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利剪狂刺 放血兩小時 廚工涉殺妻

利剪狂刺 放血兩小時 廚工涉殺妻

妻疑丈夫有外遇掀爭執，遭利剪狂插放血兩小時喪命。屯門一對結婚近卅載的夫婦，感情最近亮紅燈，妻懷疑任廚工的丈夫「偷食」，加上單位四個月前剛易手，兩人不時爭吵。

52歲女侍應 網戀被呃77萬

52歲女侍應 網戀被呃77萬

情話綿綿竟是網戀陷阱！寂寞中年女子被呃七十七萬元。任職侍應的五十二歲女子，稱於前年九月，在…

西九董事局漏夜鬼祟聲明：故宮館林鄭半年前曾諮詢

西九董事局漏夜鬼祟聲明：故宮館林鄭半年前曾諮詢

政府在沒有諮詢公眾及立法會的情況下，突然宣布在西九文化區興建香港故宮文化博物館，被社會各界…

  • 借「贖契」氹碌卡 健身教練賤招劏客 再呃IT男丟合約換贈品
    【港聞】借「贖契」氹碌卡 健身教練賤招劏客 再呃IT男丟合約換贈品 東方日報 - 10小時前

    健身教練為「跑數」無所不用其極，除威逼利誘外，最近更瞄準部分已簽長命健身約期待「贖身」者埋手，近期一名「戇直IT男」上當雙重損失，最後「贖身」不成，反再簽下新的兩萬四千元健身課程合約。 更多內容  »【港聞】借「贖契」氹碌卡 健身教練賤招劏客 再呃IT男丟合約換贈品

    借「贖契」氹碌卡 健身教練賤招劏客 再呃IT男丟合約換贈品

    健身教練為「跑數」無所不用其極，除威逼利誘外，最近更瞄準部分已簽長命健身約期待「贖身」者埋手，近期一名「戇直IT男」上當雙重損失，最後「贖身」不成，反再簽下新的兩萬四千元健身課程合約。

  • 自資副學士人數 跌至11學年新低
    【港聞】自資副學士人數 跌至11學年新低 東方日報 - 10小時前

    中學畢業生人數持續下降，恐有近半錄取副學士及高級文憑等自資副學位課程的院校將面臨倒閉危機！據教育局統計，本學年有三萬七千多名學生就讀各項自資副學位課程，人數跌至十一個學年新低。 更多內容  »【港聞】自資副學士人數 跌至11學年新低

    自資副學士人數 跌至11學年新低

    中學畢業生人數持續下降，恐有近半錄取副學士及高級文憑等自資副學位課程的院校將面臨倒閉危機！據教育局統計，本學年有三萬七千多名學生就讀各項自資副學位課程，人數跌至十一個學年新低。

  • 在土瓜灣被捕的涉嫌毒販。
    【港聞】青年貪酬四千元運毒被捕 星島日報 - 11小時前

    警方關注毒販在新年假期利誘青少年販毒，接連兩天「征服者」反毒品行動拘捕兩名涉嫌毒販，其中一名二十歲青年前日在葵涌落網，在其背囊搜獲值近二十四萬元懷疑毒品。 ... 更多內容  »【港聞】青年貪酬四千元運毒被捕

    在土瓜灣被捕的涉嫌毒販。

    警方關注毒販在新年假期利誘青少年販毒，接連兩天「征服者」反毒品行動拘捕兩名涉嫌毒販，其中一名二十歲青年前日在葵涌落網，在其背囊搜獲值近二十四萬元懷疑毒品。 ...

  • 【港聞】九龍塘「學神」撞「學神」網民質疑師傅有責 東方日報 - 10小時前
    九龍塘「學神」撞「學神」網民質疑師傅有責

    【東方日報專訊】【本報訊】九龍塘發生罕見「學神」撞「學神」意外！有網民在facebook群組「24小時膠通消息報導」上載一張照片，顯示一輛掛上俗稱「學」牌的學習駕駛執照車輛，撞上另一輛同樣掛「學」牌的私家車，旋即惹來熱議。

  • 【港聞】願望遍維港 2017港人要「糖」要買樓 星島日報 - 11小時前
    萬計市民逼爆維港兩岸，欣賞變化萬千的煙火慶賀新一年。

    【星島日報報道】踏入元旦日零時零分，維港兩岸、蘭桂坊數十萬計市民以響徹雲霄的歡呼聲齊喊「Happy New Year（新年快樂）」，用笑聲送舊歲迎二○一七年，伴隨煙花音樂匯演的「六星連環」及「蝴蝶飛舞」、「20」閃爍圖案等助興，人人有新希望，身體健康、學業進步、工作順利及樣樣必勝，更有市民希望樓價跌，盡快達成「上樓夢」，亦有人不忙關注特首選舉，希望來屆政府能推出更多「甜入心」政策！　　尖東海傍是除夕倒數熱點之一，昨踏入傍晚，已見人流湧至，未到九時更有逾百人在場等候新年新希望，不少屬年輕一代。黃小姐與十多名同學，就再度相約在海傍倒數，她期望來年能入讀心儀的科目。同行的女孩希望舞技更精湛，兼「快高長大」至一米七高。另有大專生期望學業成績「過三爆四」，也希望未來有更多大公司聘請新畢業生，為年輕人提供更多就業機會。　　除夕倒數活動的重頭戲——旅發局維港煙花匯演倒數活動由昨晚十時拉開序幕，首先由「街頭派對」打頭陣，多位歌手及組合到尖沙嘴碼頭一帶接力獻唱，炒熱現場氣氛。港島區海傍的六座建築物樓頂，亦由十一時起每隔十五分鐘發放四色「許願流星」煙火，大批市民無不把握流星閃過的一瞬間許願，亦有人連忙拍下璀璨一刻。　　踏入最後二十秒倒數，全場氣氛推至極致，行政長官梁振英伉儷、商經局局長蘇錦樑、旅發局主席林建岳等主持倒數儀式時，會展外牆高清大屏幕上的數字正式開始倒數，踏入零時零分一刻，市民高呼「Happy …

  • 【港聞】葉劉證林鄭行會上曾交代 星島日報 - 11小時前
    葉劉淑儀對林太的處境表示同情。

    【星島日報報道】前行會成員葉劉淑儀透露，林鄭月娥在最近的行會曾交代會於西九興建故宮文化博物館。她指政府可能擔心受批評，故一直保密，惟她認為政府可以開心見誠、理直氣壯地跟市民解釋，毋須做到滴水不漏。她對林太的處境表示同情，指外間很多人認為她會參選特首，因此成為「出頭鳥」遭針對。 ...

  • 【港聞】東鐵除夕跪低 沿線月台逼爆 東方日報 - 10小時前
    東鐵除夕跪低 沿線月台逼爆

    【東方日報專訊】【本報訊】繼上周四南港島線（東段）通車第二日出現故障後，東鐵昨在大除夕日衰收尾「跪低」。東鐵線一列北行列車，昨午在太和站附近故障堵塞路軌，該站需單軌雙程行車，南北行列車行車時間平均多廿至廿五分鐘；沿線各站乘客逼爆月台，羅湖站更一度實施人潮管制，港鐵安排接駁巴士接載受影響乘客。約卅分鐘後壞車被拖走，服務陸續復常。有貪快選擇搭港鐵而「中伏」的乘客大失預算，鬧爆港鐵事故頻仍，「點估到佢價就年年加，但服務質素每況愈下」！

  • 【港聞】兩隧房署停車場元旦加費 星島日報 - 11小時前
    西隧今日起加價，加幅由百分之四至九點七。

    【星島日報報道】新一年掀起加風，除兩電分別下調或凍結電費，西隧及大欖隧道收費元旦日起加價最高約一成，房署停車場泊位亦會加租百分之六至九，車主尤其百上加斤。多條離島渡輪航線亦將於年中相繼加價，平均加幅百分之三點七至四點七，離島居民、遊人首當其衝。若想到主題樂園遊玩，入場費門檻再提高，海洋公園票價今起加價一成四，港人暫享原價入場，三月一日起亦需付新價錢。 ...

  • 【港聞】出售聯名物業 為300萬元爭執 狠夫酒後利剪狂插妻毀容失血過多亡 星島日報 - 11小時前
    星島日報相片

    【星島日報報道】屯門澤豐花園發生殺妻案，疑有外遇的丈夫，近期疑因賣樓所得近三百萬元再惹怒妻子，前晚夫婦發生激烈爭吵，有人飲酒壯膽後，用利剪狂插枕邊人致毀容，女事主捱不過新年，傷重死亡，疑兇知法網難逃到警署自首，警方檢獲兇器，將循感情及金錢問題追查。　　記者：丁志雄 蔡楚輝 李子平　　一六年除夕夜前夕爆恩怨情仇，狠夫利剪殺妻後投案。 ...

  • 【港聞】Audi淺水灣道越線炒車 東方日報 - 10小時前
    Audi淺水灣道越線炒車

    【東方日報專訊】【本報訊】女富豪駕Audi淺水灣撼的士。昨凌晨近二時，姓白（五十八歲）女子駕駛一輛Audi A6房車，沿南區淺水灣道往灣仔方向行駛，至卅六號對開一處彎位，突然失控越過對面線，猛撼一輛空載的士。兩車右邊車頭損毀，房車安全氣袋彈出，白與一名女乘客無恙，事後一名外傭到場陪伴。

  • 【港聞】振英林鄭接力向基層送暖 星島日報 - 11小時前
    特首梁振英親到工展會，向小朋友派曲奇送暖。

    【星島日報報道】大除夕夜的維園工展會，愈夜愈熱鬧，特首梁振英及政務司司長林鄭月娥前後腳到場，與獲邀進場購物的基層市民歡樂迎接二○一七年。林鄭月娥指，今年有更多活動慶回歸二十周年，以「同心創前路，掌握新機遇」為主題。　　廠商會昨晚舉行「回歸二十載除夕樂歡欣」活動，特別安排二千五百個基層家庭共一萬人入場，每人獲贈三百元現金購物券。 ...

  • 【港聞】情困女天台簷篷企跳 東方日報 - 10小時前
    情困女天台簷篷企跳

    【東方日報專訊】【本報訊】飛將軍「一抱入懷」，拯救企圖跳樓情困女。現場深水埗巴域街長興閣的六樓天台，昨晨七時許，姓楊（廿歲）女子疑因感情問題困擾，在上址天台簷篷疑企圖跳樓，險象環生，姓林男途人發覺報警求助。警方及消防員接報到場，立即封鎖巴域街部分路段，並在地面張開救生氣墊戒備。

  • 【港聞】發祥街西項目獲鉑金評級 星島日報 - 11小時前
    星島日報相片

    【星島日報報道】將於三年後完工的房委會長沙灣發祥街西資助出售房屋項目，獲得香港綠色建築議會「綠建環評社區」認證先導計畫的鉑金評級，屬最高級別殊榮，反映項目有良好前期規劃，促進城市可持續發展。　　「綠建環評社區」由香港綠色建築議會發起，是首個專為工程項目在前期規劃中，評估可持續發展範疇的評估工具。獲認證的項目，除了須在前期做好規劃、長遠節省資源，亦須展示對促進城市可持續發展的承擔。 ...

  • 【港聞】舊教練提醒「阿明」拍片留證 東方日報 - 10小時前
    舊教練提醒「阿明」拍片留證

    【東方日報專訊】「IT男」能取回新簽健身合約過程充滿戲劇性，最意想不到是「阿明」致電求助的「友人」，卻是原先連鎖健身中心認識的另一名健身教練，建議他要拍片留證，最終才尋回「消失的合約」。不過，唯一慶幸是「阿明」終於悟出「朋友係不可盡信」，揚言日後會帶眼識人。

  • 【港聞】凶宅暫不被估值 鄰舍業主亦叫苦 星島日報 - 11小時前
    星島日報相片

    【星島日報報道】屯門殺妻案另有「受害人」？地產界人士指出，案中新業主購入的單位未入伙已變成凶宅，而該單位短期內都不會被估值，甚至同層、樓上或樓下單位亦受牽連，令眾業主叫苦。　　澤豐花園有二十七年樓齡，根據土地註冊處資料顯示，疑兇與死者於八八年十月，以二十四萬元聯名購入澤民樓六樓單位，至去年八月底，夫婦以二百九十萬元轉售給姓呂女子，十月完成交易，但夫婦仍租住上址，如今發生謀殺案，單位變成凶宅。 ...

  • 【港聞】防範禽流 當局加強抽查入口禽鳥 東方日報 - 10小時前
    防範禽流 當局加強抽查入口禽鳥

    【東方日報專訊】【本報訊】本港日前確診入冬後第二宗H7N9禽流感個案，七十歲男患者情況仍然嚴重。他病發前曾到中山接觸活雞攤檔，回港後又曾購買冰鮮雞，食物及衞生局局長高永文昨表示，相信病毒由外地傳入的可能性較大，現時局方仍在找尋感染源頭，不會掉以輕心，除會加強抽查入口禽鳥，亦會加強巡視本地養殖場及抽驗樣辦，避免出現本地感染的禽流感個案。

  • 【港聞】工展漁農美食旺場 市民商戶笑迎新年 星島日報 - 11小時前
    維園工展會人頭湧湧逼至水泄不通。

    【星島日報報道】昨日除夕適逢周末，大批市民、旅客外出到維園工展會、旺角本地漁農美食迎春嘉年華掃貨，作為二○一六年最後衝刺。其中工展會幾近逼爆全場，有商戶直言近日人流回勇，預期生意增兩成，有內地客豪花萬元購買羽絨外套；漁農嘉年華亦人頭湧湧，亦有市民大掃幾千元海味，或買數百元本地蔬菜，食用更具信心。　　工展會昨旺丁又旺財，維園場內人山人海，不少商戶都稱人流比過去兩星期都多。 ...

  • 【港聞】民協馮檢基入境澳門被拒 東方日報 - 10小時前
    民協馮檢基入境澳門被拒

    【東方日報專訊】【本報訊】民協中常委兼前立法會議員馮檢基原定昨日早上與家人往澳門迎接新年，被澳門當局以對內部保安穩定構成威脅為由，拒絕入境，即時遣返香港。馮對此表示憤怒，質疑內地說要放寬民主派領取回鄉卡，卻一手軟、一手硬，要求保安局局長黎棟國向澳門政府「查清楚」，是否有不受歡迎人物黑名單。

  • 【港聞】割破頸動脈 半分鐘可奪命 東方日報 - 10小時前
    割破頸動脈 半分鐘可奪命

    【東方日報專訊】【本報訊】割破頸大動脈，半分鐘足致命！女事主遭放血兩小時送院返魂乏術，急症室專科醫生彭繼茂指出，一般手腳割傷「好少會死」，因當人體流血一段時間後，血流速度會自動減慢，傷口會受皮膚及肌肉的反壓力壓住止血，另傷口位置血管亦會收縮埋口，但如果頸部大動脈遭割破，坦言：「半分鐘便足以致命，早唔早報警都無用」。

  • 【港聞】逆子偷母車危駕 警基地外失事 星島日報 - 11小時前
    星島日報相片

    【星島日報報道】逆子涉擅取母親私家車，昨凌晨駕大膽車載四名友人遊車河，被警方「隱形戰車」截查，即加速狂飆，有人更沿途擲出粉狀物體。追逐三公里後，房車在警方行動基地外失事，兩美少女乘客不適送院，司機涉四宗罪被捕，更險累車主母親惹官非。　　涉案青年姓胡（十九歲）住屯門新慶村，肇事私家車為母所有。警方事後聯絡胡母，她表示不知道沒有駕駛執照的兒子偷駕私家車，險同涉案被拘。 ...

  • 【港聞】狂歡倒數願望遍維港 2017港人要「糖」要買樓 星島日報 - 11小時前
    星島日報相片

    【星島日報報道】踏入元旦日零時零分，維港兩岸、蘭桂坊數十萬計市民以響徹雲霄的歡呼聲齊喊「Happy New Year（新年快樂）」，用笑聲送舊歲迎二○一七年，伴隨煙花音樂匯演的「六星連環」及「蝴蝶飛舞」、「20」閃爍圖案等助興，人人有新希望，身體健康、學業進步、工作順利及樣樣必勝，更有市民希望樓價跌，盡快達成「上樓夢」，亦有人不忙關注特首選舉，希望來屆政府能推出更多「甜入心」政策！　　尖東海傍是除夕倒數熱點之一，昨踏入傍晚，已見人流湧至，未到九時更有逾百人在場等候新年新希望，不少屬年輕一代。黃小姐與十多名同學，就再度相約在海傍倒數，她期望來年能入讀心儀的科目。同行的女孩希望舞技更精湛，兼「快高長大」至一米七高。另有大專生期望學業成績「過三爆四」，也希望未來有更多大公司聘請新畢業生，為年輕人提供更多就業機會。　　「流星」頻現爭許願　　除夕倒數活動的重頭戲——旅發局維港煙花匯演倒數活動由昨晚十時拉開序幕，首先由「街頭派對」打頭陣，多位歌手及組合到尖沙嘴碼頭一帶接力獻唱，炒熱現場氣氛。港島區海傍的六座建築物樓頂，亦由十一時起每隔十五分鐘發放四色「許願流星」煙火，大批市民無不把握流星閃過的一瞬間許願，亦有人連忙拍下璀璨一刻。　　踏入最後二十秒倒數，全場氣氛推至極致，行政長官梁振英伉儷、商經局局長蘇錦樑、旅發局主席林建岳等主持倒數儀式時，會展外牆高清大屏幕上的數字正式開始倒數，踏入零時零分一刻，市民高呼「Happy …

  • 【港聞】西九故宮館項目 林鄭曾諮詢資深成員 星島日報 - 11小時前
    林鄭月娥昨出席公開活動時表示，一七年對她個人而言將是非常重要的一年。

    【星島日報報道】擔任西九文化區管理局主席的政務司司長林鄭月娥早前於北京簽訂協議，並宣布於西九文化區興建故宮文化博物館，但外間連日質疑計畫事前沒有諮詢。西九董事局昨日凌晨發表聲明指，林鄭月娥曾於去年上半年諮詢董事局兩名資深成員夏佳理及羅仲榮，公布前一個月亦有向董事局所有成員簡介項目。 ...

  • 【港聞】漁農美食嘉年華 市民破慳囊 商戶銷情旺 東方日報 - 10小時前
    漁農美食嘉年華 市民破慳囊 商戶銷情旺

    【東方日報專訊】【本報訊】「本地漁農美食迎春嘉年華」昨第二日於旺角花墟舉行，人流明顯比首日增多，不少貨品迅速售罄，有菜檔三小時就賣完一百斤菜心；有魚商預計今日是公眾假期，料生意會更上一層樓，對整體銷情感樂觀，銷售額亦比上屆多一成。不少市民昨購物亦很手爽，有人消費幾千元購買花膠、魚等產品。

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