機器人 Agibot G2 配備創新十字形手腕設計TechRitual ・ 21 小時前
Gamma 3.0 強勢登場：ZERO 美感都做到！一文睇晒 AI PPT 三大核心更新
如果你為做PPT而通宵達旦，甚至覺得自己「ZERO 美感」？唔使擔心，Gamma 3.0 就係你嘅救星。過去一年，AI PPT工具的市場競爭激烈，但 Gamma AI 始終以其直觀操作和強大生成能力，穩坐「神級」寶座。 根據官方發佈與權威科技媒體如 Geeky Gadgets 的報導，這次更新旨在徹底解決製作PPT過程中的三大痛點：靈感枯竭、耗時的格式調整，以及內容與設計的脫節。DotAI 團隊今次為大家深入實測，一篇文睇晒三大核心更新，教你如何告別傳統PPT軟件，真正實現「與 AI 對話式協作，一鍵生成專業PPT」的夢想。DotAI ・ 1 天前
vivo X300 Pro 評測：Dimensity 9500 強大性能、雲台級影像，下半年最強旗艦?
作為 vivo 成立三十週年的重磅作品，X300 系列的登場可謂意義非凡。這次我們將焦點鎖定在旗艦擔當 X300 Pro 國行版身上，經過試玩後發現，這款手機不僅是常規升級，更是一次從內到外的徹底重生!Mobile Magazine ・ 3 小時前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 22 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 2 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
機場兩死｜家屬痛失經濟支柱 胞姊泣不成聲：畀返個公道我細佬呀！｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機墮海事故中，兩名機場保安公司巡邏車的職員離世。家屬今早（21日）到殮房辨認遺體，其中有家屬情緒激動，泣不成聲，喊道：「畀返個細佬我呀！無天理呀，打份工都要死」，「畀返個公道我細佬呀！」Yahoo新聞 ・ 51 分鐘前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前