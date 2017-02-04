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曾俊華在貼文中表示，不是一個人走出來宣布參選。

曾俊華眾籌「爭鋒」首日逾200萬元

正當特首參選人林鄭月娥舉辦選舉「分享大會」，她的對手曾俊華亦不甘示弱，同日上載林太昔日「愛將」、因騙租津案而下台的前發展局局長麥齊光的站台影片 ...

港大校長馬斐森昨交代辭職理由，他指愛丁堡大學卓越的學術表現，又坐落在父親家鄉，形容是難得機會。

馬斐森：離任不涉政治原因

將於明年一月離任的香港大學校長馬斐森，昨公開交代辭職理由，他指愛丁堡大學卓越的學術表現，又…

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分享會星光熠熠 逾800人撐場 林鄭籲「同行」團結社會

【星島日報報道】特首參選人林鄭月娥昨在灣仔會展舉行「競選分享大會」，逾八百名來自政、商、社…

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    【港聞】指李國章稱職 二人關係良好 馬斐森：享受這份工 離任不涉政治原因 星島日報 - 4小時前

    【星島日報報道】將於明年一月離任的香港大學校長馬斐森，昨公開交代辭職理由，他指愛丁堡大學卓越的學術表現，又座落在父親家鄉，形容對自己是難得機會，而金錢對他並不重要，即使「跳槽」會大幅減薪亦選擇離開。他又強調離任不涉政治原因，與港大校務委員會主席李國章關係亦良好。　　馬斐森在宣布辭職後，昨首度會見傳媒，他對自己未完成五年任期便離任感抱歉，亦理解有人指其決定是不負責任的批評。 … 更多內容  »【港聞】指李國章稱職 二人關係良好 馬斐森：享受這份工 離任不涉政治原因

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    【星島日報報道】將於明年一月離任的香港大學校長馬斐森，昨公開交代辭職理由，他指愛丁堡大學卓越的學術表現，又座落在父親家鄉，形容對自己是難得機會，而金錢對他並不重要，即使「跳槽」會大幅減薪亦選擇離開。他又強調離任不涉政治原因，與港大校務委員會主席李國章關係亦良好。　　馬斐森在宣布辭職後，昨首度會見傳媒，他對自己未完成五年任期便離任感抱歉，亦理解有人指其決定是不負責任的批評。 ...

  • 美食車昨日終於開業，開賣時大排長龍。
    【港聞】三美食車首日開檔大排長龍 星島日報 - 4小時前

    【星島日報報道】籌備多時的美食車昨日終於開業，分別主打鮮忌廉菠蘿包、美式叉包及五色餃子，都大受歡迎，未開檔已吸引市民和遊客圍觀，開賣時大排長龍。客人反應大多正面，有人指菜式特別價錢「貼地」，有遊客感覺新奇認為值得一試。有美食車負責人稱今日將準備多一倍食材，期望可滿足假日人流。 … 更多內容  »【港聞】三美食車首日開檔大排長龍

    美食車昨日終於開業，開賣時大排長龍。

    【星島日報報道】籌備多時的美食車昨日終於開業，分別主打鮮忌廉菠蘿包、美式叉包及五色餃子，都大受歡迎，未開檔已吸引市民和遊客圍觀，開賣時大排長龍。客人反應大多正面，有人指菜式特別價錢「貼地」，有遊客感覺新奇認為值得一試。有美食車負責人稱今日將準備多一倍食材，期望可滿足假日人流。 ...

  • 【國際】金正恩整肅親信 多名高官被處決 星島日報 - 4小時前

    【星島日報報道】北韓再有高層官員被整肅，南韓統一部發言人昨早證實傳媒的報道，指被視為最高領袖金正恩親信的國家安全保衞省保衞相（相當於國家安全部長）金元弘，已被革職，凸顯北韓內部權力鬥爭加劇。　　韓聯社引述統一部發言人鄭俊熙說，金元弘遭北韓執政勞動黨組織指導部調查後，其軍銜由四星大將貶為三星上將，實際上就是被免職降級。另外，保衞省多名高官亦被處決。　　據悉金元弘被控貪污、踐踏人權及越權專斷。 … 更多內容  »【國際】金正恩整肅親信 多名高官被處決

    【星島日報報道】北韓再有高層官員被整肅，南韓統一部發言人昨早證實傳媒的報道，指被視為最高領袖金正恩親信的國家安全保衞省保衞相（相當於國家安全部長）金元弘，已被革職，凸顯北韓內部權力鬥爭加劇。　　韓聯社引述統一部發言人鄭俊熙說，金元弘遭北韓執政勞動黨組織指導部調查後，其軍銜由四星大將貶為三星上將，實際上就是被免職降級。另外，保衞省多名高官亦被處決。　　據悉金元弘被控貪污、踐踏人權及越權專斷。 ...

  • 【港聞】劉業強︰望參選人保障新界人權益 星島日報 - 4小時前
    鄉議局昨新春團拜，曾俊華及林鄭月娥首度同場，但全程零交流。

    【星島日報報道】鄉議局昨日早上舉行新春團拜，三名行政長官選舉參選人曾俊華、林鄭月娥及葉劉淑儀首度同場，但全程零交流。　　鄉議局主席劉業強致辭時表示，期望參選人承諾愛國愛港和保障新界人的基本權益。他又指，暫時聽到大部分鄉民的意見是傾向支持林鄭月娥，而鄉議局二十七票選委票將捆綁式投票。　　署理行政長官張建宗、中聯辦主任張曉明、多名司局長及行政會議成員出席鄉議局新春團拜。 ...

  • 【國際】美防長：《安保條約》適用釣島 星島日報 - 4小時前

    【星島日報報道】美國新任國防部長麥提斯，昨日下午由南韓轉抵日本訪問。他和日本首相安倍晉三見面後發表講話，強調美國會「百分之一百肩並肩」支持日本。日本傳媒又引述與會官員稱，麥提斯稱將遵守規定對日防衞義務的《美日安保條約》第五條，當中明確表示「釣魚島（日稱尖閣諸島）適用」。 ...

  • 【國際】埃刀客圖闖羅浮宮 遭軍人開五槍制服 星島日報 - 4小時前

    【星島日報報道】一名帶着兩個背包的男子周五上午企圖闖入巴黎市中心羅浮宮的地下商場，但巡邏士兵警告他不能攜背包進入商場後，他一面揮刀襲擊在場的士兵，一面高呼「真主偉大」。士兵企圖制服他不果，向他開了五槍，他身受重傷倒地。當局指這宗襲擊事件具有恐襲特徵，行兇者是埃及公民，於一月底抵達法國。　　事發於當地時間約上午十時。 ...

  • 【港聞】張達明指校長被架空 逼使離任 星島日報 - 4小時前
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    【星島日報報道】香港大學校長馬斐森宣布提前離任，引起校園不同持份者的關注，港大校委會成員張達明理解馬斐森面對複雜局勢，在李國章擔任校委會主席後更被架空，「根本成個局設出來就是想他提早離任」。涉及去年初衝擊校委會會議的前學生會主席馮敬恩批評，馬斐森抱持另謀高就的「打工仔」心態，而非受壓力而離任。 ...

  • 【天氣】多雲初時短暫時間有陽光　最高20度 星島日報 - 3小時前
    今日天氣大致多雲。

    【星島日報報道】東北季候風正為華南沿岸地區帶來清涼的天氣。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。　　天文台預測，本港地區今日天氣大致多雲，初時短暫時間有陽光及清涼。最高氣溫約20度。稍後有幾陣雨。吹和緩東至東北風。　　展望明日漸轉天晴。下周中期雲量增多。現時氣溫16度，相對濕度84%。 ...

  • 【港聞】與人爭執後遇襲　梨木樹邨中年漢昏迷送院 星島日報 - 3小時前
    男子遇襲受傷送院治理。 丁志雄攝

    【星島日報報道】荃灣梨木樹邨發生傷人案，一名59歲男子遇襲重傷昏迷，送抵瑪嘉烈醫院搶救後，現轉往深切治療部留醫。　　現場是葵涌梨木樹邨榕樹樓對開，凌晨約2時，一名59歲姓陳男子坐在大廈附近鐵椅飲酒，期間與2名男子發生爭執，事主其後被人毆打，受傷倒地，街坊發現，協助報警。　　事主頭部受傷，須戴上氧氣罩協助呼吸，由救護車送院治理。警方在場調查，並在邨內兜截涉案人士，惟未有發現，現正就事件跟進。 ...

  • 【港聞】歹徒偷七人車撞毀地產舖捲閘　店東不明因由 星島日報 - 2小時4分前
    被偷七人車撞毀地產舖捲閘。 丁志雄攝

    【星島日報報道】落馬洲凌晨發生偷車撞閘刑毀案。凌晨1時許，新田路一間地產舖遭一輛七人車撞毀大門鐵閘，附近居民發現報案。　　現場是落馬洲新田路2號地下一間地產舖，凌晨約1時48分，附近居民聽到巨響，發現一輛七人車倒車撞向地產舖，三分一車身陷入店舖，捲閘撞毀，玻璃門碎裂，立即報警。　　警方接報到場調查，發現七人車是一輛失車，匙膽遭撬毀，事後聯絡女車主及店舖負責人助查。 ...

  • 【港聞】張仁良明年屆滿 擬留任教大校長 東方日報 - 4小時前
    張仁良明年屆滿 擬留任教大校長

    【東方日報專訊】【本報訊】港大校長馬斐森突然「劈炮」辭職提早於明年一月離任，外界關注其他七間大學校長的去向，據知一三年開始任香港教育大學校長的張仁良，其任期亦於明年屆滿，張仁良表明現時百分百心思放在教大上，有意續任教大校長一職，又透露是前日透過八大校長會的電郵得知馬斐森辭職的決定，對此感到詫異，但他認為「人望高處」，為對方覓得新工作感到高興。

  • 【港聞】離婚抑鬱 女導師短訊預告 幼教中心燒炭亡 東方日報 - 4小時前
    離婚抑鬱 女導師短訊預告 幼教中心燒炭亡

    【東方日報專訊】贏了事業輸了婚姻！幼稚園前女校長燒炭亡。醉心培植幼苗的甜美女教師，多年來在教育界努力耕耘，曾擔任幼園校長，再開設幼兒教育中心執教，事業坦途，可是婚姻荊棘滿途，終離婚收場，惟她對兩名稚女和家庭捨不得，苦惱換來抑鬱症，最近在社交網流露出愁傷，昨凌晨她返筲箕灣的幼兒教育中心，向前夫發出死亡短訊後，黯然燒炭身亡。

  • 【港聞】港鐵繁忙時間故障 市民怒轟 東方日報 - 4小時前
    港鐵繁忙時間故障 市民怒轟

    【東方日報專訊】【本報訊】港鐵繁忙時間又「甩轆」，上班族叫苦連天。昨晨六時五十分，港鐵將軍澳線北角站附近發生信號故障，港鐵即時進行搶修，列車行車時間較正常多十至十五分鐘。由於正值上班繁忙時間，沿線各站人頭湧湧，約卅分鐘後，服務才恢復正常。

  • 【港聞】零售連挫22月 電器創最大跌幅 東方日報 - 4小時前
    零售連挫22月 電器創最大跌幅

    【東方日報專訊】【本報訊】統計處公布去年十二月零售業銷貨額臨時估計為四百二十四億元，較一五年同期下跌百分之二點九，雖仍連續廿二個月下跌，但按年跌幅收窄，至於去年全年零售業總銷貨價值臨時估計則有四千三百六十六億港元，按年下跌百分之八點一，總銷貨數量臨時估計跌百分之七點一，創單位跌幅新高。香港零售管理協會指出，數據符合預期，由於農曆新年月份不同，預計下月公布今年一月的銷貨價值可錄得單位數按年上升。

  • 【港聞】法庭：借鬼刀 性交轉運案 設計師甩罪 東方日報 - 4小時前
    法庭：借鬼刀 性交轉運案 設計師甩罪

    【東方日報專訊】年輕寵物美容師為挽回與男友感情，遭一名聲稱懂得風水、年紀「可以做得老竇」的酒樓廚房設計師涉嫌藉此訛騙，與她進行四次「借鬼刀」性交法事，又要她奉上「誠意金」共一萬元、性感照及陰毛等以「加強法力」，其後再向她涉嫌非禮。被告事後被控四項以虛假藉口促致他人非法性交及一項非禮，法官昨於區院裁定被告全部罪名不成立，無罪獲釋。

  • 【港聞】空姐屍藏衣櫃案 警完成認人手續 東方日報 - 4小時前
    空姐屍藏衣櫃案 警完成認人手續

    【東方日報專訊】【本報訊】空姐衣櫃藏屍案中的死者前男友，日前由內地移交香港警方旋即被落案控以謀殺罪，他前日被帶上法庭首度提訊後，昨突然提早再度在西九龍法院提訊，暫仍毋須答辯，控方在庭上透露，警方已完成認人手續。據悉被告涉嫌犯案後，疑曾變賣死者的手機，故警方邀請手機店東主參與認人，惟他未能認出被告。案件現押後至三月卅一日再訊以待警方進一步調查，被告轉交懲教署收押看管。

  • 【港聞】任內15億引入新空管 事故不絕 東方日報 - 4小時前
    任內15億引入新空管 事故不絕

    【東方日報專訊】【本報訊】除了豪花公帑將民航處新總部打造成「豪華娛樂城」，耗資十五億元引入的新空管系統，亦是前民航處處長羅崇文任內另一污點。新空管系統延誤四年多才正式啟用，需要航空公司削減航班來遷就系統處理能力，期間又出現「鬼機」引發防撞警報系統誤鳴，甚至航班資料在屏幕消失長達七十五秒，危害香港的航空安全。

  • 【港聞】情困「極度痛苦」 洋漢燒炭亡 東方日報 - 4小時前
    情困「極度痛苦」 洋漢燒炭亡

    【東方日報專訊】【本報訊】洋漢難堪情困苦惱，留絕筆遺書燒炭亡。現場跑馬地山光道1A號意廬小築，卅三歲英籍事主David與卅六歲外籍男室友，在上址租住一單位。昨中午十二時許，男室友返家，嗅到David的房間傳出燒炭氣味，多次拍門無人回應，立即開門查看，赫見David昏迷床上，身旁有盆燒過的炭，懷疑他燒炭自殺，慌忙報警求助。

  • 【港聞】政府無能放生羅崇文 終極調查警告了事 東方日報 - 4小時前
    政府無能放生羅崇文 終極調查警告了事

    【東方日報專訊】冇靈魂政府罔顧庸官禍港，放生備受千夫所指的前民航處處長羅崇文！本報多番踢爆羅崇文主責的廿億元民航處新總部大樓項目，極盡奢華「大花筒」，引發審計署及立法會政府帳目委員會先後嚴厲批評，運輸及房屋局終在輿論壓力下就事件展開內部調查。運房局經東方報業集團率先踢爆後證實，當局已完成相關調查，並確認羅崇文在新總部工程中有不當行為，但最終只獲口頭或書面警告了事。另一涉案的民航處首長級官員，更因在調查期間經已退休，當局無法作任何懲處，兩人的上千萬元退休金及每月數萬元長俸可「袋袋平安」。多名議員及學者炮轟政府無能、官官相衞，屢次放生失職瀆職高官。

  • 【港聞】14歲情侶 女墮胎險死 男掟嬰屍落海 東方日報 - 4小時前

    十四歲少女食藥「落仔」，失血過多險死，同齡男友涉買藥及棄胎被捕！一對十四歲小情侶疑偷嘗禁果珠胎暗結，至最近「見肚」，擔心會東窗事發...

  • 【關注】孕婦過重 子女或提早衰老 東方日報 - 4小時前
    孕婦過重 子女或提早衰老

    【東方日報專訊】【本報綜合報道】孕婦體重超標，可影響下一代健康。比利時最新研究顯示，體重嚴重超標的孕婦誕下的子女，未來可能較其他人提早衰老多達十七年。

  • 【港聞】美食車首營運 缺枱櫈 食客呻 東方日報 - 4小時前
    美食車首營運 缺枱櫈 食客呻

    【東方日報專訊】本港首三輛美食車昨日首天投入營運，綜合本地食客和旅客意見，至少有四個問題需改善，包括有本地捧場客坦言只是「貪新鮮」，認為美食車的食品價錢較昂貴、且缺乏宣傳和停泊位置指示，對旅客尤其不便，有光顧的旅客直指只因見有人排隊和「聞到香味」才去湊熱鬧，有食客則認為美食車製作食物的時間太長，建議在附近應加設枱櫈，好讓食客們能「坐低慢慢歎」。

  • 【港聞】涉掐頸殺稚女 印度婦今提堂 東方日報 - 4小時前
    涉掐頸殺稚女 印度婦今提堂

    【東方日報專訊】【本報訊】涉殺稚女印度婦落案！一名三歲印度裔女童，於日前在粉嶺祥華邨祥德樓寓所內，遭人掐頸死亡，警方當日拘捕其三十歲母親，昨日她被落案暫控一項謀殺罪，於今日在沙田裁判法院提堂。

  • 【港聞】法庭：女生鵲巢鳩佔 涉滾水刀背傷自閉男 東方日報 - 2小時6分前

    【本報訊】報稱是澳洲留學生的卅四歲港女，在一年半前於...

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