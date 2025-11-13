最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
大東山芒草攻略2025｜賞芒路線懶人包：輕鬆/靚景/挑戰級別路線 即睇11月初實況＋交通詳情
看到大東山人山人海的新聞，加上社交媒體上芒草靚相洗版，就知道，香港已經步入年度芒草季節！大東山一向係熱門行山景點，又有特色的打卡位置，但哪一條路線才最適合自己？今次決定為大家整理出大東山「追芒攻略」，介紹大東山的3大追芒路線，方便大家打卡影相，立即出發！
大東山（Sunset Peak）海拔869米，是香港第三高的山峰，因芒草熱潮，吸引大量遊人朝聖，山上亦有很多打卡影相的必到靚景！尤其是整遍金黃色、鋪滿芒草的小山谷、跳板石、爛頭營和天池等。大東山的芒草最佳觀賞期是10月中至11月中，偶爾也會去到12月初，而參考香港行山新手交流區山友的分享，11月24日大東山山上仍有大量芒草，相信會到月尾甚至下月初都看得到！登山後，除可以看芒草盛放外，還能遠觀大嶼山外海索罟群島及鳳凰山一帶景色，滿山芒草呈金黃色，置身其中，猶如活在世外桃源那樣悠然美麗！以下就為大家整合了三條熱門登大東山路線：
2025年11月實況
11月2日山上芒草仍有些少綠色，未到最黃、最盛放期。根據香港天文台未來9日的天氣預報，星期日天氣明朗，加上天氣轉涼，是登山睇芒草的好時機。
1.［輕鬆路線］伯公坳上山
東涌→伯公坳→爛頭營→大東山→沿路回伯公坳折返
起步交通：東涌港鐵站出發，乘坐往梅窩碼頭〔3M〕／昂坪〔23〕／大澳〔11〕 的巴士，乘車約15分鐘至伯公坳落車。
賣點：經伯公坳上山，為最受歡迎路線，路程短但較斜，石級路況清晰易走，亦算老少咸宜，過程輕鬆熱鬧，屬穩穩陣陣之選，一般約1.5至2小時可到「爛頭營」。由於差不多全程山路都在山坡爬升，好處是景觀開揚，在微涼的秋風中登山甚有郊遊樂趣。但在陽光猛烈的日子下登山則較易消耗體力，建議大家步伐放慢，加上路途較多碎石，穿行山鞋免得扭傷，經驗不足可以帶備行山仗。同時配備防曬帽、防曬手袖和太陽眼鏡，帶備足夠飲用水和乾糧作登山補給。假如計劃在黃昏時候到大東山，最好帶行山頭燈，免得太陽下山後要摸黑落山。
＊伯公坳上山路線芒草靚位
大東山一號觀景台兩旁芒草最密，可以鳳凰山作背景。影相後覺得體力不支，或糧水短缺，可在影相後原路折返。
伯公坳上山
距離：全程約6公里
時間：全程約3小時
適合：行山新丁 / 郊遊家庭
2.［靚景路線］南山上山
東涌→南山郊野公園→鳳凰徑→二東山→大東山→回伯公坳折返落山
起步交通：東涌港鐵站出發，乘坐往梅窩碼頭〔3M〕巴士至南山營地落車
賣點：雖然經南山登山路線較長，但其路況平緩，較多經過樹林山路，能避開在烈日下暴曬，從南山出發計，一般約2至2.5小時可到「爛頭營」。沿路走能率先經過二東山、大東山山腰及爛頭營一帶的芒草林，是一條途經最多芒草的路線，而且由於二東山上的芒草林遊客較少，能避開從伯公坳上山來的海量人潮，所以好好打卡，對外景觀亦不盡相同，芝麻灣半島及貝澳一帶的景色盡收眼底，可謂最靚景芒草路線！
＊南山上山路線芒草靚位
沿途可以看到多個大小不一的芒草林，但數最壯觀莫過於爛頭營一帶，這個位置芒草最茂密，惟上爛頭營需要時間和體力，大家要點耐心。
南山上山
距離：全程約6.5公里
時間：全程約3.5小時
適合：經驗行山友 / 好動打卡情侶 / 攝影師
3.［挑戰路線］黃龍坑道上山
東涌→徒步至黃龍坑郊遊徑→二東山→大東山→回伯公坳折返落山
起步交通：由東涌徒步至黃龍坑郊遊徑
賣點：於東涌立即出發勝在不用再轉車，徒步至經黃龍坑郊遊徑便直上二東山，路程短但爬升辛苦，在茂林中行走也可能較悶熱，黃龍坑郊遊徑全程石級連綿不段，攀升度高，運動健兒練氣一流！從東涌起步計，一般約3-3.5小時可到「爛頭營」。有部份山區行經峽谷中的茂林，有機會看到珍貴的大嶼山原生植物。觀景方面，能遠眺黃龍瀑布、東涌景致一覽無遺！
＊黃龍坑道上山路線芒草靚位
芒草聚集點同樣是「爛頭營」，惟黃龍坑道上山路線沿途可以看到各式各樣的野生植物，算是追芒以外的額外收鑊。
黃龍坑道上山
距離：全程約10公里
時間：全程約4.5小時
適合：經驗行山友 / 運動健兒
更多相關文章：
平機票優惠2025｜歐洲機票大減價？最平$3,917飛羅馬！一文睇晒10個Long haul好去處、直航/轉機最抵價
雙11旅行優惠2025｜Trip.com、Klook、KKday旅遊平台優惠（持續更新）機票/酒店/景點門票/交通最抵折扣攻略
Trip.com平機票訂購攻略｜Sydney/墨爾本/東京/福岡/曼谷/台北最平$111，包寄艙行李｜雙11機票優惠2025
Trip.com雙11旅行優惠登場！$1高鐵飛、迪士尼半價優惠碼、機票/酒店減$1,111｜雙11優惠2025
香港好去處｜西九渡輪即日起試運！連接西九文化區與中環，送3,500張免費單程船票
昂坪市集雪糕體驗館門票買1送1！人均$49起任試逾100種口味雪糕｜雙11優惠2025
啟德JOYPOLIS SPORTS門票買2送2！每人每小時只需$90 暢玩3大主題遊樂區｜雙11優惠2025
聖誕好去處2025｜本地聖誕好去處合集（持續更新）！小飛象嘉年華/全港首個貓貓聖誕村/甜蜜糖果樂園
聖誕好去處2025｜聖誕限定親子芒果拿破崙工作坊！人均$225起 兼歎酒店下午茶：牛乳布甸、牛油鬆餅
聖誕好去處2025｜太古廣場化身聖誕中央車站！登上聖誕列車 製作聖誕蛋糕蠟燭、彩繪琉璃時鐘、聖誕花環
聖誕好去處2025｜魏浚笙將現身愉景灣意式冬日慶典！20米高金色玻璃城堡＋飄雪星光大道＋聖誕露天市集
香港故宮展出古埃及博物館珍藏！4大展區、250件歷史文物 推潮爆毛公仔盲盒
