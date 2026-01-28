錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
「ZONe ENERGY」與「勇者鬥惡龍 VII Reimagined」聯名！金屬史萊姆罐將於2月24日上架
能量飲料「ZONe ENERGY」宣布與將於2026年2月5日(四)正式發行的「勇者鬥惡龍 VII Reimagined」聯名！
將會推出包括以「勇者鬥惡龍」系列的“會心一擊！”為主題的限量聯名罐、有機會抽中聯名周邊商品的活動、聯名罐的提前試飲活動、附贈聯名限定貼紙ZONe ENERGY等各種內容的活動。
「ZONe ENERGY」×「勇者鬥惡龍VII Reimagined」聯名！
⚡━━━━━━━━━━━━⚡
#DQ7R × #ZONeエナジー
⚡━━━━━━━━━━━━⚡
かいしんのいちげき！
無敵のゾーンへ。
『ドラゴンクエストVII Reimagined』とのコラボ解禁！
— ZONe ENERGY (@zone_energy_jp) January 28, 2026
為紀念「ZONe ENERGY」經典設計的更新以及「勇者鬥惡龍 VII Reimagined」發行的聯名已宣布。
2026年2月24日(二) 起在全國限期上架。
這款名為「HYPER ZONe ENERGY 金屬史萊姆能量」的聯名罐裝飲料採用了粉絲們熟悉的金屬史萊姆設計。
體驗就像在遊戲中擊敗金屬史萊姆並獲得大量經驗值一般的“升級”感受吧！
產品概要
HYPER ZONe ENERGY 金屬史萊姆能量
2026年2月24日(二)
223日圓(不含稅)
400ml
全國
上市前將在澀谷舉辦試飲活動！
一場可享受「HYPER ZONe ENERGY 金屬史萊姆能量」上市前的特別體驗活動「金屬史萊姆ZONe在澀谷現身了！」將在東京・澀谷 ，並於2026年2月5日(四) 舉行。
將實施可以提前獲得印有金屬史萊姆圖案的限量版罐裝產品的試飲活動。
本產品含有大量咖啡因，因此17歳以下或是體重不滿50kg、或是小學以下孩童不諭體重皆不發送。
後續消息將在ZONe ENERGY官方X(@zone_energy_jp)上随時發佈。
活動概要
「勇者鬥惡龍VII Reimagined」 x ZONe ENERGY試飲活動「金屬史萊姆ZONe在澀谷現身了！」
澀谷櫻花舞台SHIBUYA Tower3樓 BLOOM GATE ZONE A/B
2026年2月5日(四)
11點～19點(送完為止)
4800瓶
免費
只有提前或當天獲得金屬史萊姆罐收據優惠券並向活動工作人員出示的人才能領取
用限期「怪物貼紙」來入手影片吧！
「ZONe ENERGY」上的貼紙將於2026年2月24日(二)起限期改為「勇者鬥惡龍VII Reimagined」中所出現的「怪物貼紙」。
掃描「怪物貼紙」上顯示的二維碼，即可觀看隨機原創影片。
原創影片可透過加入ZONe MEMBERS PROGRAM來收集。
対象商品
HYPER ZONe ENERGY: 怪物 共5種
HYPER ZONe ENERGY ZERO: 怪物 共5種
HYPER ZONe ENERGY BLACK PUNCH: 怪物 共5種
HYPER ZONe ENERGY WHITE SODA: 怪物 共5種
ZONe POWER MORNING ENERGY: 怪物 共5種
HYPER ZONe ENERGY 金屬史萊姆: 怪物 共5種
將實施勇者鬥惡龍聯名周邊抽獎活動！
將舉辦有機會抽中限定款T恤以及金屬史萊姆系列勇者鬥惡龍聯名周邊活動！
活動期間為2026年2月5日(二)10點至4月22日(三)23點59分 。
會心一擊方案
原創T恤 共6種 各種20位 總計120位
原創QUO卡 共6種 各種50位 總計300位
金屬史萊姆大爆發方案
史克威爾艾尼克斯官方周邊7件組 7位
報名方式
新增「ZONe」官方LINE帳號為「好友」並加入ZONe會員計畫
購買附帶貼紙「ZONe ENERGY」商品，，掃描罐身側面的二維碼，即可獲得積分
使用累積的積分參加抽獎，並當場查看結果
報名所需點數
「會心一擊方案」為・・・
原創T恤: 2pt
原創QUO卡: 1pt
「金屬史萊姆大爆發方案」為・・・
史克威爾艾尼克斯官方周邊7件組: 7pt
個帳戶最多可獲得各獎品1次，最多可獲得13次。
千萬別錯過入手聯名周邊的機會！
「HYPER ZONe ENERGY メタルスライムエナジー」
2月24日（火）より全国で発売です✨#DQ7R の発売日である2月5日（木）には
渋谷でサンプリングイベントも実施します🎁
詳細は@zone_energy_jp の投稿をチェック✅ https://t.co/Mr3tzONnJZ
— ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) January 28, 2026
©ZONe ALL rights reserved.
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
