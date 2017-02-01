【星島日報報道】中國的傳統節日除夕夜，是一個萬家團圓，熱鬧喜慶的日子，但對於醫務人員而言，這是一個既特殊又普通的日子。們依舊堅守在自己的工作崗位上，默默地守護在需要幫助的人的身邊，在湖南省婦幼保健院急診科有一位90後護士袁茜茜，亦在這天堅守崗位，已是連續兩年在除夕夜回保健院當值。但今年卻特別開心，別具意義，因為他的雙親及未婚夫、公公婆婆也帶著食品到醫院陪伴她一起過年。 ...