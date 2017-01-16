【星島日報報道】英格蘭東部東盎格利亞對開9.5公里的海域有一座荒廢了的人工平台，自第二次世界大戰結束後保留至今，一個名叫米高親王的人在上面「立國」，把它稱為「西蘭公國」（Sealand），而他是統治者，聲稱是全球最細小的國家。據悉，自從英國公投通過脫歐及特朗普當選成為美國總統後，有數以千計的人申請成為「西蘭公國」公民。 這個人工平台的面積只是相等於兩個網球場，現時只有兩個人在上面居住。 ...