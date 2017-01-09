【東方日報專訊】港府在未有諮詢公眾及立法會的情況下，突然宣布於西九文化區興建香港故宮文化博物館（故宮館），前日再被揭發原來在西九管理局拍板興建故宮館前四個月，已偷步委聘建築師嚴迅奇展開故宮館的設計工作，事件持續引起外界質疑批評，有泛民立法會議員狠批身兼西九管理局主席的政務司司長林鄭月娥及西九管理局，於故宮館風波「比擠牙膏式更離譜」，會與其他泛民議員研究引用《立法會（權力及特權）條例》，成立專責委員會調查故宮館事件的始末。有學者亦批評，西九管理局於興建故宮館事件是「霸王硬上弓」，猶如「結咗婚先問你去邊度擺酒」。