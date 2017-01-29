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新界鄉議局主席劉業強（右五）按照傳統到車公廟為香港求籤，求得第六十一籤上籤。籤文解曰「凡事吉利」。

車公廟祈福 港求得上籤 預言轉運時來

昨天是丁酉雞年大年初二車公誕，新界鄉議局主席劉業強按照傳統到車公廟為香港求籤，求得第六十一籤上籤，籤文為「傳來信息果無差，轉運時來自興家；篤志雲程須着力，何天今日賜榮華。」 ...

網傳假粉絲 質地似橡筋扯唔斷

網傳假粉絲 質地似橡筋扯唔斷

網上早前流傳假米短片，雖後來證實虛驚一場，但已引起一片恐慌，想不到最近又有疑似假粉絲流出。

星島日報相片

航拍機商場亂舞 低飛險剃嬰孩頭

航拍「無王管」，商場亂飛險傷人！網上近日瘋傳一段航拍短片，地點竟是人流熙攘的觀塘apm商場…

  • 劉業強去车也為香港求得上籤。
    【即日】劉業強為港求得車公廟上籤　凡事吉利轉運時來 星島日報 - 23小時前

    【星島日報報道】雞年大年初二，新界鄉議局主席劉業強按傳統，與多名立法會議員到車公廟為香港求籤，結果為香港求得第61號籤，是上籤，解曰「凡事吉利」，會轉運時來。　　第61籤的籤文是「傳來信息果無差，轉運時來自興家；篤志雲程須著力，何須今日賜榮華。」官方解籤師傅指，籤文為香港帶來好的訊息，未來將有好的轉變，運程和形勢均有好發展，只要政府和巿民共同努力，香港便可持續繁榮。 … 更多內容  »【即日】劉業強為港求得車公廟上籤　凡事吉利轉運時來

    劉業強去车也為香港求得上籤。

    【星島日報報道】雞年大年初二，新界鄉議局主席劉業強按傳統，與多名立法會議員到車公廟為香港求籤，結果為香港求得第61號籤，是上籤，解曰「凡事吉利」，會轉運時來。　　第61籤的籤文是「傳來信息果無差，轉運時來自興家；篤志雲程須著力，何須今日賜榮華。」官方解籤師傅指，籤文為香港帶來好的訊息，未來將有好的轉變，運程和形勢均有好發展，只要政府和巿民共同努力，香港便可持續繁榮。 ...

  • 對於全民退保被批預設立場，林鄭月娥解釋很多數據不是政務司提供，而是由財政司提出。
    【特首選戰】林鄭開戰　政綱提「理財新哲學」投資年青人 星島日報 - 22小時前

    【星島日報報道】特首選戰展開，各個參選人趁農曆年拜年，介紹自己的施政理念。繼前財政司長曾俊華後，另一大熱門前政務司長林鄭月娥，今早亦接受電視台訪問，她認為政府應該要有「理財新哲學」，不能一直用同一套公共政策，被問及是否等於增加社會開支，她表示未研究前不便談論，並舉例指要了解到底是需要投放在民生福利、教育還是老人福利等，不能突然說出一個範疇數字。 … 更多內容  »【特首選戰】林鄭開戰　政綱提「理財新哲學」投資年青人

    對於全民退保被批預設立場，林鄭月娥解釋很多數據不是政務司提供，而是由財政司提出。

    【星島日報報道】特首選戰展開，各個參選人趁農曆年拜年，介紹自己的施政理念。繼前財政司長曾俊華後，另一大熱門前政務司長林鄭月娥，今早亦接受電視台訪問，她認為政府應該要有「理財新哲學」，不能一直用同一套公共政策，被問及是否等於增加社會開支，她表示未研究前不便談論，並舉例指要了解到底是需要投放在民生福利、教育還是老人福利等，不能突然說出一個範疇數字。 ...

  • 私家車直至海泓道中港薈商場對開失事撞欄，直插草叢「剷泥」。
    【即日】瘋狂飆車2公里狂撼警車　飛插草叢拘3男女 星島日報 - 22小時前

    【星島日報報道】「毒品快餐車」新年再出動，一輛本田白色私家車，昨晚11時多，被發現在亞皆老街行駛，警員目睹懷疑經過改裝遂上前截查，豈料私家車沒有停下，反而突然飛馳，瘋狂踩油一直飛奔，但前無去路，因為另一警車正在櫻桃街與海泓道交界前後包抄，但改裝私家車未有停下，反而加速「閃逃」，撞向其中一名警員，最後在警方一直追趕後，私家車在海泓道左轉入欣翔道時，飛插路邊欄杆「剷泥」，車上兩男一女被捕。 … 更多內容  »【即日】瘋狂飆車2公里狂撼警車　飛插草叢拘3男女

    私家車直至海泓道中港薈商場對開失事撞欄，直插草叢「剷泥」。

    【星島日報報道】「毒品快餐車」新年再出動，一輛本田白色私家車，昨晚11時多，被發現在亞皆老街行駛，警員目睹懷疑經過改裝遂上前截查，豈料私家車沒有停下，反而突然飛馳，瘋狂踩油一直飛奔，但前無去路，因為另一警車正在櫻桃街與海泓道交界前後包抄，但改裝私家車未有停下，反而加速「閃逃」，撞向其中一名警員，最後在警方一直追趕後，私家車在海泓道左轉入欣翔道時，飛插路邊欄杆「剷泥」，車上兩男一女被捕。 ...

  • 【天氣】年初二早晚有微雨最高21度 星島日報 - 2017年1月29日星期日上午8:10
    星島日報相片

    【星島日報報道】今日是大年初二。天文台表示，一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。　　預測本港地區今日大致多雲，早晚有一兩陣微雨。下午短暫時間有陽光，最高氣溫約21度。晚上沿岸有薄霧。吹和緩至清勁偏東風，初時高地間中吹強風。　　展望年初三日間和暖，晚上天氣轉涼。隨後數天早上天氣清涼。　　上午8時，天文台錄得氣溫18度，相對濕度88%。 ...

  • 【即日】狂撼房車逃離現場　泵把車牌飛脫被追緝 星島日報 - 21小時前
    黑色凌志房車，被另一部飛馳的私家車攔腰狂撼，車身撞至變形。

    【星島日報報道】今晨紅磡馬頭圍道約5時發生撞車不顧而去的意外，但該逃離現場涉事私家車，撞至泵把飛脫，車牌亦撞爛遺在地上，警方正循有關資料追緝私家車主。　　事發地點位於紅磡鶴園街及馬頭圍道交界，一輛正在行駛的黑色凌志房車，被另一部飛馳的私家車攔腰狂撼，車身撞至變形，當時車上載有1男1女，二人幸好只受輕傷，送院治理。 ...

  • 【即日】年初一急症室求診4247人　低於非高峰時期 星島日報 - 21小時前
    醫院管理局於非服務高峰期，整體每天急症室首次求診人次約為5900，現時比平日還低。

    【星島日報報道】雞年來臨，市民都回家歡度新年，公立醫院的使用率亦見舒緩。醫管局發布年初一的公立醫院使用率，內科住院病牀佔用率78%，急症室首次求診人次4247人。　　醫院管理局監察轄下公立醫院急症室服務及內科住院病牀使用率的數據，昨日年初一，各公立醫院的求診人次及住院數目，均未有見「爆棚」，病牀佔用率最高為基督教聯合醫院有88%，其次為瑪嘉烈醫院有84%及明愛醫院有83%。 ...

  • 【港聞】平價遊學團騙局 逾十家庭中招 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    平價遊學團騙局 逾十家庭中招

    家長為子女報親子遊學團要小心受騙。一名自稱是某自然教育機構的女職員訛稱有平價新春親子遊學團，詐騙逾十個家庭報名後卻失蹤，受騙的家長已報警求助。

  • 【港聞】藍田 大埔 搶演煙花騷 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    藍田 大埔 搶演煙花騷

    【東方日報專訊】藍田大埔「煙花騷」炸民居！年卅晚深夜及初一凌晨，藍田及大埔居民，分別被連串震耳欲聾的巨響吵醒，有居民往窗外張望，只見高樓聳立的夜空，不斷有七彩繽紛的煙花連珠炮發射上半空綻放，恍如年初二維港煙花匯演，歷時一至二分鐘。有居民大讚聲畫震撼，應景精彩，有居民則投訴被巨響「炸醒」。有專家指出，在市區燃放煙花，有機會觸及物件或易燃物釀成大火，後果非常嚴重。

  • 【港聞】標準工時研究 張建宗稱續需諮詢 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    標準工時研究 張建宗稱續需諮詢

    標準工時委員會經過三年多諮詢及研究，並無建議標準工時立法，僅提出合約工時及超時補水等條款建議。政務司司長張建宗昨出席活動後強調，標準工時問題複雜及有爭議性，政府未來數月會全盤客觀考慮及分析報告，並諮詢勞工界及低薪行業的意見，

  • 【港聞】鄭家純中風留醫 病情好轉 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    鄭家純中風留醫 病情好轉

    【東方日報專訊】【本報訊】年近七十的新世界發展主席鄭家純早前中風入院，情況一度嚴重，但並無生命危險，現於養和醫院治療及康復中。新世界方面暫無任何回應。

  • 【港聞】袁國強任內交代一地兩檢受質疑 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    袁國強任內交代一地兩檢受質疑

    【東方日報專訊】廣深港高鐵香港段計劃於明年第三季通車，但相關的通關安排至今未解決，隨時影響通車日期。律政司司長袁國強昨日表示，會在今屆政府餘下任期內交代高鐵一地兩檢安排，以免將難題留給下屆。有立法會議員表示，即使政府在換屆前可提出一地兩檢方案，相關的法案及撥款要留待下屆政府處理。有政界人士更指出，律政司對一眾佔中搞手拖延了逾兩年仍未檢控，對袁國強解決一地兩檢不存厚望。

  • 【港聞】強姦女友 南亞假難民被捕 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    強姦女友 南亞假難民被捕

    【東方日報專訊】【本報訊】南亞兵團在港姦淫擄掠無惡不作，港女遇人不淑慘遭南亞漢強姦。受害女事主（四十六歲），於昨中午十二時許，她獨自前往元朗警署報案，指稱於較早前，在元朗教育路一住宅單位內，遭南亞裔男友施暴淫辱，警方隨即安排救護車，將女事主送往博愛醫院檢驗。

  • 【港聞】拒撤勾地惹貴樓 曾俊華遭翻舊帳 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    拒撤勾地惹貴樓 曾俊華遭翻舊帳

    【東方日報專訊】【本報訊】特首參選人、前財政司司長曾俊華昨早接受電視台訪問時被翻舊帳，指他在上屆曾蔭權政府掌管香港的土地政策時，未有積極造地建屋，並曾拒絕應外界要求撤銷勾地表制度，為香港土地房屋短缺及樓價飆升種下禍根。他辯稱「當時有當時嘅情況」，強調土地政策需因時制宜。他認同現時樓價太貴，遠超市民負擔，故認同今屆政府的造地建屋政策，若他當選特首會延續有關政策，包括透過填海及大規模舊區重建。

  • 【港聞】庫房水浸 陳茂波：應使得使 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    庫房水浸 陳茂波：應使得使

    【東方日報專訊】【本報訊】港府在本財政年度首三季已錄得逾六百億元盈餘，遠超原來預期，財政儲備首次突破九千億元大關。新任財政司司長陳茂波昨於電台指出，盈餘增加主因是地價收入較預期高，以及本港經濟在第三及第四季的反彈力度較大。

  • 【國際】滬迪士尼料初二人流多　或停售當日即場門票 星島日報 - 2017年1月28日星期六下午10:03
    上海迪士尼樂園熱門機動遊戲「翱翔‧飛越地平線」

    踏入新一年，上海迪士尼樂園以舞獅儀式慶賀新春，米奇老鼠等一眾迪士尼朋友亦換上唐裝迎接雞年。樂園預計，農曆新年為遊園高峰，為保證遊客在節日期間體驗，樂園現場售票處明日（正月初二）將暫停當天門票出售， ...

  • 【國際】智利山火焚燒逾一周 過百火場中一半未受控 香港電台-國際 - 2017年1月29日星期日上午3:32
    「彷彿但丁地獄」 智利發生史上最嚴重森林火災

    智利南部山火焚燒超過一星期，至今造成11人死亡，國家林業局公布目前仍然有過百處火場，當中一半火勢仍未受控，波及48萬公頃的林木，4000間民房受損，

  • 【國際】全球最深淡水湖結冰　與氣泡合演玻璃串珠奇景 星島日報 - 2017年1月28日星期六下午9:35
    HKET20160407C1101HS.jpg在山坡上，可鳥瞰貝加爾湖及 Burkhan 海角上的薩滿石。（周翠玲攝）

    俄羅斯一名著名大自然攝影師再影了一攝美麗照片，她在貝加爾湖（Lake Baikal）拍攝了奇景，一張張湖面結冰的相片，配以一些獨特現象，湖面結冰的底層，一個個氣泡凝結了，構成一串串有如玻璃珠的畫面。　 ...

  • 【國際】敘利亞政府軍收復大馬士革主要水源 香港電台-國際 - 2017年1月29日星期日上午1:55
    「救救在敘利亞的小孩」 阿勒坡推特女童寫信給川普求助

    敘利亞政府軍說，從反政府武裝分子手中收復首都大馬士革郊區的主要水源。

  • 【國際】特朗普與普京通電話 承諾修補美俄關係 香港電台-國際 - 2017年1月29日星期日上午5:53
    當選後首場記者會 川普承認俄國駭大選、事業將由2子經營

    美國總統特朗普與俄羅斯總統普京通電話，是特朗普上任後的首次。克里姆林宮形容是一次正面的交流，並讚揚特朗普承諾修補俄美關係。

  • 【港聞】港人豪得起 最愛豪華團 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    港人豪得起 最愛豪華團

    【東方日報專訊】新春外遊行大運！不少市民把握農曆新年長假離開香港旅行。有旅行社表示，今年農曆新年期間不論短線、長線旅行團及自由行產品，全部銷情理想，客量平均約有一成增長，部分長線團增幅更近三成，其中日、韓、星、馬、泰及中國線繼續大受歡迎。而港人近年旅遊愈見「疏爽」，數萬至十多萬元的豪華團不乏人問津，當中又以美食豪華團最受歡迎，有旅行社計劃推出更多「好食好住」豪華團，配合港人旅遊新趨勢。

  • 【港聞】金龍醒獅大三巴齊賀歲 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    金龍醒獅大三巴齊賀歲

    【東方日報專訊】【本報訊】澳門旅遊局及民政總署趁昨日是丁酉雞年大年初一，在外港碼頭、大三巴及議事亭前地舉行賀歲活動，其中在大三巴和議事亭前地，長二百三十八米的金龍和十八頭醒獅巡遊，向沿途圍觀的市民和遊客拜年，喜氣洋洋，同時又有財神大派印有賀年字句的「利是」和金元寶，現場祝福聲不絕，大家均祝願澳門繁榮興旺、財源廣進。

  • 【港聞】B仔雞年搶閘 醫生爸爸手腳亂 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    B仔雞年搶閘 醫生爸爸手腳亂

    【東方日報專訊】【本報訊】雞年「雞仔」搶閘出世，瑪麗醫院零時零一分出世「雞仔」Ethan，有一對同任醫生的港人爸媽蘇氏夫婦，三十四歲蘇爸爸任職瑪嘉烈兒科醫生多年，他自言抱過不少初生嬰兒，以為心情一點也不受影響，沒料到抱起親生兒子，反顯得有點雞手鴨腳，「無諗過抱自己BB會唔同，好驚佢會跌，有啲手忙腳亂」，兩夫婦明言不會強迫兒子讀醫，只希望小朋友健康成長。至於另一「雞仔」則在浸會醫院零時零分搶閘出世，劉氏夫婦稱會盡量避免做怪獸家長。

  • 【港聞】花車獻瑞 迎雞起舞 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    花車獻瑞 迎雞起舞

    【東方日報專訊】喜迎金雞，踏入大年初一首項盛事花車巡遊昨晚在尖沙咀舉行，十架別具特色的花車，連同廿六個團體逾三千人員施展渾身解數、勁歌熱舞，吸引十五萬五千名市民和中外遊客在尖沙咀彌敦道一帶街道兩旁圍觀。當中以旅遊發展局的LEGO樂高積木雞花車、雞公仔最搶眼；迪士尼樂園派出鐵甲奇俠拜年；海洋公園則是緬懷四十年花車，派出各年代經典主角，觀眾十分受落。相關新聞刊A4

  • 【港聞】民航處齋檢討 規管大落伍 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    民航處齋檢討 規管大落伍

    【東方日報專訊】【本報訊】航拍機安全問題令人關注，民航處去年接獲四十七宗市民要求跟進涉及操作無人機的個案，較前年二十七宗大幅上升七成四。民航處指，主要是個別人士留意到網上片段或住宅附近有人操作無人機，擔心會影響其他人士或財產安全，要求民航處了解。對於社會有聲音要求加強監管航拍機，該處表示會繼續密切監察無人機活動在香港進行的具體情況，並參考海外民航當局的規管要求，檢討無人機的操作準則和監管政策，以及研究是否需要修訂有關法例。

  • 【港聞】深水埗美食墟 推折扣惠基層 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
    深水埗美食墟 推折扣惠基層

    【東方日報專訊】【本報訊】雞年墟市美食，價廉基層受益！深水埗楓樹街球場昨日至年初三（三十日）舉行「深水埗.深水情.街坊節2017」，十一檔熟食檔中，有深水埗明哥（陳灼明）素魚蛋齋菜、「容記小炒王」秘製可樂鵝。「容記小炒王」店主魏先生說特意在墟市推出折扣，與區內基層、不少老人和弱勢社羣溫情賀新歲。

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