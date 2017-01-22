- 【港聞】「過往忍得就忍」 不理解為何仍被反對 競爭加劇下休養生息 梁振英︰後果可以想像 星島日報 - 5小時前
【星島日報報道】行政長官梁振英在上周三公布任內最後一份《施政報告》後，接連為報告解畫。他昨日提到，香港需要發展經濟，用好機遇，在全球一體化及各地競爭愈來愈激烈下，不點名批評前財政司司長曾俊華認為香港要「休養生息」的言論，指各地競爭愈來愈激烈，若香港「休養生息」、「無為而治」，後果可以想像。 … 更多內容 »【港聞】「過往忍得就忍」 不理解為何仍被反對 競爭加劇下休養生息 梁振英︰後果可以想像
- 【港聞】「衰仔紙」提早取消 最快年初六落實 星島日報 - 5小時前
《施政報告》宣布會取消長者綜援的「衰仔紙」安排，政務司司長張建宗昨指，預計這行政措施可由原定三月推行，提前至農曆新年大年初六或年初七，即下月初可推出。 ... 更多內容 »【港聞】「衰仔紙」提早取消 最快年初六落實
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- 【港聞】「煲燶嘢」焚宅 婆婆葬身廚房 東方日報 - 5小時前
疑煮食爐意外起火，南山邨九旬婦葬身屋內。昨午十二時許，石硤尾南山邨南明樓八樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙， 更多內容 »【港聞】「煲燶嘢」焚宅 婆婆葬身廚房
- 【港聞】逾噸油壓車斗塌下司機慘遭夾斃 星島日報 - 5小時前
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