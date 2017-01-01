- 【港聞】借「贖契」氹碌卡 健身教練賤招劏客 再呃IT男丟合約換贈品 東方日報 - 10小時前
健身教練為「跑數」無所不用其極，除威逼利誘外，最近更瞄準部分已簽長命健身約期待「贖身」者埋手，近期一名「戇直IT男」上當雙重損失，最後「贖身」不成，反再簽下新的兩萬四千元健身課程合約。 更多內容 »【港聞】借「贖契」氹碌卡 健身教練賤招劏客 再呃IT男丟合約換贈品
- 【港聞】自資副學士人數 跌至11學年新低 東方日報 - 10小時前
中學畢業生人數持續下降，恐有近半錄取副學士及高級文憑等自資副學位課程的院校將面臨倒閉危機！據教育局統計，本學年有三萬七千多名學生就讀各項自資副學位課程，人數跌至十一個學年新低。 更多內容 »【港聞】自資副學士人數 跌至11學年新低
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- 【港聞】青年貪酬四千元運毒被捕 星島日報 - 11小時前
警方關注毒販在新年假期利誘青少年販毒，接連兩天「征服者」反毒品行動拘捕兩名涉嫌毒販，其中一名二十歲青年前日在葵涌落網，在其背囊搜獲值近二十四萬元懷疑毒品。 ... 更多內容 »【港聞】青年貪酬四千元運毒被捕
- 【港聞】九龍塘「學神」撞「學神」網民質疑師傅有責 東方日報 - 10小時前
- 【港聞】願望遍維港 2017港人要「糖」要買樓 星島日報 - 11小時前
【星島日報報道】踏入元旦日零時零分，維港兩岸、蘭桂坊數十萬計市民以響徹雲霄的歡呼聲齊喊「Happy New Year（新年快樂）」，用笑聲送舊歲迎二○一七年，伴隨煙花音樂匯演的「六星連環」及「蝴蝶飛舞」、「20」閃爍圖案等助興，人人有新希望，身體健康、學業進步、工作順利及樣樣必勝，更有市民希望樓價跌，盡快達成「上樓夢」，亦有人不忙關注特首選舉，希望來屆政府能推出更多「甜入心」政策！ 尖東海傍是除夕倒數熱點之一，昨踏入傍晚，已見人流湧至，未到九時更有逾百人在場等候新年新希望，不少屬年輕一代。黃小姐與十多名同學，就再度相約在海傍倒數，她期望來年能入讀心儀的科目。同行的女孩希望舞技更精湛，兼「快高長大」至一米七高。另有大專生期望學業成績「過三爆四」，也希望未來有更多大公司聘請新畢業生，為年輕人提供更多就業機會。 除夕倒數活動的重頭戲——旅發局維港煙花匯演倒數活動由昨晚十時拉開序幕，首先由「街頭派對」打頭陣，多位歌手及組合到尖沙嘴碼頭一帶接力獻唱，炒熱現場氣氛。港島區海傍的六座建築物樓頂，亦由十一時起每隔十五分鐘發放四色「許願流星」煙火，大批市民無不把握流星閃過的一瞬間許願，亦有人連忙拍下璀璨一刻。 踏入最後二十秒倒數，全場氣氛推至極致，行政長官梁振英伉儷、商經局局長蘇錦樑、旅發局主席林建岳等主持倒數儀式時，會展外牆高清大屏幕上的數字正式開始倒數，踏入零時零分一刻，市民高呼「Happy …
- 【港聞】葉劉證林鄭行會上曾交代 星島日報 - 11小時前
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【星島日報報道】踏入元旦日零時零分，維港兩岸、蘭桂坊數十萬計市民以響徹雲霄的歡呼聲齊喊「Happy New Year（新年快樂）」，用笑聲送舊歲迎二○一七年，伴隨煙花音樂匯演的「六星連環」及「蝴蝶飛舞」、「20」閃爍圖案等助興，人人有新希望，身體健康、學業進步、工作順利及樣樣必勝，更有市民希望樓價跌，盡快達成「上樓夢」，亦有人不忙關注特首選舉，希望來屆政府能推出更多「甜入心」政策！ 尖東海傍是除夕倒數熱點之一，昨踏入傍晚，已見人流湧至，未到九時更有逾百人在場等候新年新希望，不少屬年輕一代。黃小姐與十多名同學，就再度相約在海傍倒數，她期望來年能入讀心儀的科目。同行的女孩希望舞技更精湛，兼「快高長大」至一米七高。另有大專生期望學業成績「過三爆四」，也希望未來有更多大公司聘請新畢業生，為年輕人提供更多就業機會。 「流星」頻現爭許願 除夕倒數活動的重頭戲——旅發局維港煙花匯演倒數活動由昨晚十時拉開序幕，首先由「街頭派對」打頭陣，多位歌手及組合到尖沙嘴碼頭一帶接力獻唱，炒熱現場氣氛。港島區海傍的六座建築物樓頂，亦由十一時起每隔十五分鐘發放四色「許願流星」煙火，大批市民無不把握流星閃過的一瞬間許願，亦有人連忙拍下璀璨一刻。 踏入最後二十秒倒數，全場氣氛推至極致，行政長官梁振英伉儷、商經局局長蘇錦樑、旅發局主席林建岳等主持倒數儀式時，會展外牆高清大屏幕上的數字正式開始倒數，踏入零時零分一刻，市民高呼「Happy …
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