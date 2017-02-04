- 【港聞】指李國章稱職 二人關係良好 馬斐森：享受這份工 離任不涉政治原因 星島日報 - 4小時前
【星島日報報道】將於明年一月離任的香港大學校長馬斐森，昨公開交代辭職理由，他指愛丁堡大學卓越的學術表現，又座落在父親家鄉，形容對自己是難得機會，而金錢對他並不重要，即使「跳槽」會大幅減薪亦選擇離開。他又強調離任不涉政治原因，與港大校務委員會主席李國章關係亦良好。 馬斐森在宣布辭職後，昨首度會見傳媒，他對自己未完成五年任期便離任感抱歉，亦理解有人指其決定是不負責任的批評。 … 更多內容 »【港聞】指李國章稱職 二人關係良好 馬斐森：享受這份工 離任不涉政治原因
- 【港聞】三美食車首日開檔大排長龍 星島日報 - 4小時前
【星島日報報道】籌備多時的美食車昨日終於開業，分別主打鮮忌廉菠蘿包、美式叉包及五色餃子，都大受歡迎，未開檔已吸引市民和遊客圍觀，開賣時大排長龍。客人反應大多正面，有人指菜式特別價錢「貼地」，有遊客感覺新奇認為值得一試。有美食車負責人稱今日將準備多一倍食材，期望可滿足假日人流。 … 更多內容 »【港聞】三美食車首日開檔大排長龍
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- 【國際】金正恩整肅親信 多名高官被處決 星島日報 - 4小時前
【星島日報報道】北韓再有高層官員被整肅，南韓統一部發言人昨早證實傳媒的報道，指被視為最高領袖金正恩親信的國家安全保衞省保衞相（相當於國家安全部長）金元弘，已被革職，凸顯北韓內部權力鬥爭加劇。 韓聯社引述統一部發言人鄭俊熙說，金元弘遭北韓執政勞動黨組織指導部調查後，其軍銜由四星大將貶為三星上將，實際上就是被免職降級。另外，保衞省多名高官亦被處決。 據悉金元弘被控貪污、踐踏人權及越權專斷。 … 更多內容 »【國際】金正恩整肅親信 多名高官被處決
【星島日報報道】北韓再有高層官員被整肅，南韓統一部發言人昨早證實傳媒的報道，指被視為最高領袖金正恩親信的國家安全保衞省保衞相（相當於國家安全部長）金元弘，已被革職，凸顯北韓內部權力鬥爭加劇。 韓聯社引述統一部發言人鄭俊熙說，金元弘遭北韓執政勞動黨組織指導部調查後，其軍銜由四星大將貶為三星上將，實際上就是被免職降級。另外，保衞省多名高官亦被處決。 據悉金元弘被控貪污、踐踏人權及越權專斷。 ...
- 【港聞】劉業強︰望參選人保障新界人權益 星島日報 - 4小時前
- 【國際】美防長：《安保條約》適用釣島 星島日報 - 4小時前
【星島日報報道】美國新任國防部長麥提斯，昨日下午由南韓轉抵日本訪問。他和日本首相安倍晉三見面後發表講話，強調美國會「百分之一百肩並肩」支持日本。日本傳媒又引述與會官員稱，麥提斯稱將遵守規定對日防衞義務的《美日安保條約》第五條，當中明確表示「釣魚島（日稱尖閣諸島）適用」。 ...
- 【國際】埃刀客圖闖羅浮宮 遭軍人開五槍制服 星島日報 - 4小時前
【星島日報報道】一名帶着兩個背包的男子周五上午企圖闖入巴黎市中心羅浮宮的地下商場，但巡邏士兵警告他不能攜背包進入商場後，他一面揮刀襲擊在場的士兵，一面高呼「真主偉大」。士兵企圖制服他不果，向他開了五槍，他身受重傷倒地。當局指這宗襲擊事件具有恐襲特徵，行兇者是埃及公民，於一月底抵達法國。 事發於當地時間約上午十時。 ...
- 【港聞】張達明指校長被架空 逼使離任 星島日報 - 4小時前
- 【天氣】多雲初時短暫時間有陽光 最高20度 星島日報 - 3小時前
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- 【港聞】與人爭執後遇襲 梨木樹邨中年漢昏迷送院 星島日報 - 3小時前
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