- 【即日】劉業強為港求得車公廟上籤 凡事吉利轉運時來 星島日報 - 23小時前
【星島日報報道】雞年大年初二，新界鄉議局主席劉業強按傳統，與多名立法會議員到車公廟為香港求籤，結果為香港求得第61號籤，是上籤，解曰「凡事吉利」，會轉運時來。 第61籤的籤文是「傳來信息果無差，轉運時來自興家；篤志雲程須著力，何須今日賜榮華。」官方解籤師傅指，籤文為香港帶來好的訊息，未來將有好的轉變，運程和形勢均有好發展，只要政府和巿民共同努力，香港便可持續繁榮。 … 更多內容 »【即日】劉業強為港求得車公廟上籤 凡事吉利轉運時來
- 【特首選戰】林鄭開戰 政綱提「理財新哲學」投資年青人 星島日報 - 22小時前
【星島日報報道】特首選戰展開，各個參選人趁農曆年拜年，介紹自己的施政理念。繼前財政司長曾俊華後，另一大熱門前政務司長林鄭月娥，今早亦接受電視台訪問，她認為政府應該要有「理財新哲學」，不能一直用同一套公共政策，被問及是否等於增加社會開支，她表示未研究前不便談論，並舉例指要了解到底是需要投放在民生福利、教育還是老人福利等，不能突然說出一個範疇數字。 … 更多內容 »【特首選戰】林鄭開戰 政綱提「理財新哲學」投資年青人
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- 【即日】瘋狂飆車2公里狂撼警車 飛插草叢拘3男女 星島日報 - 22小時前
【星島日報報道】「毒品快餐車」新年再出動，一輛本田白色私家車，昨晚11時多，被發現在亞皆老街行駛，警員目睹懷疑經過改裝遂上前截查，豈料私家車沒有停下，反而突然飛馳，瘋狂踩油一直飛奔，但前無去路，因為另一警車正在櫻桃街與海泓道交界前後包抄，但改裝私家車未有停下，反而加速「閃逃」，撞向其中一名警員，最後在警方一直追趕後，私家車在海泓道左轉入欣翔道時，飛插路邊欄杆「剷泥」，車上兩男一女被捕。 … 更多內容 »【即日】瘋狂飆車2公里狂撼警車 飛插草叢拘3男女
- 【天氣】年初二早晚有微雨最高21度 星島日報 - 2017年1月29日星期日上午8:10
- 【即日】狂撼房車逃離現場 泵把車牌飛脫被追緝 星島日報 - 21小時前
- 【即日】年初一急症室求診4247人 低於非高峰時期 星島日報 - 21小時前
- 【港聞】平價遊學團騙局 逾十家庭中招 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】藍田 大埔 搶演煙花騷 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
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- 【港聞】標準工時研究 張建宗稱續需諮詢 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】鄭家純中風留醫 病情好轉 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】袁國強任內交代一地兩檢受質疑 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】強姦女友 南亞假難民被捕 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】拒撤勾地惹貴樓 曾俊華遭翻舊帳 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】庫房水浸 陳茂波：應使得使 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【國際】滬迪士尼料初二人流多 或停售當日即場門票 星島日報 - 2017年1月28日星期六下午10:03
- 【國際】智利山火焚燒逾一周 過百火場中一半未受控 香港電台-國際 - 2017年1月29日星期日上午3:32
- 【國際】全球最深淡水湖結冰 與氣泡合演玻璃串珠奇景 星島日報 - 2017年1月28日星期六下午9:35
- 【國際】敘利亞政府軍收復大馬士革主要水源 香港電台-國際 - 2017年1月29日星期日上午1:55
- 【國際】特朗普與普京通電話 承諾修補美俄關係 香港電台-國際 - 2017年1月29日星期日上午5:53
- 【港聞】港人豪得起 最愛豪華團 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】金龍醒獅大三巴齊賀歲 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】B仔雞年搶閘 醫生爸爸手腳亂 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】花車獻瑞 迎雞起舞 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】民航處齋檢討 規管大落伍 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
- 【港聞】深水埗美食墟 推折扣惠基層 東方日報 - 2017年1月29日星期日上午6:00
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