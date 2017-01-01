【星島日報報道】踏入元旦日零時零分，維港兩岸、蘭桂坊數十萬計市民以響徹雲霄的歡呼聲齊喊「Happy New Year（新年快樂）」，用笑聲送舊歲迎二○一七年，伴隨煙花音樂匯演的「六星連環」及「蝴蝶飛舞」、「20」閃爍圖案等助興，人人有新希望，身體健康、學業進步、工作順利及樣樣必勝，更有市民希望樓價跌，盡快達成「上樓夢」，亦有人不忙關注特首選舉，希望來屆政府能推出更多「甜入心」政策！ 尖東海傍是除夕倒數熱點之一，昨踏入傍晚，已見人流湧至，未到九時更有逾百人在場等候新年新希望，不少屬年輕一代。黃小姐與十多名同學，就再度相約在海傍倒數，她期望來年能入讀心儀的科目。同行的女孩希望舞技更精湛，兼「快高長大」至一米七高。另有大專生期望學業成績「過三爆四」，也希望未來有更多大公司聘請新畢業生，為年輕人提供更多就業機會。 除夕倒數活動的重頭戲——旅發局維港煙花匯演倒數活動由昨晚十時拉開序幕，首先由「街頭派對」打頭陣，多位歌手及組合到尖沙嘴碼頭一帶接力獻唱，炒熱現場氣氛。港島區海傍的六座建築物樓頂，亦由十一時起每隔十五分鐘發放四色「許願流星」煙火，大批市民無不把握流星閃過的一瞬間許願，亦有人連忙拍下璀璨一刻。 踏入最後二十秒倒數，全場氣氛推至極致，行政長官梁振英伉儷、商經局局長蘇錦樑、旅發局主席林建岳等主持倒數儀式時，會展外牆高清大屏幕上的數字正式開始倒數，踏入零時零分一刻，市民高呼「Happy …