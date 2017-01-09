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撕破衣服淋潑奶茶打爛眼鏡 羅冠聰返港 機場被追打

主張「自決」的立法會議員羅冠聰、朱凱迪及姚松炎，聯同「香港眾志」秘書長黃之鋒，日....

梁家傑：泛民應在投票階段阻止林鄭當選特首

【即日】梁家傑：泛民應在投票階段阻止林鄭當選特首

【Now新聞台】立法會議員梁國雄表示，三百多名非建制派選委不應支持任何建制派候選人。假如最…

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【港聞】被女神騙錢仍交往 港男甘當提款機

【晴報專訊】無論朋友或情侶交往貴乎真誠，而非攞着數。有男網民指追求女神，除了出街食飯埋單外…

  • 醜聞不絕 警署變故宮 新婚妻當「妃嬪」警隊揮春錯字 法紀變法記
    【港聞】醜聞不絕 警署變故宮 新婚妻當「妃嬪」警隊揮春錯字 法紀變法記 東方日報 - 22小時前

    【東方日報專訊】警隊甩轆連連，醜聞不絕！荃灣警區早前被揭發三十名警務人員齊穿清裝，慶賀扮演清朝皇帝的警區指揮官郭浩儀退休的照片中，據悉相中其中一位「妃嬪」更是郭在退休前的新婚妻子。警方昨未有回應警員清 … 更多內容  »【港聞】醜聞不絕 警署變故宮 新婚妻當「妃嬪」警隊揮春錯字 法紀變法記

    醜聞不絕 警署變故宮 新婚妻當「妃嬪」警隊揮春錯字 法紀變法記

    【東方日報專訊】警隊甩轆連連，醜聞不絕！荃灣警區早前被揭發三十名警務人員齊穿清裝，慶賀扮演清朝皇帝的警區指揮官郭浩儀退休的照片中，據悉相中其中一位「妃嬪」更是郭在退休前的新婚妻子。警方昨未有回應警員清裝打扮，但承認去年有此晚宴於荃灣警署警官餐廳舉行。另外，秀茂坪警署亦發生「蝦碌」事件，在二○一六年賀年揮春上將標語「護法紀」寫成「護法記」，明顯做事是是但但。有學者對警隊做法感「匪夷所思」，又批評「疏忽」及「自我膨脹」，認為領導層應提高政治敏感度，以免為警隊帶來負面感觀。

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    【港聞】被女神騙錢仍交往 港男甘當提款機 晴報 - 22小時前

    【晴報專訊】無論朋友或情侶交往貴乎真誠，而非攞着數。有男網民指追求女神，除了出街食飯埋單外，女方聲稱借錢助生意周轉，實際去韓國旅行，仍願繼續交往，被網民嘲笑如「人肉提款機」。社工指若有人利用關係說謊借錢，即使再深厚感情也有缺口。感情用事，容易令人失去理智。有男生在討論區發帖文，指兩年前認識一位女生，屬心儀對象，也有展開追求，惟未有成功。 … 更多內容  »【港聞】被女神騙錢仍交往 港男甘當提款機

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    【晴報專訊】無論朋友或情侶交往貴乎真誠，而非攞着數。有男網民指追求女神，除了出街食飯埋單外，女方聲稱借錢助生意周轉，實際去韓國旅行，仍願繼續交往，被網民嘲笑如「人肉提款機」。社工指若有人利用關係說謊借錢，即使再深厚感情也有缺口。感情用事，容易令人失去理智。有男生在討論區發帖文，指兩年前認識一位女生，屬心儀對象，也有展開追求，惟未有成功。 ...

  • 港女數落男友打包淨餸
    【港聞】港女數落男友打包淨餸 網上公審 減廢新形勢 打包剩飯真無失禮 經濟日報 - 22小時前

    【經濟日報專訊】有香港女生早前於網上炮轟男生要求她打包剩食當午餐，責難對方的行徑失禮，結果反遭不少網民非議，連內地、台灣都有媒體跟進報道，有點醜出境外的況味 ... 更多內容  »【港聞】港女數落男友打包淨餸 網上公審 減廢新形勢 打包剩飯真無失禮

    港女數落男友打包淨餸

    【經濟日報專訊】有香港女生早前於網上炮轟男生要求她打包剩食當午餐，責難對方的行徑失禮，結果反遭不少網民非議，連內地、台灣都有媒體跟進報道，有點醜出境外的況味 ...

  • 【靚女配爛房】索女自拍揭極污糟一面 房間見老鼠 NOWnews 新聞 - 19小時前
    正妹自拍房間卻凌亂不堪如戰場 驚見老鼠蹤影

    許多女生外表打扮得光鮮亮麗，卻沒有良好的衛生習慣，房間凌亂....

  • 【即日】10歲女童患巨乳症 手術切除重達4公斤雙乳 NOWnews 新聞 - 17小時前
    小紅不幸患上「巨乳症」，需接受手術切除部分乳房。（網上圖片）

    來自大陸江蘇省一名現年10歲的女童罹患了「巨乳症（Gigantomastia）」，亦作乳房肥大症，是一種乳房結締組織病症，表現為乳房重量超過體重的3％，胸部不斷異常生長。

  • 【驚嚇】馬路咒怨 騎士雨衣內驚見小男孩頭 NOWnews 新聞 - 18小時前
    馬路咒怨 騎士雨衣內驚見小男孩頭

    日本的恐怖電影《咒怨》中主角小男孩「俊雄」，時常在電影情節中出來嚇人，有一幕俊雄突然從棉被中探頭，相信看過的人都餘悸猶存吧！

  • 【即日】小三另結新歡分手商人涉襲擊強姦　押下月杪提堂 星島日報 - 17小時前
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    【星島日報報道】有已婚商人涉發展婚外情，其後發現其30多歲的小三律師女友另結新歡，更驚見女友新歡出入他們的愛巢，遂涉嫌毆打女方兼強迫她口交。小三女友於兩個月提出分手，商人更涉嫌將她襲擊，她其後報警求助，案件今日在粉嶺法院提堂。　　56歲的陳姓被告被控一項普通襲擊、猥褻侵犯及強姦共三項控罪，控方指，被告於拿取法律指示後，於1月6日與警方作錄影會面紀錄，故申請將案件押後待作進一步跟進，辯方對此不作反對。 ...

  • 【港聞】質疑林鄭講大話 議員研特權法查故宮館 東方日報 - 22小時前
    質疑林鄭講大話 議員研特權法查故宮館

    【東方日報專訊】港府在未有諮詢公眾及立法會的情況下，突然宣布於西九文化區興建香港故宮文化博物館（故宮館），前日再被揭發原來在西九管理局拍板興建故宮館前四個月，已偷步委聘建築師嚴迅奇展開故宮館的設計工作，事件持續引起外界質疑批評，有泛民立法會議員狠批身兼西九管理局主席的政務司司長林鄭月娥及西九管理局，於故宮館風波「比擠牙膏式更離譜」，會與其他泛民議員研究引用《立法會（權力及特權）條例》，成立專責委員會調查故宮館事件的始末。有學者亦批評，西九管理局於興建故宮館事件是「霸王硬上弓」，猶如「結咗婚先問你去邊度擺酒」。

  • 【港聞】「街馬」7跑手送院 2女留醫ICU 晴報 - 22小時前
    「街馬」7跑手送院 2女留醫ICU

    【晴報專訊】第4屆香港街馬昨晨在東九龍舉行，吸引超過1.1萬人參加，賽事中有300多人受傷或不適，最少7人需要送院，其中2名分別37歲和30歲女參賽者情況危殆，要在深切治療病房留醫；而該名30歲女參賽者隨後情況已轉為嚴重。據悉，今年的半馬拉松和新增的32.195公里賽事，起點及終點均設於啟德郵輪碼頭，途經觀塘工貿區、九龍灣及觀塘繞道等；10公里賽則在觀塘海濱道起步。 ...

  • 【港聞】上訴眾籌期今滿 游梁僅籌得7萬按金：共尚欠153萬 東方日報 - 22小時前
    明再宣誓 梁頌恆 游蕙禎遭入稟議席無效

    青年新政游蕙禎及梁頌恆宣誓案敗訴，被取消立法會議員資格，游梁二人早前決定上訴至…

  • 【即日】「盲亨」愛女紅磡世界殯儀館設靈　 星島日報 - 2017年1月8日星期日下午6:49
    靈堂放有多個花牌。黃文威攝

    【星島日報報道】綽號「盲亨」的詹昌盛，其15歲愛女詹詠嵐今日在紅磡世界殯儀館設靈。　　喪儀採用道教儀式進行，靈堂佈置以白色為主調，橫匾寫上「永遠懷念」，兩旁各有輓聯，並放有多個花牌。至於靈堂外亦擺放了多個大型紙紮品，包括私家車及電單車等。　　詹詠嵐家人於去年12日11日報案指其失蹤，警方於4日後在荃灣碼頭發現一具浮屍，經多日調查後最终確認死者為詹詠嵐。 ...

  • 【港聞】派職員守故宮壁戒備無阻市民 「坦克」突襲港鐵故宮壁 東方日報 - 22小時前
    「坦克」突襲港鐵故宮壁

    康樂及文化事務署豪花一百五十八萬元在港鐵香港站，為「故宮全接觸」活動賣...

  • 【港聞】PM2.5濃度「破百」 八區健康風險高 疑似霧霾襲港 東涌污氣超標 星島日報 - 22小時前
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    【星島日報報道】正當內地霧霾近日波及多個城市嚴重之際，本港空氣質素昨亦急劇轉差。環保署昨傍晚錄得的各區空氣質素健康指數（AQHI），多達八區的空氣健康風險「甚高」，東涌指數更一度達最高的十，荃灣、元朗及屯門的指數亦達九，東涌監測站的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度更一度「破百」，達每立方米一百二十六點五微克，超標四倍。 ...

  • 【港聞】內地團攻陷田灣 居民呻慘 東方日報 - 22小時前
    內地團攻陷田灣 居民呻慘

    【東方日報專訊】【專案組報道】香港仔田灣成內地人熱門「旅遊區」？自從近年數間酒店及專做內地旅行團餐的食肆進駐該區，每天都有大量內地旅行團蜂擁而至，狹窄的行人路上常擠滿數以百計的旅客。出入困難，加上寧靜小社區變繁雜，居民大為不滿，而旅遊巴違例停泊上落客，亦造成交通混亂。

  • 【港聞】周五氣溫驟降 市區料14℃ 東方日報 - 22小時前
    周五氣溫驟降 市區料14℃

    【東方日報專訊】【本報訊】踏入二○一七年，天氣偏暖，稍為強壯的人隨時一直短打上陣也足夠。不過，天文台預料一股季候風補充將於本周後期影響華南地區，周四開始氣溫下降，周五急跌至市區氣溫最低攝氏十四度。在幾陣冷雨配合下，周末起一連三日，市區最低氣溫或只有十三度，冬天感覺終於重臨。至於今日天氣稍涼，早上市區最低約十八度，新界再低一兩度，日間會回升至最高約廿二度，稍後時間轉吹和緩至清勁東風。明日一早一晚會有一兩陣微雨，還是帶雨具上班上學較保險。

  • 【港聞】賭仔欠債遭禁錮 攀窗逃被困簷篷 東方日報 - 22小時前
    澳門消息：賭仔欠債遭禁錮 攀窗逃被困簷篷

    【東方日報專訊】【本報訊】嗜賭內地漢欠貴利遭禁錮，冒險攀窗逃走「半天吊」。一名持雙程證內地漢，於上周五到澳門賭場搏殺，惟運氣欠佳輸光賭本，遂借貴利圖翻身，豈料，亦全軍盡墨，因無力還錢，被人禁錮在北京街保怡中心十樓一個單位。直至昨中午十二時許，事主趁看守大漢不為意，從客廳窗台爬出外牆逃走，惟爬至八樓與九樓間花籠底被困，被迫危坐簷篷，險象環生，驚動居民報警。

  • 【兩岸】深圳狂徒電梯持刀搶劫　怒斬少女20刀斷兩指 星島日報 - 2017年1月8日星期日下午8:48
    林女兩隻手指被斬斷。網圖

    【星島日報報道】深圳一名20多歲女子凌晨獨自回家途中，在電梯內遭人持刀搶劫，並遭對方斬斷左手食指及中指，送院治理。警方事後拘捕一名23歲男子，涉嫌搶劫他人財物，目前正被依法刑事拘留。　　20多歲的林女為陝西人，到深圳工作數個月，租住在寶安區沙井茭塘社區一單位。上月30日凌晨3時許，林女與友人聚會後，獨自返回住所，期間一名男子尾隨她進入電梯，並站在靠近電梯按鍵處。 ...

  • 【港聞】違規露營友增5成 石屋頂亂紮營險象環生 晴報 - 22小時前
    違規露營友增5成 石屋頂亂紮營險象環生

    【晴報專訊】「山系」旅遊受追捧，卻衍生一片亂象！除了行山營帳密布；亦有山藝教練指，不少人在石屋頂至懸崖邊違規紮營，且亂生營火。漁護署去年共檢控75宗違規紮營個案，較前年增逾5成。隨着行山、露營等「山系」活動興起，郊遊秩序漸見混亂。漁護署指，去年對75宗於指定露營地點以外紮營個案提出檢控，較2015年的49宗增逾53％。 ...

  • 【港聞】第二代智能身份證 法證級防偽 東方日報 - 22小時前
    第二代智能身份證 法證級防偽

    【東方日報專訊】耗資十四億五千萬元的第二代智能身份證系統預期明年啟用，同時展開為期四年更換八百八十萬張新身份證計劃，本報取得新系統招標文件，揭露更多第二代智能身份證的細節，新身份證將引入三項最高級別的「神秘」防偽特徵，必須運用法證技術才能顯現，確保保安密不透風，新證能與約十個政府部門連繫以助核實持證人的資料。換證時市民可選擇到指定中心「自助提交指紋及拍照」。新證及系統並需要與預期於二○一九年初推出的第二代電子護照的申請程序接軌。

  • 【港聞】由紙皮到晶片 蛻變逾60載 東方日報 - 22小時前
    由紙皮到晶片 蛻變逾60載

    【東方日報專訊】【本報訊】在二○一八年起分階段展開新一次全民換證計劃後，意味着香港身份證將會踏入第七代。香港身份證已有六十多年歷史，首代身份證在一九四九年由港英政府簽發，當時的「元祖」身份證是由紙皮製作，並以人手寫上個人資料，之後曾經推出「過膠」身份證，其中小童版大小只約有成人證的一半，俗稱為「餅乾仔」。幾經變遷，至二○○三年版為現行所使用，附有晶片以及可過「e道」的第六代身份證。

  • 【港聞】幼稚園引入芬蘭教育　9月開課學額360個 星島日報 - 2017年1月8日星期日下午5:43
    榮譽校長侯純華 :「若家長擔心輸在起跑綫，我們學校未必適合他們」。

    【星島日報報道】標榜全港首所引進芬蘭教學特色的天越創思國際幼稚園，學前親子班與幼稚園將分別在2月及9月開課，校方將接受報名及安排面試，預料幼稚園上下午班學額共360個，幼兒院則為70個。　　該校榮譽校長，前喇沙小學校長侯純華透露，學校著重遊戲中自主學習，面試不會考核學生知識，但著重親子相處與互動，同時亦期望家長認同辦學理念，「若家長不喜歡沒有功課、擔心輸在起跑綫，我們學校未必適合他們」。 ...

  • 【港聞】抵港泰航冒白煙 惹火燒客機驚魂 星島日報 - 22小時前
    肇事泰航客機機尾冒出大量白煙。

    【星島日報報道】赤鱲角機場發生火燒航機驚魂！一架泰航空中巴士，昨午在機場停機坪補充物資時，機尾突然冒出大量白煙，一度懷疑航機起火，消防員趕至時白煙已告消散，經詳細檢查證實未發生火警，初步懷疑機尾發電機組喉管故障，漏出潤滑油氣化有關，幸事發時乘客已離開機艙，未有造成恐慌。　　一架泰航客機在赤鱲角機場停機坪冒煙惹虛驚。 ...

  • 【港聞】醉客毆的哥 父子冒警幫拖 東方日報 - 22小時前
    醉客毆的哥 父子冒警幫拖

    【東方日報專訊】醉漢怒毆「的哥」又襲警，「父子兵」幫拖演變成冒警。昨凌晨數名男女在上環夜店消遣劈酒後，各人盡興扶醉離開，其中一名醉男登上「冚旗的」時，司機恐怕他嘔吐弄污車廂，勸其先行準備膠袋，惟醉男不滿發酒癲，揮拳狂打司機，警員趕抵亦遭襲擊，警員被迫施放胡椒噴霧，將其制服拘捕。期間，與醉男同行兩父子，突發難衝前阻撓，有人更疑冒警「撻朵」被踢爆，父子涉嫌阻差辦公及冒警被拘捕。

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