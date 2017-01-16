- 【天氣預告】大寒有料到 周末12℃ 東方日報 - 18小時前
【東方日報專訊】【本報訊】大寒前後真的寒冷了。天文台最新預測顯示，本港氣溫自本周四起逐步轉冷，周五大寒之日市區最低只有攝氏十三度，翌日早上更低見十二度，寒冷天氣警告有可能在大寒夜發出。 更多內容 »【天氣預告】大寒有料到 周末12℃
- 【港聞】翻巴慘劇 車長駕駛前曾服藥 檢命女痛述生死劫：車內漆黑一片，好驚… 東方日報 - 18小時前
【東方日報專訊】城巴車長疑「暈一暈」剷上石壆翻車，釀一死十八傷車禍，昨仍有十三名傷者留醫，其中三名女子情況嚴重。藍田前晚發生城巴翻車災難，患有高血壓的六十一歲車長，報稱開車前服食降血壓藥，駕駛期間突然 … 更多內容 »【港聞】翻巴慘劇 車長駕駛前曾服藥 檢命女痛述生死劫：車內漆黑一片，好驚…
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- 【即日】上海迪士尼道具糖果被遊客拔光 網友：唐老鴨好悲涼 星島日報 - 12小時前
【星島日報報道】連道具也要偷！近日有網友在微博爆料，指上海迪士尼樂園農曆新年前，擺放一個唐老鴨大型賀年裝置人偶，但它手中糖果盒的道具糖果，卻被遊客幾乎拔光，落到「一場空」，只剩大約3至4個假糖果。 網友發文指出，在樂園內能不能管好自己的手、守護好自己的素質和修養，理解是相互的，請守護好這個奇妙的樂園，「不要做那幾條臭魚腥了一鍋湯」。 … 更多內容 »【即日】上海迪士尼道具糖果被遊客拔光 網友：唐老鴨好悲涼
- 【香港原來有個猛鬼島】暴風雨，猛鬼島，喊「開飯」（上） 星島日報 - 17小時前
- 【港聞】大型名店Outlet落戶香港 星島日報 - 18小時前
- 【港聞】女事主墮樓慘遭路牌分屍 血流滿地腸臟溢出 東方日報 - 18小時前
- 【即日】感情問題困擾 獨居女凱帆軒自縊亡 星島日報 - 16小時前
- 【港聞】棄百萬年薪 教畫再起步 銀行家全職搞藝術 晴報 - 17小時前
【晴報專訊】做全職藝術家搵食難？有熱愛藝術的銀行家，甘願放棄逾百萬年薪，全職投身藝術創作以教畫維生，體驗到藝術家的生活艱難，換來是創作獨特作品空間，亦憑藉銀行管理經驗，悟出藝術家生存之道：「視作品為商品！」年屆70歲的香港當代藝術家呂豐雅，小學受美術老師啟發愛上繪畫，中學畢業後，邊在銀行工作、邊兼讀港大「藝術與設計」文憑，1972年在中環大會堂畫展上，其畢業作品獲賞識者以900元收藏，相等於月薪3倍；時至今日，其畫作及陶塑作品最高售價達數以十萬，但藝術路走來不易。呂豐雅中學畢業後任職銀行簿記，但他不忘初心，透過港大兼讀課程，吸收足夠藝術知識、技法，更在老師鼓勵下走出藝術路。要識睇市場做推廣直至1995年，呂豐雅毅然放棄年薪逾百萬的美 …
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- 【國際】聲稱全球最細國「西蘭公國」 數千人申請入籍 星島日報 - 2017年1月15日星期日下午8:17
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- 【國際】日本有失明人士墮軌被列車撞死 臨死前鬆開導盲犬救一命 香港電台-國際 - 2017年1月15日星期日上午11:16
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