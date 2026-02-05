ZOZOTOWN和Poppy Playtime聯乘！T恤和連帽衛衣等限量版大學主題商品現已登場

ZOZO宣布將與熱門美國恐怖遊戲系列「Poppy Playtime」及ZOZOTOWN聯乘，推出限量版商品。

將於日本時間2026年2月6日(金)中午～2026年3月10日(二)11:59，於ZOZOTOWN接受訂購。

「Poppy Playtime」和ZOZOTOWN聯乘商品登場！

將會推出上面印有遊戲中角色的視覺效果和原創插圖的T恤和連帽衛衣等商品。

特別包裝

標誌和配色採用了大學風格的設計。

服裝將採用以遊戲中出現的「錄影帶」為靈感設計的包裝。

產品完美地展現了恐怖遊戲的魅力，同時也兼具流行文化的視角。。

將於日本時間2026年2月6日(五)中午～2026年3月10日(二)11:59於ZOZOTOWN接受訂購。

預計交貨時間為2026年5月中旬～2026年6月中旬。

此外，本次聯乘的部分作品將於2026年2月26日(四)～2026年3月8日(日)在大阪阿倍野 Harukas Wing 館9樓的活動空間展出。

詳情將在Infolens Event官方X(@infolens_event)及Poppy Playtime 日本官方X(@PoppyPlaytimeJP)上公佈。

產品清單（部分）

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey TEE(2色): 5,500日圓(含税)

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Poppy TEE(2色): 5,500日圓(含税)

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Prototype L/S TEE(2色): 6,490日圓(含税)

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Yarnaby Hoodie(2色): 8,800日圓(含税)

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Huggy Wuggy Hoodie(2色): 8,800日圓(含税)

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Doey Tote Bag: 3,300日圓(含税)

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Pins Set: 4,400日圓(含税)

Poppy Playtime × ZOZOTOWN Big Acrylicstand(2款): 4,400日圓(含税)

詳情請瀏覽ZOZO株式會社官方網頁。

