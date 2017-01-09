- 【港聞】醜聞不絕 警署變故宮 新婚妻當「妃嬪」警隊揮春錯字 法紀變法記 東方日報 - 22小時前
【東方日報專訊】警隊甩轆連連，醜聞不絕！荃灣警區早前被揭發三十名警務人員齊穿清裝，慶賀扮演清朝皇帝的警區指揮官郭浩儀退休的照片中，據悉相中其中一位「妃嬪」更是郭在退休前的新婚妻子。警方昨未有回應警員清 … 更多內容 »【港聞】醜聞不絕 警署變故宮 新婚妻當「妃嬪」警隊揮春錯字 法紀變法記
- 【港聞】被女神騙錢仍交往 港男甘當提款機 晴報 - 22小時前
【晴報專訊】無論朋友或情侶交往貴乎真誠，而非攞着數。有男網民指追求女神，除了出街食飯埋單外，女方聲稱借錢助生意周轉，實際去韓國旅行，仍願繼續交往，被網民嘲笑如「人肉提款機」。社工指若有人利用關係說謊借錢，即使再深厚感情也有缺口。感情用事，容易令人失去理智。有男生在討論區發帖文，指兩年前認識一位女生，屬心儀對象，也有展開追求，惟未有成功。 … 更多內容 »【港聞】被女神騙錢仍交往 港男甘當提款機
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- 【港聞】港女數落男友打包淨餸 網上公審 減廢新形勢 打包剩飯真無失禮 經濟日報 - 22小時前
【經濟日報專訊】有香港女生早前於網上炮轟男生要求她打包剩食當午餐，責難對方的行徑失禮，結果反遭不少網民非議，連內地、台灣都有媒體跟進報道，有點醜出境外的況味 ... 更多內容 »【港聞】港女數落男友打包淨餸 網上公審 減廢新形勢 打包剩飯真無失禮
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