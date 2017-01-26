【東方日報專訊】醜事不斷的警隊再爆貪污醜聞，廉政公署前日採取行動，拘捕曾駐守O記（有組織罪案及三合會調查科）的警司吳偉漢等三名警務人員，懷疑他們收取數以十萬元的巨額賄款及接受免費款待，包庇灣仔區兩間夜總會，包括在警方採取掃蕩內地妓女行動前通風報信，以及協助申請酒牌或濫用職權查閱未獲授權資料等。據悉，有人於前晚收受賄款及享用免費召妓服務後，當場人贓並獲被捕。連同三名警務人員，廉署在行動中共拘捕十二人，包括兩間夜總會的經營者，各人被繼續扣查。