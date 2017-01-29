【東方日報專訊】【本報訊】特首參選人、前財政司司長曾俊華昨早接受電視台訪問時被翻舊帳，指他在上屆曾蔭權政府掌管香港的土地政策時，未有積極造地建屋，並曾拒絕應外界要求撤銷勾地表制度，為香港土地房屋短缺及樓價飆升種下禍根。他辯稱「當時有當時嘅情況」，強調土地政策需因時制宜。他認同現時樓價太貴，遠超市民負擔，故認同今屆政府的造地建屋政策，若他當選特首會延續有關政策，包括透過填海及大規模舊區重建。