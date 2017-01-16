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曾俊華發聲明表示，日內開記招公布是否參選特首。資料圖片

曾俊華發聲明：日內公布是否參選特首

財政司司長曾俊華獲中央批准辭職後，今午發聲明表示，感謝中央政府批准請。…

他表示，財政司司長責任重大，工作充滿挑戰性。資料圖片

陳茂波「坐正」財政司長　稱每一分每一秒做好工作

【星島日報報道】陳茂波由發展局長成為財政司長，並且會在下月發表《財政預算案》，他上任後隨即…

談治港8大願景 林鄭向商界派定心丸

國務院批准林鄭月娥曾俊華辭職 任命張建宗陳茂波接任

新華社報道，依照香港特別行政區基本法有關規定，根據行政長官梁振英的提名和建議.......…

  • 大寒有料到 周末12℃
    【天氣預告】大寒有料到 周末12℃ 東方日報 - 18小時前

    【東方日報專訊】【本報訊】大寒前後真的寒冷了。天文台最新預測顯示，本港氣溫自本周四起逐步轉冷，周五大寒之日市區最低只有攝氏十三度，翌日早上更低見十二度，寒冷天氣警告有可能在大寒夜發出。 更多內容  »【天氣預告】大寒有料到 周末12℃

    大寒有料到 周末12℃

    【東方日報專訊】【本報訊】大寒前後真的寒冷了。天文台最新預測顯示，本港氣溫自本周四起逐步轉冷，周五大寒之日市區最低只有攝氏十三度，翌日早上更低見十二度，寒冷天氣警告有可能在大寒夜發出。

  • 翻巴慘劇 車長駕駛前曾服藥 檢命女痛述生死劫
    【港聞】翻巴慘劇 車長駕駛前曾服藥 檢命女痛述生死劫：車內漆黑一片，好驚… 東方日報 - 18小時前

    【東方日報專訊】城巴車長疑「暈一暈」剷上石壆翻車，釀一死十八傷車禍，昨仍有十三名傷者留醫，其中三名女子情況嚴重。藍田前晚發生城巴翻車災難，患有高血壓的六十一歲車長，報稱開車前服食降血壓藥，駕駛期間突然 … 更多內容  »【港聞】翻巴慘劇 車長駕駛前曾服藥 檢命女痛述生死劫：車內漆黑一片，好驚…

    翻巴慘劇 車長駕駛前曾服藥 檢命女痛述生死劫

    【東方日報專訊】城巴車長疑「暈一暈」剷上石壆翻車，釀一死十八傷車禍，昨仍有十三名傷者留醫，其中三名女子情況嚴重。藍田前晚發生城巴翻車災難，患有高血壓的六十一歲車長，報稱開車前服食降血壓藥，駕駛期間突然頭暈引發意外。他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，經扣查後昨暫准保釋候查，並已被暫停駕駛職務。意外中一度命危的卅九歲女傷者，情況轉為穩定，她在醫院親述出事前感到巴士「車速快」、「煞車急」及「窒吓窒吓」，翻車時她跌倒導致頸椎骨裂、頭部縫六針及手指骨折。

  • 上海迪士尼道具糖果被遊客拔光　網友：唐老鴨好悲涼
    【即日】上海迪士尼道具糖果被遊客拔光　網友：唐老鴨好悲涼 星島日報 - 12小時前

    【星島日報報道】連道具也要偷！近日有網友在微博爆料，指上海迪士尼樂園農曆新年前，擺放一個唐老鴨大型賀年裝置人偶，但它手中糖果盒的道具糖果，卻被遊客幾乎拔光，落到「一場空」，只剩大約3至4個假糖果。　　網友發文指出，在樂園內能不能管好自己的手、守護好自己的素質和修養，理解是相互的，請守護好這個奇妙的樂園，「不要做那幾條臭魚腥了一鍋湯」。 … 更多內容  »【即日】上海迪士尼道具糖果被遊客拔光　網友：唐老鴨好悲涼

    上海迪士尼道具糖果被遊客拔光　網友：唐老鴨好悲涼

    【星島日報報道】連道具也要偷！近日有網友在微博爆料，指上海迪士尼樂園農曆新年前，擺放一個唐老鴨大型賀年裝置人偶，但它手中糖果盒的道具糖果，卻被遊客幾乎拔光，落到「一場空」，只剩大約3至4個假糖果。　　網友發文指出，在樂園內能不能管好自己的手、守護好自己的素質和修養，理解是相互的，請守護好這個奇妙的樂園，「不要做那幾條臭魚腥了一鍋湯」。 ...

  • 【香港原來有個猛鬼島】暴風雨，猛鬼島，喊「開飯」（上） 星島日報 - 17小時前
    猛鬼島

    【星島日報報道】以下，是朋友老貓所說，港島南區的大海故事。　　我們日常生活在鬧市，幾乎忘記了，繁盛的香港島，原本是個漁港，而漁港的起點，原本是在南區，即是香港仔、鴨 洲等一帶。　　老貓在當地長大，自幼聽過許多漁民出海的靈異故事。　　其中之一，是暴風雨中，五艘漁船停泊在猛鬼島的可怕遭遇。　　所謂「靠山吃山，靠海吃海」，香港仔的上一代船民，仍經常出海捕魚。 ...

  • 【港聞】大型名店Outlet落戶香港 星島日報 - 18小時前
    投資2.5億元的香港佛羅倫薩小鎮Outlet，將於下月18號開幕，選址位於葵涌貨櫃碼頭。

    【星島日報報道】大型高端名店Outlet「佛羅倫薩小鎮」上周四於廣州佛山舉行一周年慶典，其母公司RDM集團董事長兼首席執行官墨雅博（Jacopo Mazzei）表示，投資2.5億元的香港佛羅倫薩小鎮Outlet，將於下月18日開幕，選址位於葵涌貨櫃碼頭，將有逾20個國際品牌進駐，佔地面積達4.5萬方呎。 ...

  • 【港聞】女事主墮樓慘遭路牌分屍 血流滿地腸臟溢出 東方日報 - 18小時前
    婦人墮樓 慘遭路牌分屍

    【東方日報專訊】【本報訊】老婦墮樓撞路牌，慘遭分屍！現場是深水埗元州街二八○號東蘭閣一幢大廈，昨午十二時許，突有一名六十餘歲婦人從高處墮下，撞及路旁一個街道路牌，身軀於腰部切為兩截，分別擱於行人路及馬路旁，血流滿地，腸臟溢出，位置剛為行人過路處，幸無途人被殃及，惟被嚇至急步走開。

  • 【即日】感情問題困擾　獨居女凱帆軒自縊亡 星島日報 - 16小時前
    仵工將死者遺體移送殮房。 丁志雄攝

    【星島日報報道】大角咀海帆軒一名獨居女子懷疑感情問題困擾，在寓所上吊自殺身亡。　　現場是大角咀海帆道11號凱帆軒一個單位，昨晚11時許，30歲姓莫女子在寓所用皮帶上吊，昏迷不醒，其52歲母親登門探訪時揭發，立即報警求助。救護員接報趕至，經檢驗後證實女子已經死亡。　　據悉，死者患有情緒病，警方經調查後，相信她因感情問題輕生，案件初步無可疑。死者遺體稍後由仵工移送殮房。 ...

  • 【港聞】棄百萬年薪 教畫再起步 銀行家全職搞藝術 晴報 - 17小時前
    棄百萬年薪 教畫再起步 銀行家全職搞藝術

    【晴報專訊】做全職藝術家搵食難？有熱愛藝術的銀行家，甘願放棄逾百萬年薪，全職投身藝術創作以教畫維生，體驗到藝術家的生活艱難，換來是創作獨特作品空間，亦憑藉銀行管理經驗，悟出藝術家生存之道：「視作品為商品！」年屆70歲的香港當代藝術家呂豐雅，小學受美術老師啟發愛上繪畫，中學畢業後，邊在銀行工作、邊兼讀港大「藝術與設計」文憑，1972年在中環大會堂畫展上，其畢業作品獲賞識者以900元收藏，相等於月薪3倍；時至今日，其畫作及陶塑作品最高售價達數以十萬，但藝術路走來不易。呂豐雅中學畢業後任職銀行簿記，但他不忘初心，透過港大兼讀課程，吸收足夠藝術知識、技法，更在老師鼓勵下走出藝術路。要識睇市場做推廣直至1995年，呂豐雅毅然放棄年薪逾百萬的美 …

  • 【即日】傳內地禁播韓劇不讓韓星亮相 學者估計涉政治及文化 香港電台-大中華 - 13小時前
    傳內地禁播韓劇不讓韓星亮相 學者估計涉政治及文化

    內地傳出政府下令，禁止播放韓劇和不讓南韓演員亮相。有本港業界人士說賀歲片中有南韓演員，可能會影響上映時間；而台灣娛樂節目統籌則指預約南韓明星演出較為容易，但費用上升。限韓令起因，有指是美國公布在南韓部署薩德導彈防禦系統，中大全球研究課程助理講師鍾樂偉估計，事件涉及不單只政治因素，當局亦擔心文化入侵。

  • 【港聞】九龍醫院病人胸襲女醫生 醜聞密冚年半 東方日報 - 18小時前
    九龍醫院病人胸襲女醫生 醜聞密冚年半

    【東方日報專訊】九龍醫院精神科病房管理不善，揭發早有風化前科。繼十七歲男病人疑在該院精神科病房留醫期間遭男院友猥褻侵犯及強迫口交，據悉早於一五年有女醫生在同一病房遭男病人摸胸非禮，逾十名女職員曾聯署向醫院高層投訴。院方昨晚證實，該院一五年六月曾發生男病人涉嫌非禮女醫生個案，已即時報警及設專責小組改善。院方當年已採取連串補救措施，豈料事隔年半再發生風化案。

  • 【港聞】遠房親戚派帖 網民：疏到名都唔知 晴報 - 17小時前
    遠房親戚派帖 網民：疏到名都唔知

    【晴報專訊】收到「紅色炸彈」，荷包自然傷。有網民指，突然收到疏堂親戚發喜帖，邀請她整個家族到場飲宴，惟她「連新人姓甚名誰都不知」，對此感困惑。有婚禮統籌師推測，亂派貼或源於訂酒席過多，促新人與店方商討能否「儲起」酒席。獲邀參加婚宴，卻與新人「相見不相識」？有女網民在討論區訴苦，稱有疏堂親戚亂派喜帖。 ...

  • 【即日】宣誓案敗訴 上訴庭駁回梁游終極上訴許可 共須付33.5萬訟費 星島日報 - 14小時前
    梁游$186萬薪津到期未還 梁君彥：或採法律行動
  • 【關注】打造大澳門「食埋」珠海「用埋」機場 濠江機場可取消 東方日報 - 18小時前
    打造大澳門「食埋」珠海「用埋」機場 濠江機場可取消

    【東方日報專訊】澳門的發展路向一直備受各界關注。本報接獲權威消息，首次披露珠海、澳門及鄰近地區將朝「大澳門」概念發展，交通基建如深中大橋、港珠澳大橋、金海大橋、海底隧道等，將駁通澳門半島、路氹以至珠海橫琴、中山三鄉等地，提出多年的「珠澳同城化」會逐步落實。另方面，澳門國際機場極可能會取消，轉用珠海金灣機場，鐵路將貫通金灣機場及澳門，兩地聯繫會更見緊密。目前澳門的醫療雖有所不足，但吃喝玩樂樣樣齊，更已獲中央明確水域管理範圍，未來可開拓更多的海上旅遊及娛樂項目，吸引力勢必節節上升。

  • 【即日】巴西再爆發監獄衝突增至逾30人死 部分人遭斬首 香港電台-國際 - 21小時前
    巴西監獄暴動 警方：死者超過30人 .

    巴西一個月內的第3宗監獄衝突，持續近14小時後平息。當地警方表示，相信事件中....

  • 【港聞】港人愛換機 舊恩物亂棄 東方日報 - 18小時前
    港人愛換機 舊恩物亂棄

    【東方日報專訊】今時今日「機不離身」已成為香港人的習慣，不少人為了追求新款的電子產品，差不多每年都會作更換，而前年的香港人均電子廢物棄置量達二十一點七公斤，較鄰近的台灣、日本、南韓及新加坡更多，成為東南亞中人均棄置量最多的地區，但針對八項電器的生產者責任計劃最快於今年中才會全面實施。有環團批評，政府在減廢的政策上落後，而且香港消費主義盛行，更令棄置量增加。

  • 【港聞】上車換樓客雲集 睇樓等三句鐘 星島日報 - 18小時前
    星島日報相片

    【星島日報報道】荃灣新盤甫開示範屋，隨即引起轟動，睇樓大排長龍，聚集上車客、換樓客及家庭客，場面墟 ，參觀人龍要等足三句鐘，才能夠入場。　　業內人士指，該盤單位間隔多元化，提供開放式至四房等戶型，選擇眾多，力吸市場上各路客源。 ...

  • 【即日】俄男疑戴綠帽 怒掟女友入垃圾桶 星島日報 - 17小時前
    俄羅斯漢疑戴綠帽 怒掟女友入垃圾桶

    YouTube 網站流傳一段短片，見到一對俄羅斯男女鬧翻，男子懷疑女友對她不忠，斥責她是垃圾，隨即把她整個人抱起，把她丟進路邊一個大型垃圾桶內。

  • 【國際】聲稱全球最細國「西蘭公國」 數千人申請入籍 星島日報 - 2017年1月15日星期日下午8:17
    聲稱全球最細國「西蘭公國」 數千人申請入籍

    【星島日報報道】英格蘭東部東盎格利亞對開9.5公里的海域有一座荒廢了的人工平台，自第二次世界大戰結束後保留至今，一個名叫米高親王的人在上面「立國」，把它稱為「西蘭公國」（Sealand），而他是統治者，聲稱是全球最細小的國家。據悉，自從英國公投通過脫歐及特朗普當選成為美國總統後，有數以千計的人申請成為「西蘭公國」公民。　　這個人工平台的面積只是相等於兩個網球場，現時只有兩個人在上面居住。 ...

  • 【國際】落藥性侵韓女大生 台的士司機被拘 星島日報 - 18小時前
    落藥性侵韓女大生 台的士司機被拘

    【星島日報報道】台灣的士司機涉嫌性侵「自由行」的南韓女大學生，震驚台韓。三名南韓女大學生近日到台旅遊，被詹姓司機在乳酪飲品內下藥，其中兩女失去意識而受害。據報，受害韓女曾致電南韓駐台代表處求援被拒，後在旅遊網站發文求援，才在網友協助下順利報案。詹姓司機已經被捕，昨天承認以飲料對三女下藥，再性侵其中一女。　　台灣傳媒報道，三名南韓女大學生十二日（上周四）到台灣自助旅遊，透過網站向司機詹侑儒包租的士。 ...

  • 【健康】甲油搽太厚 美甲變傷甲 晴報 - 17小時前
    Healthy Life - 甲油搽太厚 美甲變傷甲

    【晴報專訊】農曆新年將至，女士們不忘為指甲添「新裝」。部分人以為搽甲油前「打底」，可保護指甲「無咁傷」，其實大錯特錯。有皮膚科專科醫生指，底油多為潤滑劑及保鮮劑，保護作用極有限。搽太厚底油及甲油，甲面難透氣，不利指甲生長。先搽底油 無助護甲皮膚科專科醫生侯鈞翔指，底油大部分是潤滑劑及保鮮劑，對塗指甲油有穩定作用，惟對保護指甲作用不大。「搽完底油再搽指甲油，暫未見有臨床數據證明可起保護作用。 ...

  • 【國際】日本有失明人士墮軌被列車撞死 臨死前鬆開導盲犬救一命 香港電台-國際 - 2017年1月15日星期日上午11:16
    日本有失明人士墮軌被列車撞死 臨死前鬆開導盲犬救一命

    日本埼玉縣一名失明男子拖著導盲犬，在月台失足墮軌，男子被列車撞死，導盲犬留在月台無恙。事發在昨日早上，一名完全失明的63歲男子與導盲犬在JR蕨站的月台上等車，警方從閉路電視畫面看到，男子站在月台邊緣，導盲犬在他的左後方，男子之後就跌落路軌，被進站的列車撞倒，送院後證實死亡。事發時男子身邊無其他人，車站職員亦不在場，警方正調查事發原因。有報道指，男子在墮軌前一刻，及時鬆開導盲犬。據報死者住在車站附近，每天在同一車站到按摩院工作，事發月台設有視障人士引路徑，但沒有月台幕門。

  • 【港聞】廉署聘助理主任 懂普通話有利 東方日報 - 18小時前
    廉署聘助理主任 懂普通話有利

    【東方日報專訊】【本報訊】廉政公署正招募助理廉政主任，入職月薪超過兩萬元，為該署薪級表第四點。廉署計劃招聘二十至三十名助理廉政主任，除了能操流利中英文外，更強調操流利普通話有利獲聘，人員入職後負責調查貪污及相關罪行的投訴、搜證和臥底行動等。

  • 【港聞】回贈抽獎吸客 團年飯逆市爆滿 晴報 - 17小時前
    回贈抽獎吸客 團年飯逆市爆滿

    【晴報專訊】農曆新年將到，雖然消費市場吹淡風，但中國人重視團年飯，不少食肆指今年訂位情況較預期理想，部分酒樓訂位已近爆滿，更指生意增長5至10％。亦有酒樓推「早鳥優惠」及抽獎吸客，每席回贈300元或多送一席酒菜。雖然經濟前景不明朗，但團年飯亦不可馬虎。 ...

  • 【國際】挪威幼兒園安排學童觀看宰鹿剝皮 遭激烈抨擊 星島日報 - 17小時前
    挪威幼兒園安排學童觀看宰鹿剝皮 遭激烈抨擊

    挪威北極地區有一所幼兒園為一批5歲學童進行戶外活...

  • 【國際】英準備硬脫歐 文翠珊將公開表態 英鎊再受壓 星島日報 - 18小時前
    英法院裁啟動脫歐需國會准 政府：感到失望 .

    英國傳媒周日報道，首相文翠珊本周二在倫敦向歐盟各國大使發....

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