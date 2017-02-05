【東方日報專訊】【本報訊】「今年靜到死！」訪港旅客雖有回升，但旅遊旺區的零售業卻不旺丁亦不旺財，有旺角藥店職員慨嘆，新一年市道不如往昔，雖然每逢農曆新年，生意較冷清，不過今年尤其慘淡。昨日到旺角行人專用區消費遊玩的旅客明顯減少，亦甚少拖篋客，昔日被內地旅客「攻陷」的高消費店舖如金飾舖、藥店及電器舖等，一律水盡鵝飛，反觀同一個行人專用區內的低消費店舖，則大受歡迎，以平民美食檔最多人排隊，多名市民及旅客站在街邊篤魚蛋及歎平價小食。