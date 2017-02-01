- 【即日】沉船悲劇新婚妻遇難 家屬：她把救生衣連在一起救了大家 星島日報 - 15小時前
【星島日報報道】一艘載有中國遊客的遊船，於1月28日晚在馬來西亞沙巴沉沒，事故造成3人遇難，有6人仍然失蹤，包括5名中國遊客和1名船員。船上共載有23名中國遊客，其中兩人為新婚夫婦，可惜27歲的妻子張曉坤不幸罹難，與31歲丈夫從此陰陽永隔。 網友「李李」在微博上證實表妹張曉坤遇難的消息：「落水時，她（張曉坤）首先把大家的救生衣連接在一起，並不斷鼓勵周圍人。 … 更多內容 »【即日】沉船悲劇新婚妻遇難 家屬：她把救生衣連在一起救了大家
- 【即日】獸父伸手入內褲摸兩親女私處 8歲女童視像作供 星島日報 - 12小時前
【星島日報報道】36歲清潔工獸父，先在09年強吻24歲的繼女，及後於16年再度向兩名分別5歲及8歲的親生女下手，多次於妻子不在家時，伸手入她們內褲里觸摸私處，她們反抗不果。繼女不希望同母異父的妹妹成為受害者，終向警方舉報。獸父今於區域法院否認三項猥褻侵犯另一人罪，8歲女童透過視像作供。 … 更多內容 »【即日】獸父伸手入內褲摸兩親女私處 8歲女童視像作供
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- 【即日】初九最高氣溫23°C 超30年數據 星島日報 - 15小時前
【星島日報報道】香港今年將過「暖笠笠」新春，天文台最新預測顯示，未來兩日本港雖然多雲及有幾陣雨，但氣溫持續上升，初九最高氣溫更升至23°C，超過30年數據，而元宵前夕早晚氣溫清涼，最高只有19°C。 天文台又預測，年初九當日除了氣溫高，還相當乾燥，相對濕度最低只有60%。天文台指，受東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸地區早上天氣清涼，預料高空擾動會在本週後期為華南地區帶來有雨的天氣。 … 更多內容 »【即日】初九最高氣溫23°C 超30年數據
- 【即日】要求落機被拒稱行李會爆炸 點心皇前老闆否認兩控罪 星島日報 - 14小時前
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