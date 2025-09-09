鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
雞翼食譜｜ 簡易懶人料理 可口可樂x雞翼
永遠不會失敗的可樂雞翅 步驟不多做法簡單！ 影片教學參考請點以下連結： https://youtu.be/PnvQs0m8oms ▷ Daruma Cooking Happy Cooking : ) #可樂 #雞翅 #簡易 #食譜 #做法
製作時間: 15分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
雞翅 12隻
醬油 （生抽） 6茶匙
深色醬油 （老抽） 1湯匙
可樂 300毫升
大蒜 2瓣
姜 適量
作法:
1 ：
把雞翼放入鍋中，蓋上鍋蓋。 用小火煮25分鐘。 25分鐘後，可以再調至中或大火，把醬汁水分收乾。 完成！
