【東方日報專訊】冇靈魂政府罔顧庸官禍港，放生備受千夫所指的前民航處處長羅崇文！本報多番踢爆羅崇文主責的廿億元民航處新總部大樓項目，極盡奢華「大花筒」，引發審計署及立法會政府帳目委員會先後嚴厲批評，運輸及房屋局終在輿論壓力下就事件展開內部調查。運房局經東方報業集團率先踢爆後證實，當局已完成相關調查，並確認羅崇文在新總部工程中有不當行為，但最終只獲口頭或書面警告了事。另一涉案的民航處首長級官員，更因在調查期間經已退休，當局無法作任何懲處，兩人的上千萬元退休金及每月數萬元長俸可「袋袋平安」。多名議員及學者炮轟政府無能、官官相衞，屢次放生失職瀆職高官。