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遭殺害後藏屍衣櫃 遇害空姐前男友據悉內地落網

遭殺害後藏屍衣櫃 遇害空姐前男友內地落網

一名26歲空姐在2013年被殺後，遭藏屍荃灣荃景圍一個單位的睡房衣櫃。據了解，涉案的死者前男友早前在內地落網，預計今日稍後由內地公安移交至香港警方。

報道指內地富商肖建華被公安由香港帶返內地

【港聞】長居四季4年 否認被押返內地 肖建華：國外養病

內地富豪「明天系」控制人肖建華傳由香港被「押」回內地，肖建華前天和昨日兩...

拐子婆驚傳出沒黃大仙

【港聞】拐子婆驚傳出沒黃大仙

家長注意，再有疑似「拐子婆」出沒！

  • 【即日】沉船悲劇新婚妻遇難 家屬：她把救生衣連在一起救了眾人
    【即日】沉船悲劇新婚妻遇難　家屬：她把救生衣連在一起救了大家 星島日報 - 15小時前

    【星島日報報道】一艘載有中國遊客的遊船，於1月28日晚在馬來西亞沙巴沉沒，事故造成3人遇難，有6人仍然失蹤，包括5名中國遊客和1名船員。船上共載有23名中國遊客，其中兩人為新婚夫婦，可惜27歲的妻子張曉坤不幸罹難，與31歲丈夫從此陰陽永隔。　　網友「李李」在微博上證實表妹張曉坤遇難的消息：「落水時，她（張曉坤）首先把大家的救生衣連接在一起，並不斷鼓勵周圍人。 … 更多內容  »【即日】沉船悲劇新婚妻遇難　家屬：她把救生衣連在一起救了大家

    【即日】沉船悲劇新婚妻遇難 家屬：她把救生衣連在一起救了眾人

    【星島日報報道】一艘載有中國遊客的遊船，於1月28日晚在馬來西亞沙巴沉沒，事故造成3人遇難，有6人仍然失蹤，包括5名中國遊客和1名船員。船上共載有23名中國遊客，其中兩人為新婚夫婦，可惜27歲的妻子張曉坤不幸罹難，與31歲丈夫從此陰陽永隔。　　網友「李李」在微博上證實表妹張曉坤遇難的消息：「落水時，她（張曉坤）首先把大家的救生衣連接在一起，並不斷鼓勵周圍人。 ...

  • 星島日報相片
    【即日】獸父伸手入內褲摸兩親女私處　8歲女童視像作供 星島日報 - 12小時前

    【星島日報報道】36歲清潔工獸父，先在09年強吻24歲的繼女，及後於16年再度向兩名分別5歲及8歲的親生女下手，多次於妻子不在家時，伸手入她們內褲里觸摸私處，她們反抗不果。繼女不希望同母異父的妹妹成為受害者，終向警方舉報。獸父今於區域法院否認三項猥褻侵犯另一人罪，8歲女童透過視像作供。 … 更多內容  »【即日】獸父伸手入內褲摸兩親女私處　8歲女童視像作供

    星島日報相片

    【星島日報報道】36歲清潔工獸父，先在09年強吻24歲的繼女，及後於16年再度向兩名分別5歲及8歲的親生女下手，多次於妻子不在家時，伸手入她們內褲里觸摸私處，她們反抗不果。繼女不希望同母異父的妹妹成為受害者，終向警方舉報。獸父今於區域法院否認三項猥褻侵犯另一人罪，8歲女童透過視像作供。 ...

  • 年初九氣溫「升穿」20°C。
    【即日】初九最高氣溫23°C 超30年數據 星島日報 - 15小時前

    【星島日報報道】香港今年將過「暖笠笠」新春，天文台最新預測顯示，未來兩日本港雖然多雲及有幾陣雨，但氣溫持續上升，初九最高氣溫更升至23°C，超過30年數據，而元宵前夕早晚氣溫清涼，最高只有19°C。　　天文台又預測，年初九當日除了氣溫高，還相當乾燥，相對濕度最低只有60%。天文台指，受東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸地區早上天氣清涼，預料高空擾動會在本週後期為華南地區帶來有雨的天氣。 … 更多內容  »【即日】初九最高氣溫23°C 超30年數據

    年初九氣溫「升穿」20°C。

    【星島日報報道】香港今年將過「暖笠笠」新春，天文台最新預測顯示，未來兩日本港雖然多雲及有幾陣雨，但氣溫持續上升，初九最高氣溫更升至23°C，超過30年數據，而元宵前夕早晚氣溫清涼，最高只有19°C。　　天文台又預測，年初九當日除了氣溫高，還相當乾燥，相對濕度最低只有60%。天文台指，受東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸地區早上天氣清涼，預料高空擾動會在本週後期為華南地區帶來有雨的天氣。 ...

  • 【即日】要求落機被拒稱行李會爆炸　點心皇前老闆否認兩控罪 星島日報 - 14小時前
    【即日】要求落機被拒稱行李會爆炸 點心皇前老闆否認兩控罪

    【星島日報報道】點心皇前老闆馮偉開（67歲），去年7月擬乘搭國泰航空班機前往韓國首爾，但航班一再延誤，他轉乘另一班機卻仍遲遲未能起飛。他要求落機不果便躺在機艙地上，期間涉嫌稱行李會爆炸及向機組人員講粗口而被捕。案件今在西九龍裁判法院開審， 馮維持否認兩項 「向他人傳達有炸彈的虛假消息」及「使用粗穢、淫褻或使人反感的言語」罪。法庭傳召當日的機組人員出庭作供。 ...

  • 【即日】遭前會計冒簽提款　前亞視藝員林司聰配音室向銀行索償逾566萬 星島日報 - 15小時前
    林司聰與拍檔黃啟明創辦的「配音室國際製作有限公司」。網圖

    【星島日報報道】前亞視藝員兼資深女配音員林司聰與拍檔黃啟明創辦的「配音室國際製作有限公司」，其前會計文員因於3年間偽冒二人的簽名，利用公司的上海商業銀行支票簿，冒簽支票偷竊公司的款項而被判監四年。該公司今入稟高院，控告上海商業銀行，指其職員沒有核對支票上的簽名的真偽而兌現456張支票，向銀行索償逾566萬元。 ...

  • 【即日】孟加拉女童患「樹人症」　無阻結交朋友 星島日報 - 16小時前
    孟加拉女童患「樹人症」 無阻結交朋友

    【星島日報報道】「疣狀表皮發育不全症」是一種罕見疾病，患者身上會長出如樹皮般的肉疣，因此又名「樹人症」。孟加拉有一名10歲少女夏哈娜（Shahana）臉部長出如樹枝般的肉疣，疑似罹患「樹人症」，若確診將會是全球第一例女性病患。 ...

  • 【關注】年卅晚女兒要當值　父母扮病人醫院陪過年 星島日報 - 2017年1月31日星期二下午6:01
    年卅晚女兒要當值 父母扮病人醫院陪過年

    【星島日報報道】中國的傳統節日除夕夜，是一個萬家團圓，熱鬧喜慶的日子，但對於醫務人員而言，這是一個既特殊又普通的日子。們依舊堅守在自己的工作崗位上，默默地守護在需要幫助的人的身邊，在湖南省婦幼保健院急診科有一位90後護士袁茜茜，亦在這天堅守崗位，已是連續兩年在除夕夜回保健院當值。但今年卻特別開心，別具意義，因為他的雙親及未婚夫、公公婆婆也帶著食品到醫院陪伴她一起過年。 ...

  • 【關注】網傳寧波遊客坐過山車嚇死　園方澄清 星島日報 - 2017年1月31日星期二下午4:10
    網傳寧波遊客坐過山車嚇死 園方澄清

    【星島日報報道】內地微信今早瘋傳寧波方特東方神話主題樂園，有遊客因坐過山車，受刺激致死的對話截圖。隨後還出現了一段視頻，現場有人昏迷，有人在現場對其進行人工呼吸。　　視頻的微博網友表示，是轉發朋友拍的片，據說是下了過山車才出現的狀況。但也有一些網友質疑說，方特的過山車坐過好幾次，一直沒有問題。據她的朋友說，該遊客隨後被送到醫院。 ...

  • 【即日】29歲女子鴨脷洲單位內遭強暴　警通緝涉案37歲男子 星島日報 - 18小時前
    資料圖片

    【星島日報報道】昨晚9時左右，一名29歲女子報稱在鴨脷洲徑一個單位內，遭一名37歲男子強暴，案發後男子隨即離開現場。女事主安全脫身後，自行到醫院求醫及報警。　　警方經初步調查後，將案件列作強姦，交由西區警區刑事調查隊跟進，並通緝涉案男子。 ...

  • 【即日】大陸男回鄉過年　遭鞭炮炸盲左眼 星島日報 - 17小時前
    【即日】大陸男回鄉過年 遭鞭炮炸盲左眼

    【星島日報報道】農曆新年期間，內地不少人習慣燃放鞭炮，但一不小心就可能釀成意外。山東省荷澤鄆城一名22歲李姓男大生回鄉過年，除夕夜祭祖時，意外被旁人點燃的鞭炮炸傷左眼。李男說，自己左眼水晶體被炸碎，「裡面東西都淌出來了，眼睛看不到了」。 ...

  • 【即日】49歲女子稱觀塘站內遭非禮　警拘33歲男子 星島日報 - 18小時前
    資料圖片

    【星島日報報道】昨午5時左右，一名49歲女子在港鐵觀塘站報案，指在列車上被非禮。　　警員經初步調查後，拘捕一名33歲姓陳男子，並帶署調查，案件列作非禮案處理，交觀塘警區刑事調查跟進。 ...

  • 【即日】特朗普晤藥廠高層　斥中日將貨幣貶值獲利 星島日報 - 17小時前
    【置業安居】猜不透的特朗普（曾淵滄）

    【星島日報報道】美國總統特朗普和藥廠高層會面期間，再次批評中國和日本操控匯率，將貨幣貶值在市場獲利。　　特朗普在白宮會見包括諾華、默沙東和強生等幾間藥廠的高層，提到中國和日本過去不斷將貨幣貶值，吸引藥廠到當地設置生產線，承諾會放寬監管和減稅，以換取藥廠將生產線帶回美國和降低藥物售價。 ...

  • 【港聞】電騙受害人多屬一卡兩號用戶 港男失近六千萬 歷來最高 東方日報 - 22小時前
    電騙受害人多屬一卡兩號用戶 港男失近六千萬 歷來最高

    【東方日報專訊】【本報訊】中港電話騙案自二○一○年起肆虐香港，被騙個案數目幾乎每年遞增，更曾在一年內錄得高達近三千宗個案，至去年才稍為回落，但受騙個案雖減，涉案金額卻屢創新高，去年一名港男被騙去五千八百萬元，是本港歷來最高金額的單一電話騙案，假冒官員亦成為電騙主流手法。警方早已明言，電騙案中大部分受害人均持有一卡兩號電話卡及內地銀行戶口，但未有交代為何騙徒會取得相關資料。

  • 【關注】與死神擦肩過 2歲童玩出禍鋼筋貫穿頭顱 星島日報 - 2017年1月31日星期二下午5:32
    與死神擦肩過 兩歲童玩出禍鋼筋貫穿頭顱

    【星島日報報道】陕西省西安市一名兩歲的小男孩，緊緊地揪著所有醫護人員的心，他被鋼筋穿過頭顱內、大腦，一直穿透到大腦裡，在生死邊緣掙扎要進行緊急手術。　　小男孩名叫陽陽，來自商洛市洛南縣，大年初二下午被送進了醫院。陽陽家長：「他在家裡隨便拉了一根鐵棍，就玩兒麼，跑著跑著就摔倒了……」　　對於陽陽來說，過去的每分每秒都是掙扎在生死邊緣。醫生：「鋼筋經過顱內、穿過大腦，一直穿透到大腦裡。 ...

  • 【港聞】肖雞兔狗鼠者有相沖 初七初八攝太歲好日 東方日報 - 22小時前
    肖雞兔狗鼠者有相沖 初七初八攝太歲好日

    【東方日報專訊】【本報訊】每年新春期間，位於荃灣的圓玄學院總吸引不少善信前往攝太歲，而今年為丁酉雞年，生肖屬雞、兔、狗、鼠者攝太歲可消災解厄。圓玄學院表示，單是前日初三赤口當日已有二萬人次入場，預計整個新春期間入場人次將超過十萬，建議市民可趁農曆年初七及年初八兩個好日攝太歲。

  • 【港聞】中國最神秘的富豪 肖建華中國富豪榜前十 身家400億人民幣 星島日報 - 22小時前
    被指遭公安帶返內地　肖建華：不存在被綁架

    【星島日報報道】美國《福布斯》雜誌曾稱肖建華是「中國最神秘的富豪」。他上過中國富豪榜前十位，掌控至少九家上市公司、控股或參股三十多家金融機構，年僅四十歲個人資產估計超過四百億元人民幣。他成名超過二十年，但鮮少接受媒體公開採訪。　　北大與高官子弟建立關係　　肖建華一九七一年出生於山東省貧困偏僻的肥城，他父親是一名中學教師，家中有六個孩子。肖建華一九八六年以年僅十五歲考入北京大學法律系就讀。 ...

  • 【港聞】半歲男嬰手有傷痕 保母家姑涉虐兒被捕 東方日報 - 22小時前
    半歲男嬰手有傷痕 保母家姑涉虐兒被捕

    【東方日報專訊】【本報訊】所託非人？半歲男嬰手有傷痕，揭發女保母的年邁家姑涉虐兒拘捕。現場黃大仙下邨龍達樓一單位，前日下午五時許，女戶主發覺六個月大李姓兒子哭哭啼啼，細心檢視，赫見他手部有傷痕，遂抱着愛兒往沙田威爾斯親王醫院求醫，經醫生檢查後，認為BB傷勢極不尋常，懷疑被人虐待所致，隨即通知姓謝醫務社工協助，並陪同李母到黃大仙警署報案。

  • 【港聞】吳得掂太弱雞 好難留低 東方日報 - 22小時前
    TSA借屍還魂 小三必考

    【東方日報專訊】今年七月政府換屆，到時新一任特首上場，將會人面全非。現屆政府嘅政治問責官員到底有邊個可以留低，又有邊個會被「叮走」？香港術數家協會術數師楊子東根據多名司、局長嘅出生年月日，為本報讀者分析批算司、局長各人嘅運程。外界一直認為人稱「吳得掂」嘅教育局局長吳克儉完咗今屆任期就冇得撈，而佢喺雞年運程可以用「不合格」去形容，至於可唔可以連任下屆政府，楊師傅話「狠啲嚟講係冇機會」，農曆六月更要特別注意健康，十一月有機會需要入院。

  • 【關注】哈爾濱初生女嬰患腹裂症　內臟外露遭遺棄 星島日報 - 2017年1月31日星期二下午8:20
    哈爾濱初生女嬰患腹裂症 內臟外露遭遺棄

    【星島日報報道】一名出生僅一天並出現「腹裂」的女嬰，於年初二晚被人遺棄在黑龍江哈爾濱市兒童醫院，幸經醫院搶救，女嬰目前情況穩定，更獲醫護人員取名「初二」。目前當地警方已經介入調查，追尋其家人行蹤。　　事發在年初二（29日）晚上8時許，保安在醫院巡視時，在門診大廳導診台上發現一名女嬰，她被包裹在小被內，並無任何身份訊息，逐向醫院行政科和保衛科報告。 ...

  • 【港聞】食菜有錢收 孩子會更健康嗎？ 經濟日報 - 21小時前
    【港聞】食菜有錢收 孩子會更健康嗎？

    【經濟日報專訊】小朋友拜年時吃下不少年糕、煎堆等肥膩食品，父母卻往往無法令他們多吃蔬菜清理腸胃。英國有反肥胖組織最近建議，可用小額金錢或禮物鼓勵小孩吃菜，港爸媽應否趁機用利市錢作鼓勵？英國慈善團體National ...

  • 【港聞】8000萬新春金多寶今開彩 東方日報 - 22小時前
    八千萬新春金多寶今開彩

    【東方日報專訊】【本報訊】想發個新年「橫」財今日便要把握最後機會了！新春金多寶今晚開彩，頭獎獎金創同類金多寶新高，多達八千萬元，截至昨日投注額已逾一億元。

  • 【港聞】為錢反目 男子擸膠樽襲友人 東方日報 - 22小時前
    為錢反目 男子擸膠樽襲友人

    【東方日報專訊】【本報訊】老友為錢反目打傷人。現場是旺角彌敦道六○三號新興大廈一間賓館，昨凌晨一時許，一名姓陳（廿七歲）男職員，與到訪的兩名男友人聊天時，談及早前託其中一名姓謝（廿六歲）友人進行網上購物，因價錢問題兩人發生爭拗，在旁友人連忙勸止，惟不得要領，有人更情緒激動，隨手執起一個膠水樽作武器，向陳的頭部猛扑，當場受傷，友人無奈報警求助。

  • 【港聞】暴食糖蓮藕 容海恩過肥年 東方日報 - 22小時前
    中環出更：暴食糖蓮藕 容海恩過肥年

    【東方日報專訊】農曆新年，到處喜氣洋洋。童心未泯嘅立法會議員容海恩見到傳統舞獅，立刻笑逐顏開，拉住舞獅影個不停，兼自爆新年期間最愛食糖蓮藕，由於食得太多，所以每次過完年首要做嘅事就係去減肥。

  • 【港聞】九巴即日回程八折優惠結束 東方日報 - 22小時前
    九巴即日回程八折優惠結束

    【東方日報專訊】【本報訊】九巴首次因賺凸而推出的即日回程八折優惠昨日結束，今日起搭九巴再無該優惠，市民上車付費須留神。九巴在去年十一月五日至今年一月三十一日期間推出「即日回程八折車資折扣優惠計劃」，乘客使用八達通卡付款，回程乘搭同一或同一組巴士線可享八折優惠。九巴發言人昨稱，暫未有受惠乘客數字及總共受惠的金額。

  • 【國際】特朗普狠批「背叛」 署理司法部長被炒 星島日報 - 22小時前
    You're hired ! 特朗普內閣傳遞什麼訊息？

    美國總統特朗普禁止七國公民入境的命令引發的風波愈.....

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