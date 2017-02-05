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盜用橫洲數據受罰 照得千萬生意「停賽」奧雅納 獲港府批合約

盜用橫洲數據受罰 照得千萬生意「停賽」奧雅納 獲港府批合約

顧問公司奧雅納盜用政府橫洲發展數據為發展商私樓項目作規劃申請，被發展局於去年十一月罰禁止在「工程及有關顧問公司遴選委員會」入標顧問合約三個月，停賽期今日（六日）屆滿。

對港府死心 移民台灣年逾千人 16載新高

對港府死心 移民台灣年逾千人 16載新高

【東方日報專訊】港人二○一六移民台灣人數創十六年來新高！台灣官方數字顯示，去年共有一千二百…

竊匪撬窗戶入屋 反鎖大門搜掠 青山別墅女戶主「有家歸不得」

竊匪撬窗戶入屋 反鎖大門搜掠 青山別墅女戶主「有家歸不得」

【東方日報專訊】【本報訊】老牌豪宅青山別墅發生爆竊案，賊人反鎖大門搜掠，令戶主「有家歸不得…

  • 美食車多人排 蘇錦樑：等如肯定價錢
    【港聞】美食車多人排 蘇錦樑：等如肯定價錢 東方日報 - 1小時29分前

    【東方日報專訊】【本報訊】三部美食車率先開張，但不少食客反映食物價格過高。商務及經濟發展局局長蘇錦樑昨出席活動後稱讚美食車連日來吸引多人排隊輪候，反映獲得市民及旅客肯定，而食物售價應由營運者自行決定， … 更多內容  »【港聞】美食車多人排 蘇錦樑：等如肯定價錢

    美食車多人排 蘇錦樑：等如肯定價錢

    【東方日報專訊】【本報訊】三部美食車率先開張，但不少食客反映食物價格過高。商務及經濟發展局局長蘇錦樑昨出席活動後稱讚美食車連日來吸引多人排隊輪候，反映獲得市民及旅客肯定，而食物售價應由營運者自行決定，希望未來增加美食車數目。此外，不少團體正爭取引入墟市，有美食車負責人昨出席城市論壇時指出，美食車與發展墟市之間沒有衝突，「啲人覺得多咗競爭係錯誤，兩者成本、發展方向不同」。

  • 被控企圖爆竊及拒捕 廣西幫四人今提堂
    【港聞】被控企圖爆竊及拒捕 廣西幫四人今提堂 東方日報 - 1小時29分前

    【東方日報專訊】【本報訊】四名廣西漢，涉嫌於上周五爆竊西貢清水灣豪宅失手被擒，警方昨將他們落案，各暫控一項「企圖爆竊」及「拒捕」罪，今日在觀塘裁判法院提堂。 更多內容  »【港聞】被控企圖爆竊及拒捕 廣西幫四人今提堂

    被控企圖爆竊及拒捕 廣西幫四人今提堂

    【東方日報專訊】【本報訊】四名廣西漢，涉嫌於上周五爆竊西貢清水灣豪宅失手被擒，警方昨將他們落案，各暫控一項「企圖爆竊」及「拒捕」罪，今日在觀塘裁判法院提堂。

  • 返工三招紓頸梗膊痛
    【健康】返工三招紓頸梗膊痛 東方日報 - 1小時29分前

    【東方日報專訊】上班族在辦公室久坐、欠缺運動，加上坐姿不當，使用滑鼠的手肘又沒有合適承托，容易引起肩周炎和網球肘。物理治療師表示，按壓肩頸、手肘時感到「淵痛」，可能是肌肉纖維太繃緊，形成「壓痛點」，血 … 更多內容  »【健康】返工三招紓頸梗膊痛

    返工三招紓頸梗膊痛

    【東方日報專訊】上班族在辦公室久坐、欠缺運動，加上坐姿不當，使用滑鼠的手肘又沒有合適承托，容易引起肩周炎和網球肘。物理治療師表示，按壓肩頸、手肘時感到「淵痛」，可能是肌肉纖維太繃緊，形成「壓痛點」，血液供應減少，長遠令筋膜黏連，限制肩膀活動能力，例如無法舉高手、提重物時感到劇痛。若不及時處理，一旦繃緊的肌肉壓住神經線，可致長期手痹，更難「斷尾」。他介紹三招擊退頸梗膊痛，包括按摩、伸展運動和強化肌肉動作，在辦公室都可紓緩痛症。

  • 【港聞】固體廢物徵費 半年內提立會 東方日報 - 1小時29分前
    固體廢物徵費 半年內提立會

    【東方日報專訊】都市固體廢物按量收費建議醞釀多時，環境局局長黃錦星昨表示，將於上半年向立法會提交具體立法建議。他提到，收費水平將按本地情況及外國經驗訂定，如一般家庭每日需付費約一至兩元，相信收費幅度為大眾可以承受，合適收費水平亦有助本港大幅減廢。有環保團體昨發起利是封回收行動，目標在三周內回收八百萬個舊利是封，向市民推廣惜物減廢。

  • 【港聞】訪港陸客雖升 新春市道淡靜 東方日報 - 1小時29分前
    訪港陸客雖升 新春市道淡靜

    【東方日報專訊】農曆新年期間訪港旅客升，各行各業卻不如預期中大幅受惠。商務及經濟發展局局長蘇錦樑昨日表示，在年卅晚至大年初六的七日間，內地訪港旅客增加百分之六點六，帶動整體旅客增加百分之五點一，但有旅遊業界人士回應，今年新春內地入境團不升反跌，跌幅更逾六成半，賓館業未見特別「好景」，去年的「爆滿」盛況今年不復見。飲食業方面，業界人士直指豪客近年買少見少，故食肆營業額沒有因旅客增加而有大升幅。

  • 【港聞】警車差館外撞壆 車長受傷 東方日報 - 1小時29分前
    警車差館外撞壆 車長受傷

    【東方日報專訊】【本報訊】警車警署外炒車，車長受傷、警犬受驚。肇事警車隸屬警犬隊（PDU），昨凌晨零時許，該隊警員連同警犬，乘車在港島山頂執行反罪惡巡邏，當駛至山頂道九十二號上斜，近山頂分區警署對開時，懷疑天雨路滑失控，撞向路邊石壆，車頭損毁。

  • 【港聞】旺角金舖 藥房 電器店 拍烏蠅 東方日報 - 1小時29分前
    旺角金舖 藥房 電器店 拍烏蠅

    【東方日報專訊】【本報訊】「今年靜到死！」訪港旅客雖有回升，但旅遊旺區的零售業卻不旺丁亦不旺財，有旺角藥店職員慨嘆，新一年市道不如往昔，雖然每逢農曆新年，生意較冷清，不過今年尤其慘淡。昨日到旺角行人專用區消費遊玩的旅客明顯減少，亦甚少拖篋客，昔日被內地旅客「攻陷」的高消費店舖如金飾舖、藥店及電器舖等，一律水盡鵝飛，反觀同一個行人專用區內的低消費店舖，則大受歡迎，以平民美食檔最多人排隊，多名市民及旅客站在街邊篤魚蛋及歎平價小食。

  • 【港聞】佔領運動遺禍 港人萌去意 東方日報 - 1小時29分前
    佔領運動遺禍 港人萌去意

    【東方日報專訊】【本報訊】港人近兩年移居海外數字呈現平穩狀況，根據保安局推算數字所顯示，港人移居的人數，由二○一四年的超過六千人，增至一五年底約七千人。

  • 【港聞】Benz跑撼欄「反肚」司機自首揭醉駕 東方日報 - 1小時29分前
    Benz跑撼欄「反肚」司機自首揭醉駕

    【東方日報專訊】【本報訊】駕駛平治跑車撼欄「反肚」，不顧而去司機自首被揭醉駕。一輛逾百萬元的平治跑車，昨凌晨在香港仔疑失控掃欄，全車翻轉變廢鐵，司機與男乘客爬出後，竟截的士離去，司機返家五小時後，才到警署自首，他涉嫌醉駕被捕，男乘客自行到醫院求診，警方正調查司機不顧而去原因。

  • 【港聞】攀山涉水 救犬21小時 東方日報 - 1小時29分前
    攀山涉水 救犬21小時

    【東方日報專訊】驚險廿一小時！有唐狗上月下旬從其火炭住處誤闖一處有約十層樓高的深谷水潭，被附近村民聽到其悲鳴聲，並報警求助。愛護動物協會接報後隨即行動，出動橡皮艇及攀山繩索裝備，動員十多人攀山涉水，花近廿一小時，終在深潭包圍的陡峭山谷中救出被困最少三日的唐狗，讓牠趕及在農曆新年前與主人團聚。

  • 【港聞】兩前司長倘齊入閘 政界憂流選 東方日報 - 1小時29分前
    兩前司長倘齊入閘 政界憂流選

    【東方日報專訊】【本報訊】特首選舉提名期於下周二（十四日）展開，外界關注前政務司司長林鄭月娥及前財政司司長曾俊華如同時「入閘」，成功取得一百五十名選委支持成為候選人，於投票階段會否出現流選，即沒有候選人取得當選門檻的六百零一票或以上，有前立法會議員指，希望不會出現流選的情況；另有約二百人遊行至林鄭位於灣仔住所，要求林鄭不再競逐特首，返回北京與丈夫及兩名兒子生活。

  • 【港聞】兩岸通報4人染禽流 港危機加劇 東方日報 - 1小時29分前
    兩岸通報4人染禽流 港危機加劇

    【東方日報專訊】【本報綜合報道】兩岸三地爆發禽流感，本港受威脅加劇。本港衞生防護中心表示，最新接獲通報四宗人類感染甲型禽流感H7N9個案，分別來自內地及台灣。防護中心強烈呼籲港人外遊時應避免接觸禽鳥或其糞便，並避免到家禽市場及農場，而從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診。

  • 【港聞】觀塘海濱步道 木板裂絆行人 東方日報 - 1小時29分前
    觀塘海濱步道 木板裂絆行人

    【東方日報專訊】【專案組報道】近日有網民上載一張觀塘海濱花園地標，模擬起重機塔樓的照片，指其塔面出現銹迹，網民群起質疑花園只開放七年，懷疑因物料不適合在海邊「吹海風」，以及保養不當而引致生銹。本報記者調查後，揭發原來是個誤會，這種生銹鐵物料只是藝術品的特色。不過花園內設施確實存在問題，例如太多人將花園步道用作跑步徑，木板懷疑因此出現裂紋。

  • 【港聞】藍牙喇叭爆炸險燒屋 東方日報 - 1小時29分前
    藍牙喇叭爆炸險燒屋

    【東方日報專訊】藍牙喇叭充電爆炸，馬迷贈品險燒屋。一名馬迷早前獲送贈充電式的迷你藍牙喇叭，前晚充電時喇叭突然爆炸着火，波及木枱及打印機，同時燒毀枱上的耳筒，幸火警及時被撲熄，無人受傷，事主昨凌晨在網上討論區發貼，並貼上肇事喇叭殘骸及燒毀物品的照片，公布事件，質疑該款喇叭的安全性，並向馬會投訴。馬會回應指已接獲相關查詢，強調該產品符合國際安全標準，但為慎重起見已停止派發同款喇叭。

  • 【港聞】土瓜灣重建項目 月內上訴聆訊 東方日報 - 1小時29分前
    土瓜灣重建項目 月內上訴聆訊

    【東方日報專訊】【本報訊】市區重建局項目遭反對被迫推遲重建。市區重建局去年三月公布，斥資一百一十六億港元開展土瓜灣庇利街/榮光街重建項目，涉及過百個街號、二千個住宅單位。市建局行政總監韋志成透露，該項目早前有多人提出反對，包括不受重建項目影響的市民，令市建局未能按原定計劃在去年十二月刊憲後，開始展開物業收購及租客補償或安置事宜程序，估計額外需時數個月處理。

  • 【港聞】市建局安置大廈研裝獨立廁所 星島日報 - 38分前
    星島日報相片

    【星島日報報道】市建局收購舊廈重建，部分租住被收購物業的租客因未獲公屋安置，便會被安排在市建局四幢安置大廈居住，但原來該等在十多年前落成的大廈，部分需要使用共廁。市建局行政總監韋志成表示，市建局正研究為每個安置大廈單位增設獨立洗手間，減少居民不便，並計畫更新安置大廈配套，但部分一或二人單位在面積和間隔改動上存在很大的掣肘。 ...

  • 【天氣】元宵情人節天氣dry 東方日報 - 1小時29分前
    元宵情人節天氣dry

    【東方日報專訊】【本報訊】中國情人節與西方情人節即將先後殺到，無論大家是否有情人相伴，天文台預告這兩日難免有點dry。根據天文台最新九天天氣預測，本周四開始變得乾燥，到周末（十一日）元宵當天，相對濕度跌至最低百分之四十五，下周二（十四日）西方情人節仍然天晴乾燥，且早晚清涼，情人們或可相擁取暖，用愛意滋潤乾燥的四周。

  • 【港聞】16歲仔墮樓亡 原因成謎 東方日報 - 1小時29分前
    16歲仔墮樓亡 原因成謎

    【東方日報專訊】【本報訊】少年離奇墮樓亡。一名十六歲少年（圖），昨晨在馬鞍山利安邨利興樓高處墮下，跌落一樓簷篷重傷，被保安員發現，救護員到場將他送院搶救，惜證實不治，警方不排除他跳樓自殺，正調查其墮樓原因及死因。

  • 【港聞】雨夜飄移遇查 辣跑群飆 東方日報 - 1小時29分前
    雨夜飄移遇查 辣跑群飆

    【東方日報專訊】雨夜玩飄移，辣跑「插翼難飛」！昨凌晨警方在青衣航運路，發現有多部裝有定風翼及強勁「死氣喉」辣跑，在雨中高速狂飆，更在迴旋處猛兜圈玩飄移，產生「甩尾」響胎聲，遂派出「隱形戰車」前往調查，惟群車發覺立即狂飆逃走，戰車窮追五百米，將其中三車截停調查後，均涉嫌非法改裝拖走驗車，兩名司機涉嫌危險駕駛被捕。另外，警方在元朗亦截獲五部疑非法改裝跑車。

  • 【港聞】女推輪椅母過路 捱撞俱傷 東方日報 - 1小時29分前
    女推輪椅母過路 捱撞俱傷

    【東方日報專訊】【本報訊】沙田第一城發生車禍，一名坐輪椅姓李（八十四歲）婦人，昨午十二時許由姓鄧（六十歲）女兒推着，在得榮街近百得街橫過馬路時，一輛掛中港車牌的七人車沿得榮街駛至，姓姚（五十八歲）女子疑收掣不及，直撞向兩人，李婦的輪椅頓失平衡，她連同輪椅翻側倒地，鄧女亦跌倒地上，兩人同告手腳及腰部受傷，李婦因頭部撼地，一度昏迷，途人見狀代為報警。

  • 【港聞】惡男女毆的哥 拆車Cam毀證 東方日報 - 1小時29分前
    惡男女毆的哥 拆車Cam毀證

    【東方日報專訊】【本報訊】惡男女驅車閘的士毆傷的哥，拆走車Cam毀證駕車逃。一對男女昨駕乘七人車，途經秀茂坪時疑因爭路問題，與一名的士司機爭執，竟驅車將的士閘停，落車毆傷的士司機，搶去其手機掟入車廂，再拆去其車Cam毀證後，駕車逃去，的士司機需送院治理，警方正追緝惡男女歸案。

  • 【港聞】情困男燒炭「坐屍」賓館廁 東方日報 - 1小時29分前
    情困男燒炭「坐屍」賓館廁

    【東方日報專訊】【本報訊】婚姻告急！灰爆男賓館燒炭「坐屍」廁所。一名物業管理員疑與妻子感情有變，前日兩人爭吵後，他獨自拖篋離家到油麻地一間賓館租房過夜。直至昨午因逾時未退房，被女管房揭發他在廁所燒炭自殺身亡。

  • 【港聞】勇市民熊抱擒港鐵偷拍男 東方日報 - 1小時29分前
    勇市民熊抱擒港鐵偷拍男

    【東方日報專訊】【專案組報道】遇到不平事，途人很多時都以事不關己心態面對，以下兩位熱心市民的見義勇為做法，值得表揚。日前一名穿熱褲的女子發現被一名光頭男子疑似偷拍，出言喝止，光頭男即時逃走，兩名熱心街坊上前阻止，其中一人更用熊抱攬着光頭男腰部，阻止他離去。

  • 【港聞】糖尿漢厭世 跳青馬大橋亡 東方日報 - 1小時29分前
    糖尿漢厭世 跳青馬大橋亡

    【東方日報專訊】【本報訊】青馬大橋添自殺亡魂！退休男飽受嚴重糖尿病折騰，前晚致電妻子「死別」後，從青馬大橋跳海自盡，警方及搜救隊海空通宵搜索，十三小時後，於昨午在馬灣石灘尋獲其屍體，警方調查後認為無可疑。

  • 【港聞】三個好業主 住宅改作釋囚家 東方日報 - 1小時29分前
    三個好業主 住宅改作釋囚家

    【東方日報專訊】更生人士甫踏出監獄首要面對住房問題，個別業主不願租屋，僱主則需求職者提供住址證明，香港善導會不欲更生人士因住屋問題而重踏舊路，去年底推出「甦屋計劃」，邀請業主將閒置單位改造成更生人士康復宿舍。首間甦屋最快本月底完工，租金低廉。有移民澳洲的專業人士響應計劃，自費二十萬港元改裝單位，「我相信人性本善，畀佢哋足夠嘅信任與空間，佢哋一定可以重新出發」。

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