【東方日報專訊】【本報訊】駕駛者小心遇到「區旗屈錢黨」！油尖旺近日出現一群外籍人士在路口向駕駛車輛的司機派發區旗，事後又向對方索取金錢，每支廿元，司機若不就範，有關人士便會堵其車路。警方發言人表示，油麻地分區特遣隊人員昨日進行反罪惡巡邏，於下午六時廿五分在油麻地上海街及窩打老道交界，發現一名廿六歲外籍男子向途人及司機兜售旗幟，警方以涉嫌違反逗留條件將其拘捕。據悉，被捕男子為俄羅斯遊客，報稱自己失聰進行籌款。大律師指出，上述行為涉勒索，最高可被判監十四年。