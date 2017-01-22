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黃大仙祠環保香爐 不再煙霧瀰漫

按傳統習俗，大批善信星期五年三十晚必定在黃大仙祠通宵守候，等待凌晨踏入大年初一時爭上「頭炷香」求神庇佑，四處煙霧瀰漫 ...

林鄭昨未有公開競選活動。

林鄭談參選原因 恐當選者不獲中央任命

特首參選人林鄭月娥昨未有公開競選活動，但昨晚有網媒指，林鄭早前在一傳媒飯局上稱，自己出選是…

偷拍少女裙底 休班警被捕

偷拍少女裙底 休班警被捕

警隊醜聞一波接一波，繼早前有輔警被揭發在其任職的民政總署，涉嫌「淫賤大偷拍」女同事，昨日又…

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    【港聞】「過往忍得就忍」 不理解為何仍被反對 競爭加劇下休養生息 梁振英︰後果可以想像 星島日報 - 5小時前

    【星島日報報道】行政長官梁振英在上周三公布任內最後一份《施政報告》後，接連為報告解畫。他昨日提到，香港需要發展經濟，用好機遇，在全球一體化及各地競爭愈來愈激烈下，不點名批評前財政司司長曾俊華認為香港要「休養生息」的言論，指各地競爭愈來愈激烈，若香港「休養生息」、「無為而治」，後果可以想像。 … 更多內容  »【港聞】「過往忍得就忍」 不理解為何仍被反對 競爭加劇下休養生息 梁振英︰後果可以想像

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    【星島日報報道】行政長官梁振英在上周三公布任內最後一份《施政報告》後，接連為報告解畫。他昨日提到，香港需要發展經濟，用好機遇，在全球一體化及各地競爭愈來愈激烈下，不點名批評前財政司司長曾俊華認為香港要「休養生息」的言論，指各地競爭愈來愈激烈，若香港「休養生息」、「無為而治」，後果可以想像。 ...

  • 長者日後可以個人的身分申請綜援。
    【港聞】「衰仔紙」提早取消 最快年初六落實 星島日報 - 5小時前

    《施政報告》宣布會取消長者綜援的「衰仔紙」安排，政務司司長張建宗昨指，預計這行政措施可由原定三月推行，提前至農曆新年大年初六或年初七，即下月初可推出。 ... 更多內容  »【港聞】「衰仔紙」提早取消 最快年初六落實

    長者日後可以個人的身分申請綜援。

    《施政報告》宣布會取消長者綜援的「衰仔紙」安排，政務司司長張建宗昨指，預計這行政措施可由原定三月推行，提前至農曆新年大年初六或年初七，即下月初可推出。 ...

  • 「煲燶嘢」焚宅 婆婆葬身廚房
    【港聞】「煲燶嘢」焚宅 婆婆葬身廚房 東方日報 - 5小時前

    疑煮食爐意外起火，南山邨九旬婦葬身屋內。昨午十二時許，石硤尾南山邨南明樓八樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙， 更多內容  »【港聞】「煲燶嘢」焚宅 婆婆葬身廚房

    「煲燶嘢」焚宅 婆婆葬身廚房

    疑煮食爐意外起火，南山邨九旬婦葬身屋內。昨午十二時許，石硤尾南山邨南明樓八樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙，

  • 【港聞】逾噸油壓車斗塌下司機慘遭夾斃 星島日報 - 5小時前
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    大潭配水庫昨發生罕見奪命意外，吊臂車司機開工前升起油壓車斗，俯身檢查機件，逾噸重車斗突然塌下，他慘遭夾死。...

  • 【港聞】父姦女兒案 需基因鑑證 東方日報 - 5小時前
    父姦女兒案 需基因鑑證

    【東方日報專訊】【本報訊】現年十七歲少女指控父親在三年多前於牛頭角一單位內涉嫌將她強姦，事件日前揭發，被捕的六十歲父親暫控一項強姦，昨日解往東區法院提堂，毋須答辯。裁判官將被告繼續收押至三月三十一日，轉往觀塘法院再訊；期間以讓警方進一步調查及諮詢律政司意見，並進行基因鑑證以證實二人的父女關係。同時警方亦會調查女事主對被告的其他投訴，部分案發地點在內地。

  • 【港聞】英教育展近3000人「取經」 星島日報 - 5小時前
    英國文化協會在會展舉行英國教育展，吸引不少有意到英國的學生到場「取經」。

    【星島日報報道】英國向來是港生赴海外升學的首選，英國文化協會昨起一連兩天舉行英國教育展，主辦機構稱，英國決定脫歐不影響港生前往英國升學的意欲，隨之而來引發英鎊匯價下跌，更減輕學生學費及生活開支負擔，反而吸引更多人負笈英國升學。有港生坦言，不甘本港教育制度「一試定生死」，盼離港讀書，感受外地的學習氣氛及發掘不同出路。　　逾一百所英國中小學、專上學院及大學於英國教育展設諮詢攤位，簡介學校及課程特色。 ...

  • 【港聞】黃大仙祠環保香爐 不再煙霧瀰漫 星島日報 - 5小時前
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    按傳統習俗，大批善信星期五年三十晚必定在黃大仙祠通宵守候，等待凌晨踏入大年初一時爭上「頭炷香」求神庇佑，四處煙霧瀰漫 ...

  • 【港聞】林鄭遭攝影師「胸襲」慘叫黑面 東方日報 - 5小時前
    林鄭遭攝影師「胸襲」慘叫黑面

    【東方日報專訊】【本報訊】特首選舉參選人連環發生「意外」！繼前晚胡國興參加飯局途中撞車後，昨日輪到另一參選人、前政務司司長林鄭月娥遭「胸襲」。林鄭月娥昨午離開其競選辦公室時，被一名手持攝錄機的now電視台男攝影師不慎衝前，大力撞到她的左手臂及左胸，林鄭隨即「嘩」一聲慘叫並即時「黑面」，保安員把兩人分隔，林鄭急步登上七人車離開。

  • 【港聞】啟德擬建國際標準龍舟賽場 東方日報 - 5小時前
    啟德擬建國際標準龍舟賽場

    【東方日報專訊】特首梁振英任內最後一份施政報告大篇幅提及體育發展，政府消息人士透露，啟德發展區除了體育園外，舊機場跑道旁的觀塘避風塘亦因水質改善而獲「解封」，變身賽艇及龍舟競渡等水上活動場地。由多個水上活動團體組成的香港水上運動議會，申請跑道末端舊機場消防局用地闢建臨時水上活動中心一事，已進入最後商討階段，倘成事觀塘避風塘將成為本港首個符合國際賽標準的龍舟賽事場地。

  • 【國際】特朗普就職禮 粉絲遠遜奧巴馬 星島日報 - 5小時前
    杜指受制兩萬關 納指創收市新高 特朗普快就職 美股恐反高潮

    周五在華盛頓國家廣場參加特朗普就職禮的群眾，明顯較二○○九年奧巴馬首度就職時來得少。群眾規模今次大幅縮小，場面格外冷清， ...

  • 【國際】北京關閉「天則」等17違規網站 星島日報 - 5小時前
    北京擬安排110億元資金，用於發展京津冀交通網絡。

    北京當局昨日宣布，關閉十七家「違法違規」網站，甚中包括中國著名經濟學家茅于軾、張曙光、盛洪、樊綱等人創辦主理的「天則經濟研究所網」、「天則公用事業研究中心網」和「中評網」。這幾個網站曾發表大量和政府「不同調」的言論，受到左派學者和網民攻擊。 ...

  • 【國際】奧巴馬臨別留函叮嚀繼任者 星島日報 - 5小時前
    奧巴馬將首度以總統身分訪問美國清真寺。

    在迎接繼任者特朗普到臨白宮前，即將卸任總統的奧巴馬上周五手持一封信步入橢圓形辦公室，把信擺在眾多總統使用過的十九世紀書桌上。 ...

  • 【國際】特朗普首頒政令 向「奧巴馬醫保」開刀 星島日報 - 5小時前
    特朗普正式就任美國總統：誓將權力交還人民，強調「美國優先」

    美國總統特朗普周五宣誓就職巡遊後，馬上進入白宮橢圓形辦公室簽署第一道行政命令，向「奧巴馬醫保」（Obamacare）開刀，下令各個聯邦部門採取措施，減輕前總統奧巴馬推動的醫療保健制度為國民帶來的負擔， ...

  • 【港聞】曾俊華指「休養生息」只為減內耗 星島日報 - 5小時前
    曾俊華的競選辦開幕。

    【星島日報報道】曾俊華日前宣布參選特首時指下屆政府最重要是休養生息，但特首梁振英昨早出席電台節目時表明不同意，曾俊華昨午發表網誌回擊，反駁休養生息指的是停止內耗，相信這是絕大部分港人的心願，也是香港繼續前行的出路，否則施政只會裹足不前，影響香港的競爭力，又指只有少數極端人士仍對撕裂、對立樂此不疲。 ...

  • 【港聞】張建宗：未來五六年毋須加稅 星島日報 - 5小時前
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    【星島日報報道】政務司司長張建宗（圖）承認改善長者生活津貼可能令結構性財赤提早至二○二六年出現，他認為下屆政府要開始思考檢討稅制，但強調未來五至六年毋須加稅。民建聯及工聯會都同意可檢討稅制，但在現時政治化的環境，必定引起反彈，他們分別建議開徵增值稅及物業空置稅。民主黨則認為，政府的理財哲學及財政儲備的運用都應一併檢討。 ...

  • 【港聞】九旬婦煮食釀火警燒死 星島日報 - 5小時前
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    【星島日報報道】石硤尾南山 昨發生奪命火，患高血壓、不良於行九旬婦，疑煮食時病發暈倒，其後「煲乾水」起火，消防員破門撲熄火警後，發現女戶主倒斃廚房，身體有燒傷痕 ，警方將剖屍以確定死因。　　九十二歲死者姓李，育有兩子一女，姓楊丈夫去世多年，女兒婚後遷出，李與兩子和媳婦同住南山 南明樓八樓一單位。街坊稱，李婆婆不良於行，患高血壓且弱聽。 ...

  • 【港聞】葉太見高教界選委 胡官支持銀髮社企 星島日報 - 5小時前
    胡官昨偕子吃素食西餐。

    【星島日報報道】對比兩名前司長，最早宣布參選特首的新民黨主席葉劉淑儀及退休法官胡國興的選情一直被看淡，但兩人未有怠慢，頻頻落區或約見選委，葉太前日先後與高教界選委及漁民會面，胡官則偕長子到銀杏館用餐，支持銀髮族社企。 ...

  • 【港聞】高永文：須調整醫管局經常性開支 星島日報 - 5小時前
    高永文稱，現時醫管局已動用儲備應付醫療開支。

    【星島日報報道】《施政報告》提到額外增加二十億元經常性開支予醫管局，食物及衞生局局長高永文昨日指出，過去兩年動用內部財政儲備應付醫療開支，有必要調整經常性開支的基線。政府又計畫出資興建本港首間中醫院，預計數年後落成。 ...

  • 【港聞】外籍「區旗屈錢黨」堵路勒索 東方日報 - 5小時前
    外籍「區旗屈錢黨」堵路勒索

    【東方日報專訊】【本報訊】駕駛者小心遇到「區旗屈錢黨」！油尖旺近日出現一群外籍人士在路口向駕駛車輛的司機派發區旗，事後又向對方索取金錢，每支廿元，司機若不就範，有關人士便會堵其車路。警方發言人表示，油麻地分區特遣隊人員昨日進行反罪惡巡邏，於下午六時廿五分在油麻地上海街及窩打老道交界，發現一名廿六歲外籍男子向途人及司機兜售旗幟，警方以涉嫌違反逗留條件將其拘捕。據悉，被捕男子為俄羅斯遊客，報稱自己失聰進行籌款。大律師指出，上述行為涉勒索，最高可被判監十四年。

  • 【港聞】最大年宵開鑼 維園滿場「雞」 星島日報 - 5小時前
    維園年宵市場今日開鑼，共有四百七十五個檔位。

    【星島日報報道】本港最大的維園年宵市場今日開鑼，共四百七十五檔售賣各式產品食品，適逢今年是雞年，不少攤檔以「雞」為主題，有年輕人將攤檔設計成街市「雞檔」，售賣可愛雞咕o臣，亦有檔口以雞頭設計側揹袋，並配上搞怪字詞，大賣創意。另有攤檔以中學回憶為主題，冀以本土情懷突圍而出。由於未來數日天氣好，檔主預計生意向旺。 ...

  • 【港聞】壯男感冒驚變肝衰竭 東方日報 - 5小時前
    壯男感冒驚變肝衰竭

    【東方日報專訊】顧家壯男正苦候一個肝臟移植的機會，現年三十六歲、O型血陳梓康（康仔），一直身體健康，無病無痛，但兩個月前一場感冒來襲，令他身體轉差，多次求醫不愈，在春節前揭發因乙型肝炎致暴發性肝衰竭，正留醫深切治療部，急需換肝續命。由於家人均不適合捐肝，對康仔的病情心急如焚，呼籲市民支持器官捐贈，捐出去世親人肝臟遺愛人間。

  • 【港聞】警冚尖沙咀毒窟 檢「糖衣」毒品 東方日報 - 5小時前
    警冚尖沙咀毒窟 檢「糖衣」毒品

    【東方日報專訊】【本報訊】「糖衣毒藥」，警破獲黑幫毒窟鐵竇。活躍尖沙咀區黑漢，利用酒吧貴賓房闢作毒品分銷中心，更將毒品包裝成糖果分銷，昨凌晨警方掩至搜查時，涉案黑幫企圖擲「冰」落街滅證，幸被探員及時制止拘捕，檢獲值七萬元毒品。

  • 【港聞】勁賺照加票價 調整機制惹議 東方日報 - 5小時前
    勁賺照加票價 調整機制惹議

    【東方日報專訊】港鐵惹起民憤，其「可加可減」機制更是為人詬病。一五年港鐵公司勁賺約一百三十億元，但每年仍不斷加價。政府去年主動要求連續七年加價的港鐵，提早一年檢討票價調整機制，共同檢討「可加可減票價機制」。

  • 【港聞】超市老鼠 偷竊當職業 東方日報 - 5小時前
    超市老鼠 偷竊當職業

    【東方日報專訊】雞年將至，賀年禮品有市，三名無業男組成「超市老鼠」，趁歲晚頻密出動搵食，由元朗區轉戰至大埔時，被警方鎖定目標監視，前晚三人在大埔區一間超市落手後，當場人贓並獲，起回總值一千七百元糖果，再在主腦寓所起約值兩萬元部分贓物，三名疑匪最少牽涉三宗店內偷竊有關。據悉，有人竟以偷竊當成職業，每日犯案「工資」可獲一千元。

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