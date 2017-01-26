Yahoo 新聞

廉署拉反黑警司 督察探員同落網 共拘12男女

嫖妓警員起底 涉貪高級督察為港大尖子

被廉署拘捕另外兩名警務人員，其中高級督察陳嘉健為港大尖子，被視為警隊「明日之星

東方率先踢爆警黑勾結問題嚴重 前高級警司王福林捲澳門串騙案

【港聞】踢爆警黑勾結問題嚴重 前高級警司王福林捲澳門串騙案

【東方日報專訊】【本報訊】廉政公署人贓並獲拘捕涉嫌收受賄款，包庇娛樂場所的多名警務人員，職…

警隊「壞蘋果」一籮籮 冼錦華通水換嫖妓最轟動

【港聞】警隊「壞蘋果」一籮籮 冼錦華通水換嫖妓最轟動

【東方日報專訊】【本報訊】廉署昨拘捕三名警務人員，揭示警隊中不乏「壞蘋果」。資料顯示，廉署…

  • 41歲計程車司機詹侑儒涉迷姦韓籍旅客
    【兩岸】台的士司機迷姦案　再揭8韓女疑中招 星島日報 - 22小時前

    【星島日報報道】本月12日，3名韓國女遊客在台北遭的士司機下藥性侵，疑犯正接受台灣司法機關的調查，事件震撼韓台。南韓外交部指出，又接到了7宗南韓遊客類似舉報，這些遊客搭乘了台灣同一公司的的士。　　韓聯社引述韓國外交部官員表示，本月16至18日，韓國駐台北代表部接到了7宗類似舉報，8名疑似受害人均乘坐過台灣「JERRY包車旅行」的士。 … 更多內容  »【兩岸】台的士司機迷姦案　再揭8韓女疑中招

    41歲計程車司機詹侑儒涉迷姦韓籍旅客

    【星島日報報道】本月12日，3名韓國女遊客在台北遭的士司機下藥性侵，疑犯正接受台灣司法機關的調查，事件震撼韓台。南韓外交部指出，又接到了7宗南韓遊客類似舉報，這些遊客搭乘了台灣同一公司的的士。　　韓聯社引述韓國外交部官員表示，本月16至18日，韓國駐台北代表部接到了7宗類似舉報，8名疑似受害人均乘坐過台灣「JERRY包車旅行」的士。 ...

  • 【最後今日】齊色潮流背包開倉 半價發售
    【最後今日】齊色潮流背包開倉 半價發售 親子頭條 - 2017年1月25日星期三下午6:04

    Fjallraven Kanken、National Geographic呢兩個品牌相信大家都唔會陌生，前者更是好多年輕人的最愛。 更多內容  »【最後今日】齊色潮流背包開倉 半價發售

    【最後今日】齊色潮流背包開倉 半價發售

    Fjallraven Kanken、National Geographic呢兩個品牌相信大家都唔會陌生，前者更是好多年輕人的最愛。

  • 【港聞】12歲女嘗禁果 胞姊大怒報警
    【港聞】12歲女嘗禁果 胞姊大怒報警 東方日報 - 14小時前

    【東方日報專訊】【本報訊】人細鬼大，一名十二歲女童疑早前與男友偷嘗禁果，昨午一時許，在天水圍天瑞路住所，因行為有異，廿一歲胞姊見狀查問，有人將事件和盤托出，指曾與男友在對方屯門的住所發生性關係。胞姊聞 … 更多內容  »【港聞】12歲女嘗禁果 胞姊大怒報警

    【港聞】12歲女嘗禁果 胞姊大怒報警

    【東方日報專訊】【本報訊】人細鬼大，一名十二歲女童疑早前與男友偷嘗禁果，昨午一時許，在天水圍天瑞路住所，因行為有異，廿一歲胞姊見狀查問，有人將事件和盤托出，指曾與男友在對方屯門的住所發生性關係。胞姊聞言大怒，決定報警追究。

  • 【關注】遊麗江遭暴打　粵女：無法接受毀容事實已擬遺書 星島日報 - 23小時前
    遊麗江遭暴打「爆樽」毀容　女子報警遭留難

    【星島日報報道】一名來自廣東珠海的董姓女子，日前在雲南麗江慘遭10多名男子暴打致毀容。她今日接受內地傳媒專訪時表示，事發後當地警方指傷情鑒定須等待3個月才能做，惟經傳媒曝光後，當地警方今早突然聯絡她，稱現時可為她進行驗傷，法醫更會親自到其家中。她又自言，被暴打一事對其身心造成了毀滅性的打擊，自己無法接受毀容的事實，更已經擬好遺書。 ...

  • 【大掃除】快速清潔家居 5 大貼士 親子頭條 - 9小時前
    【大掃除】快速清潔家居 5 大貼士

    過多兩日就到農曆新年，一年一次的大掃除點都要做下架啦！

  • 【即日】倔強父出走10年寄近40萬回家　兩子急尋親 星島日報 - 9小時前
    兒子終於在閉路電視上父親（左）的身影。揚子晚報網

    【星島日報報道】一名兩子之父，為小事與妻子爭吵出走，10年來從未忘盡父親的責任，每年都寄錢給兩名兒子，至今累計存了近40萬元。兩名兒子從鄭州趕到南京父親匯款的銀行，但遍尋不獲，淚眼看著閉路電視上父親的身影，只盼父親早日回家團聚。　　10年前，河南人邵河在北京和妻子因瑣事發生爭吵，一氣之處抱著行李離開打工的工地，從此與家人失聯。 ...

  • 【港聞】80後女被誘 $430萬買3千堂健身 晴報 - 13小時前
    80後女被誘 $430萬買3千堂健身

    【晴報專訊】消委會去年接獲有關預繳式消費的投訴有上升趨勢，牽涉金額大增60％，其中有投訴個案是80後女子竟在2年間簽下54份私人教練合約，涵蓋3,381節課堂，連同會籍費高達430萬元，即使她每周上3節課，也要19年後才上完；而屬入侵性的醫療美容投訴亦按年急升近70％，有事主「打Botox」療程後「臉歪」。 ...

  • 【即日】傳聞指崔順實為朴槿惠私生女 朴槿惠強烈否認 星島日報 - 8小時前
    與朴槿惠劃清界線 韓執政黨要改名 .

    【星島日報報道】南韓總統朴槿惠在親信干政風波被彈劾停職後後，首次接受網絡節目訪問，強烈否認傳聞指崔順實女兒是她的私生女。　　採訪在青瓦台進行，歷時約1小時10分。朴槿惠表示，「親信門」不像是偶發事件，疑似有背後勢力從很久以前開始策劃。目前各種虛假言論盛行，有人會信以為真，期間她推進的各種改革也有反對勢力反對，還有人反對當前體制，各種勢力混合在了一起。 ...

  • 【即日】沙田夫婦因財失義互毆同被捕 星島日報 - 11小時前
    案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。

    【星島日報報道】沙田一對中年夫婦懷疑因金錢問題起爭執，繼而大打出手，兩人同告受傷兼被警方拘捕。　　現場是沙田美田路一個單位，昨晚10時許，一對55歲男子與46歲妻子，因金錢問題發生爭執，期間兩人互相襲擊及以言語恐嚇對方。　　兩人周告受傷，送院治理。警方事後以涉嫌刑事恐嚇及襲擊致造成實際身體傷害將他們拘捕，案件現交由沙田警區刑事調查隊跟進。 ...

  • 【港聞】享用免費召妓服務 廉署拉反黑警司 督察探員同落網 共拘12男女 東方日報 - 14小時前
    廉署拉反黑警司 督察探員同落網 共拘12男女

    【東方日報專訊】醜事不斷的警隊再爆貪污醜聞，廉政公署前日採取行動，拘捕曾駐守O記（有組織罪案及三合會調查科）的警司吳偉漢等三名警務人員，懷疑他們收取數以十萬元的巨額賄款及接受免費款待，包庇灣仔區兩間夜總會，包括在警方採取掃蕩內地妓女行動前通風報信，以及協助申請酒牌或濫用職權查閱未獲授權資料等。據悉，有人於前晚收受賄款及享用免費召妓服務後，當場人贓並獲被捕。連同三名警務人員，廉署在行動中共拘捕十二人，包括兩間夜總會的經營者，各人被繼續扣查。

  • 【港聞】吳兩度駐守O記 破徐步高殺警案 東方日報 - 14小時前
    涉包庇夜場 ICAC拘警司等12人

    【東方日報專訊】【本報訊】涉貪被捕的警司吳偉漢，整個警隊生涯都在刑偵部門駐守，至少兩進兩出「O記」，合計駐守年期長達十年。吳屢破大案，包括徐步高殺警案、沉積十年的強姦懸案及七點七億元外圍波案，期間曾主導多項打擊黑幫黃毒賭及洗黑錢的大型行動，吳最近一次公開露面是於上月八日招開記者會，講述他有份策劃的代號「旗峰」反三合會臥底行動。據悉，去年吳有意再度「回巢」「O記」，但其後沒有了下文。

  • 【港聞】警員佐級會主席斥有人刻意抹黑警隊　稱「聖人也難免有小錯」 星島日報 - 23小時前
    陳祖光發公開信斥有人刻意抹黑警隊。

    【星島日報報道】警隊近期連接爆出醜聞令誠信受損，香港警察隊員佐級協會主席陳祖光今日發表公開信，指社會上有人刻意抹黑和貶低所有警務人員，將他們描黑成罪犯，他形容是居心叵測、動機不良。陳祖光又指，「聖人也難免有小錯」，勉勵同袍繼續努力不懈維持法紀及治安。 ...

  • 【即日】田總指灣仔運動場使用率近滿　質疑違背不拆除承諾 星島日報 - 11小時前
    資料圖片

    【星島日報報道】業餘田徑總會主席關祺出席電台節目時，回應施政報告建議最快在2019年拆卸灣仔運動場，並交由貿發局研究擴建會展中心等綜合發展用途。　　他表示，灣仔運動場對港島區來說，是十分重要的比賽及訓練場地，運動場一般在早上舉辦比賽，在晚上用來訓練，形容是差不多用到盡。 ...

  • 【港聞】同事帶仔女取利市 打工仔呻焗住畀 晴報 - 11小時前
    港人派利市 外傭仔女睇齊 部分擬封$1000

    【晴報專訊】新年將到，原本派利市為開心事，但遇着厚顏之徒就派得...

  • 【即日】家貧被逼輟學立志行醫救癌父　5歲女每日練習打針 星島日報 - 2017年1月25日星期三下午3:55
    家貧被逼輟學立志行醫救癌父 5歲女每日練習打針

    【星島日報報道】不少小朋友的「我的志願」是做醫生，山東淄博5歲女孩童童亦一樣。她每天抱着玩具熊練習打針，為的是長大後行醫，救活患有食道癌的父親。　　童童的父親早前確診患上食道癌後，病情每況愈下，目前只能透過針筒注射食物。但由於家境困難，父親被迫出院，返回家中療養。其妻表示，由於住院費用高昂，吃中藥加住院費用已花去近10萬元人民幣，一家根本負擔不了，只好將丈夫接回家中休養。 ...

  • 【即日】台灣姐妹花 妹妹神似可愛教主楊丞琳 NOWnews 新聞 - 2017年1月25日星期三下午2:00
    表特姐妹花 妹妹神似可愛教主楊丞琳

    在批踢踢上，每天都會有許多鄉民，在「表特板」中和大家分享正妹，而近日有網友貼出一對長相甜美的姊妹花，姐妹倆外型不分軒輊，不過有眼尖網友指出，妹妹神韻有點像藝人楊丞琳。

  • 【國際】特朗普墨西哥邊界築圍牆 停收難民四個月 星島日報 - 14小時前
    特朗普成為總統的第一件事，要先放棄 Android 手機？

    【星島日報報道】美國總統特朗普定於香港時間周三凌晨簽署行政命令，投入聯邦資金在美墨邊界建造圍牆，履行競選承諾。特朗普本星期也會簽署行政命令推出多項收緊移民和限制難民入境的政策，預料包括暫停收容所有難民四個月，暫停向七個中東和非洲國家包括敍利亞、伊拉克、伊朗的公民發放簽證，限制他們入境。 ...

  • 【國際】比利時超模公開雙性人身份　丈夫：對妻子的坦承感自豪 星島日報 - 22小時前
    【國際】比利時超模公開雙性人身份 丈夫：對妻子的坦承感自豪

    【星島日報報道】比利時超模奧迪莉（Hanne Gaby Odiele）公開自己是雙性人，希望以此來打破人們對這個性別話題的禁忌。　　現年29歲的奧迪莉，天生患上雄激素不敏感綜合症，令她體內有睾丸。由於醫生擔心會致癌，在她10歲時將其睾丸切除。　　在手術後，她知道自己不會有經期，不能生兒育女。在18歲時，她接受重建陰道手術，自此以後被定性為「女性」。 ...

  • 【兩岸】大陸情癡纏炸彈 與女友同歸於盡 星島日報 - 14小時前
    【兩岸】大陸情癡纏炸彈 與女友同歸於盡

    【星島日報報道】廣東梅州市五華縣一汽車城前晚發生爆炸，一男一女死亡。經查，男死者周X源（二十八歲）與女死者楊X嬌（二十五歲）有感情糾紛，周X源在身上捆綁爆炸物後，到出事汽車城內引爆，與楊女同歸於盡。現場未傷及無辜和造成其他財產損失。　　事後在周二晚上八時多，五華縣警方接報，該縣水寨鎮水寨大道楊誠汽車城內發生爆炸案，致兩人死亡。網上視頻顯示，爆炸後大批警方及疑似武警人員列隊把守，把現場封鎖。 ...

  • 【國際】狂人築「長城」 國際樹敵多 星島日報 - 14小時前

    【星島日報報道】美國總統特朗普履行競選承諾，簽署行政命令，要在與墨西哥接壤邊境築建反偷渡圍牆，下星期與墨西哥總統 托的會晤，氣氛恐怕難以好到哪里去。　　特朗普的支持者主要來自中產及基層白人藍領，他們不滿職位流失及不能夠分享經濟增長成果。 ...

  • 【健康】菠菜豆腐同吃 唔會生腎石 晴報 - 13小時前
    Healthy Life - 菠菜豆腐同吃 唔會生腎石

    【晴報專訊】「菠菜和豆腐不能一起吃」的說法深入民心，不少人深信菠菜含有草酸，與豐富鈣質的豆腐「相剋」，會增加患腎結石的風險。不過，原來研究證實，均衡飲食可令膳食中的草酸和鈣互相溶解，偏食及飲水過少，才會誘發腎結石。泌尿外科專科醫生建議每人至少飲8杯水或飲品。過量攝鈣 飲水太少 才是元兇腎結石是尿液中的礦物質結晶沉積在腎臟裏，當結晶體愈積愈大時，便會堵住輸尿管。 ...

  • 【港聞】Instagram引直播功能 玩埋閱後即焚 晴報 - 13小時前
    Instagram引直播功能 玩埋閱後即焚

    【晴報專訊】Instagram公布兩項更新功能，包括Instagram Stories直播影片及Instagram Direct閱後即焚相片及影片功能。其中Instagram Stories（限時動態）功能自去年8月推出，昨又新增直播功能，而當用家完成直播後，影片亦會自動刪除，預計未來數周於全球推出。現時用家可透過直播功能，展開最多長達1小時的直播，其朋友及追蹤對象亦會收到直播通知。 ...

  • 【港聞】九裝甲車隨時返星 鄧忍光：將刑事起訴 星島日報 - 14小時前
    九輛裝甲車扣押在海關屯門倉庫。

    【星島日報報道】被本港海關扣押的新加坡九輛裝甲車隨時可運回家鄉，海關關長鄧忍光昨表示，經過兩個月調查，有足夠證據顯示有人士違反戰略物資出入口管制法例安排，將進行刑事起訴，但現階段不會公布起訴對象及罪名，預計需時三個月處理。他指，看不到新加坡政府事前知悉或有角色參與上述違例事件，對方從頭到尾並非被調查對象。 ...

  • 【港聞】為避港式教育移民 加國功課零壓力 晴報 - 13小時前
    為避港式教育移民 加國功課零壓力

    【晴報專訊】逃離香港，移民他國，是否一定快樂？移民加拿大已11年的Vivian，在當地讀大學時邂逅現在從事資訊科技的丈夫，兒子Edison現時13歲，女兒Cherry 11歲。她曾回流香港年半，最終因為考慮孩子的長遠教育而決定返回加拿大。Vivian現居多倫多萬錦市，她跟丈夫重視一對子女的教育，移民決定主要為他們着想。「當時兒子已開始在港上學，但每天都生病，覺得加拿大的教育會好些。 ...

  • 【兩岸】粵女遊麗江 慘遭暴打毀容 晴報 - 13小時前
    粵女遊麗江 慘遭暴打毀容

    【晴報專訊】旅遊勝地、雲南麗江，驚傳遊客被打事件。廣東珠海一名女遊客自爆，去年11月到麗江古城旅遊時，在一間燒烤店遭多名男子暴打致毀容，被搶走財物，又質疑當地警方敷衍辦案，事件引發熱議。警方昨回應，已逮捕主要疑犯，正調查案件。女事主「琳噠是我」近日在微博發帖，稱去年11月在麗江旅遊期間，凌晨三時許到甯蒗一間燒烤店用餐，遭10多名男子「學說話」及辱駡，一度發生口角。 ...

更多新聞
更多即時新聞 »
更多星島新聞 »
更多經濟日報新聞 »
更多東方日報新聞 »
更多信報新聞 »
更多晴報新聞 »
更多港台新聞 »
更多now.com 新聞 »
 